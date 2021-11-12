Сколько денег поднимают российские «звезды» на новогодних корпоративах

Некоторым из них и локдаун с ковидлой нипочем — только богатеют) Но далеко не все.
Певуны «ртом и не только», в последнее время чувствуют себя как на качелях: у одних заработки взлетели, у других — ухнули в пропасть. Ну бывает. Вообще-то всем досталась, так что певунам грех жаловаться. Хотя поныть они любят.
Например о том, что у них отбирают сцену молодые исполнители. Всякие блогеры и реперы «новой волны». Теперь на новогодних корпоративах хотят видеть эту молодую поросль, а не матерых
пер динозавров.
Да и вообще, заказов на предновогодние шабаши с участием звезд стало намного меньше! На это сетуют уже директора звездунов и руководители развлекательных агентств. Пару лет назад были десятки заказов, а сейчас 2-3, да и те под вопросом. Все ж боятся очередного локдауна. Так что с новогодним чесом не срослось…
Но не у всех) Несколько «бывалых» все еще котируются.
Например, Григорий Лепс — на минуточку, 12 миллионов рублей за выступление. Двенадцать. Миллионов. За час. И он споет вам, что «Счастлив, как никто».
Алла Пугачева — 8-10 миллионов за час. Но тут все-таки надо делать скидку: она на сцене уже полвека. Стала известна и мега-популярна еще в советское время. Так что без комментов, хотя дама довольно эксцентричная.
Но ей далеко до следующего ээээээ артиста — Моргенштерна. Хотите его пригласить? Есть такие индивиды? Тогда готовьте 7 миллионов рублей. Я этих цифр не понимаю, как и его поклонников, поэтому — следующая звезда!)
А это Нюша) Серьезно: за ее выступление просят 3 миллиона рублей. Вот кто эти люди, что заказывают Нюшу или Моргена? Просто в глаза им хочется посмотреть.
Дима Билан. Он вроде уже немолод, а все еще Дима, ну это ладно. Мужчине с крашеным
гребнем начесом тоже надо отстегнуть 3 миллиона. Иначе не приедет на праздник, как не упрашивайте.
Ну и хватит, пожалуй. Если среди вас есть руководители компаний и вы мечтаете о звезде на НГ —
лучше пустите эти деньги на премию сотрудникам— выбирайте! Гулять так гулять!)
Источник:
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1. кто все эти люди что готовы выложить такие деньги ни за что.
2. Почему они ещё не проверяются мвд
ну посмотри... в глаза того, за кем 350 тыс.штыков, или этого, не буду упоминать, а то еще извиняться заставит
Только думаю что,налоговая наша туда и не суется.