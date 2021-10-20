«Лаванда, горная лаванда»: как создавался «краденый» шлягер для Софии Ротару

И мэтр блестяще справился с задачей. Правда, потом к его авторству возникли вопросы.

Однажды Матецкому позвонила редактор Центрального телевидения СССР Алла Дмитриева и попросила написать медленную композицию. Исполнить ее должны были София Ротару и Яак Ййоала Композитор на тот момент уже был знаком с Йоалой – написал для него несколько песен. Ничего необычного в таком предложении он не увидел. Наоборот, создание песни на заказ Владимир Матецкий счел для себя профессиональным вызовом. И с энтузиазмом принялся за дело.

Вначале придумал мелодию припева с красивым, по его мнению, словом «лаванда». Композитор был уверен, что это именно тот образ, от которого и следует исходить в дальнейшей работе над песней. Мэтр предложил написать текст своему другу – поэту-песеннику Игорю Шаферану. Но корифей раскритиковал идею Матецкого. Мол, слишком сладко и парфюмерно. «Мыльная опера» какая-то получится. Однако композитор не собирался отказываться от своей идеи.