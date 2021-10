«Лаванда, горная лаванда»: как создавался «краденый» шлягер для Софии Ротару

Единственным, кто остался недоволен «Лавандой», оказался Яак Йоала. По его мнению, композиция получилась слишком уж приторной и попсовой. После памятной премьеры артист наотрез отказывался исполнять ее снова – настолько она ему не понравилась.

Во всей этой истории есть один нюанс. В 1984 году Леонард Коэн выпустил композицию Dance Me to the End of Love. Шлягер Владимира Матецкого подозрительно напоминает ту самую песню канадского мэтра. Случайное совпадение? Возможно. Только Ротару, говорят, какое-то время даже опасалась выезжать за рубеж на гастроли – могли уличить в плагиате и воровстве. Неприятности могли быть совершенно конкретными. Хотя какой спрос с певицы.