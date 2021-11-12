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Сколько денег поднимают российские «звезды» на новогодних корпоративах

Сколько денег поднимают российские «звезды» на новогодних корпоративах (6 фото)

Автор:
12 ноября 2021 16:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: выступление   гонорар   звезда   корпоратив   поп-звезда   шоубиз   
1482
6

Некоторым из них и локдаун с ковидлой нипочем — только богатеют) Но далеко не все.

Певуны «ртом и не только», в последнее время чувствуют себя как на качелях: у одних заработки взлетели, у других — ухнули в пропасть. Ну бывает. Вообще-то всем досталась, так что певунам грех жаловаться. Хотя поныть они любят.

Например о том, что у них отбирают сцену молодые исполнители. Всякие блогеры и реперы «новой волны». Теперь на новогодних корпоративах хотят видеть эту молодую поросль, а не матерых пер динозавров.

Да и вообще, заказов на предновогодние шабаши с участием звезд стало намного меньше! На это сетуют уже директора звездунов и руководители развлекательных агентств. Пару лет назад были десятки заказов, а сейчас 2-3, да и те под вопросом. Все ж боятся очередного локдауна. Так что с новогодним чесом не срослось…

Но не у всех) Несколько «бывалых» все еще котируются.

Например, Григорий Лепс — на минуточку, 12 миллионов рублей за выступление. Двенадцать. Миллионов. За час. И он споет вам, что «Счастлив, как никто».


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Алла Пугачева — 8-10 миллионов за час. Но тут все-таки надо делать скидку: она на сцене уже полвека. Стала известна и мега-популярна еще в советское время. Так что без комментов, хотя дама довольно эксцентричная.

Но ей далеко до следующего ээээээ артиста — Моргенштерна. Хотите его пригласить? Есть такие индивиды? Тогда готовьте 7 миллионов рублей. Я этих цифр не понимаю, как и его поклонников, поэтому — следующая звезда!)

А это Нюша) Серьезно: за ее выступление просят 3 миллиона рублей. Вот кто эти люди, что заказывают Нюшу или Моргена? Просто в глаза им хочется посмотреть.


Дима Билан. Он вроде уже немолод, а все еще Дима, ну это ладно. Мужчине с крашеным гребнем начесом тоже надо отстегнуть 3 миллиона. Иначе не приедет на праздник, как не упрашивайте.

Ну и хватит, пожалуй. Если среди вас есть руководители компаний и вы мечтаете о звезде на НГ — лучше пустите эти деньги на премию сотрудникам— выбирайте! Гулять так гулять!)

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Метки: выступление   гонорар   звезда   корпоратив   поп-звезда   шоубиз   
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37k
Александр 2 часа назад
Ну ладно нюшу, ее возможно для другого заказывают, а она при этом еще и поет. Но кто заказывает мумию, вот это для меня загадка.
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7k
mH 5 минут назад
Ну не знаю, по мне так по пьяни в новый год уж лучше Депеш Мод, к примеру. Ну если кто-то там и заказывает Лепса, значит на него есть спрос, так что все справедливо.
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10k
Alex 8 минут назад
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1k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
У меня 2 вопроса:

1. кто все эти люди что готовы выложить такие деньги ни за что.
2. Почему они ещё не проверяются мвд
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17k
nobody® Час назад
Обычно в последние годы Шнур был на первых строчках
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8k
Перст Указующий Час назад
>кто эти люди, что заказывают Нюшу или Моргена? Просто в глаза им хочется посмотреть

ну посмотри... в глаза того, за кем 350 тыс.штыков, или этого, не буду упоминать, а то еще извиняться заставит
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12k
Евгений Час назад
Насчет лепс споёт - это ещё как повезёт.
Ссылка www.youtube.com
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63
@photoaQyn Час назад
как всегда у Большевиков, вместо того чтобы бороться с бедными, борются с отдельными богатыми. какая разница сколько он работает, сколько он получает, и чем он поёт? Вы в какой-нибудь Пермской области с обычными зарплатами поборолись бы
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1k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Вот это - Нюша. Все остальные - жалкие подделки
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177
Снежный Барс 2 часа назад
Не желаю им зла, но и добра тоже
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1k
GoInDown 2 часа назад
Спрос рождает предложение.
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177
Снежный Барс GoInDown 2 часа назад
Сброс какашек в унитаз их рождает
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3k
ezhik 2 часа назад
...ежели и приглашать, то только Сашку Грей :) не российская, но все же. она вроде и поёт еще
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851
Hallo FreeSpace 2 часа назад
я бы их даже за деньги на порог не пустил ...
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А они точно заплатят?
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Флаг в руки, только бы налоги платили....
Только думаю что,налоговая наша туда и не суется.
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