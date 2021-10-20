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«Лаванда, горная лаванда»: как создавался «краденый» шлягер для Софии Ротару

«Лаванда, горная лаванда»: как создавался «краденый» шлягер для Софии Ротару (2 фото + 3 видео)

Автор:
20 октября 2021 09:42
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Лаванда   видео   горная лаванда   музыка   певица   софия ротару   хит   шлягер   
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Песня до сих пор является одним из самых больших хитов в исполнении украинской певицы молдавского происхождения. Сегодня в это сложно поверить, но «Лаванда» была написана по заказу. Композитору Владимиру Матецкому предложили придумать нежную лирическую песню к новогоднему «Огоньку».

И мэтр блестяще справился с задачей. Правда, потом к его авторству возникли вопросы.

Однажды Матецкому позвонила редактор Центрального телевидения СССР Алла Дмитриева и попросила написать медленную композицию. Исполнить ее должны были София Ротару и Яак Ййоала Композитор на тот момент уже был знаком с Йоалой – написал для него несколько песен. Ничего необычного в таком предложении он не увидел. Наоборот, создание песни на заказ Владимир Матецкий счел для себя профессиональным вызовом. И с энтузиазмом принялся за дело.


Вначале придумал мелодию припева с красивым, по его мнению, словом «лаванда». Композитор был уверен, что это именно тот образ, от которого и следует исходить в дальнейшей работе над песней. Мэтр предложил написать текст своему другу – поэту-песеннику Игорю Шаферану. Но корифей раскритиковал идею Матецкого. Мол, слишком сладко и парфюмерно. «Мыльная опера» какая-то получится. Однако композитор не собирался отказываться от своей идеи.

Он позвонил другому своему соавтору Михаилу Шаброву и вкратце обрисовал ситуацию. Тот согласился поработать над текстом, но понятия не имел, что такое лаванда. Вначале думал, что это какое-нибудь средство от моли. Написание стихов затянулось. Неделя шла за неделей, «Огонек» был все ближе, а ничего путного у Михаила не придумывалось. Дело решил случай. Шабров летел из заграничной командировки, откуда вез множество книг. В одной из брошюр он увидел строку про «синие цветы лаванды». И тут поэта осенило! На следующий же день он написал «наших встреч с тобой синие цветы». Чуть позже был готов и остальной текст.


Для записи премьеры к новогоднему «Огоньку» режиссер телевидения Игорь Иванов подобрал очень удачный антураж и создал композиции идеальную романтическую атмосферу. В телестудии соорудили беседку. Только София Ротару очень нервничала перед записью. Тогда для успокоения ей дали горячительного. Это казалось верным решением. Помните, каким взглядом певица смотрела на Яака Йоалу и как проникновенно исполнила песню в том самом новогоднем ролике? Крепкий напиток сделал свое дело. Именно то, премьерное исполнение песни в новогоднем «Огоньке» получилось самым лучшим. С тех пор «Лаванда» стала одной из «визитных карточек» Софии Михайловны. Песня стала часто звучать и в других популярных телепередачах.


Позже певица исполняла ее и в одиночку, и с другими певцами: Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. А одноименный альбом с этой композицией разошелся тиражом в несколько миллионов копий. Ротару даже получила платиновый диск от советского монополиста – фирмы «Мелодия».

Сотрудничество певицы с композитором Владимиром Матецким и поэтом-песенником Михаилом Шабровым после того новогоднего вечера успешно продолжилось. Знаменитый творческий дуэт написал для Ротару немало новых хитов: «Было, но прошло», «Луна-луна», «Хуторянка» и другие. Интересно, что «Лаванда» стала популярной не только на территории СССР, но и в Финляндии. В 1987 году финны перевели её на свой родной язык и перезаписали.


Единственным, кто остался недоволен «Лавандой», оказался Яак Йоала. По его мнению, композиция получилась слишком уж приторной и попсовой. После памятной премьеры артист наотрез отказывался исполнять ее снова – настолько она ему не понравилась.


Во всей этой истории есть один нюанс. В 1984 году Леонард Коэн выпустил композицию Dance Me to the End of Love. Шлягер Владимира Матецкого подозрительно напоминает ту самую песню канадского мэтра. Случайное совпадение? Возможно. Только Ротару, говорят, какое-то время даже опасалась выезжать за рубеж на гастроли – могли уличить в плагиате и воровстве. Неприятности могли быть совершенно конкретными. Хотя какой спрос с певицы.



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Метки: Лаванда   видео   горная лаванда   музыка   певица   софия ротару   хит   шлягер   
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25k
Vazari 51 минуту назад
Не знаю, кто у кого и что скоммуниздил-объективно есть сходство.
Но лаванда, для того времени была просто шикарной песней, особенно вступление на аккордеоне. Столько лет прошло, а помню наизусть.
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7k
Ф Ив 51 секунду назад
Думаю со временем схожих композиций будет только прибавляться. Удобослышимых комбинаций хоть и много, но ограниченное количество.
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−122
Dormidont_velicolepnei 50 минут назад
Это вполне нормально для России, или кому-то активно начинают подрожать или плагиат в искусстве. Боб Дилан как то подчеркнул...типа хватит нам подражать, у вас есть замечательное своё, которое по каким-то причинам вы не развиваете
А причина известна, с.п.и.з.д.и.т.ь. то проще, и думать не надо
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12k
ss 54 минуты назад
Это скорее Коэн скомуниздил "Цыганочку".
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80k
Броненосец Потелкам 55 минут назад
Баба нервничает - надо бабу напоить - и это верное решение, проверённое тысячелетиями.
А что до мелодии.....
Ну, немного схоже на припеве, но стили песенки - абсолютно разные.
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