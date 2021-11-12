Сколько денег поднимают российские «звезды» на новогодних корпоративах

Певуны «ртом и не только», в последнее время чувствуют себя как на качелях: у одних заработки взлетели, у других — ухнули в пропасть. Ну бывает. Вообще-то всем досталась, так что певунам грех жаловаться. Хотя поныть они любят.

Например о том, что у них отбирают сцену молодые исполнители. Всякие блогеры и реперы «новой волны». Теперь на новогодних корпоративах хотят видеть эту молодую поросль, а не матерых пер динозавров.

Да и вообще, заказов на предновогодние шабаши с участием звезд стало намного меньше! На это сетуют уже директора звездунов и руководители развлекательных агентств. Пару лет назад были десятки заказов, а сейчас 2-3, да и те под вопросом. Все ж боятся очередного локдауна. Так что с новогодним чесом не срослось…

Но не у всех) Несколько «бывалых» все еще котируются.

Например, Григорий Лепс — на минуточку, 12 миллионов рублей за выступление. Двенадцать. Миллионов. За час. И он споет вам, что «Счастлив, как никто».