«Да, буян, не без греха»: Григорий Лепс стал самым дорогим российским исполнителем

Его гонорар за корпоратив - 9 миллионов рублей.
Недавно Лепс попал в скандал, когда устроил драку в питерском баре. Но пошёл на соглашение с потерпевшим и дело не дошло до суда. Сумма компенсации осталось тайной.
Впрочем, с финансами у Григория всё в порядке - в 2022 году он стал самым высокооплачиваемым артистом. Его концерты проходят с аншлагами, а цена за участие в корпоративе - 120 тысяч евро.
«Лепс сейчас №1 в шоу-бизнесе, и у него почти всегда полный солд-аут», - рассказал сотрудник компании, организующей частные мероприятия с артистами.
«Скандалы пошли певцу только на пользу, лишний раз подтвердив его образ нормального русского мужика, который может и кулаками помахать в запале, и разрулить потом этот конфликт так, что ни у кого не останется претензий. Тем более, сам Григорий Викторович на концертах откровенен со зрителями: да, мол, буян, не без греха. Это нравится, это подкупает. Люди видят в нем обычного человека, а не далекую звезду-недотрогу с безупречным имиджем, придуманным пиарщиками и стилистами. И за это зрители готовы платить».
Раньше подобные суммы получал только Максим Галкин* и Земфира. Кстати, её ценник был ещё больше - 200 тысяч евро. По всей видимости, подобные заработки теперь остались в прошлом. Те, кто уехал из России после начала СВО, закономерно потеряли в доходах, а вот оставшиеся получают ещё больше денег, чем раньше.
Вот как теперь выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей:
- Григорий Лепс - 120 тысяч евро (8,9 млн рублей по текущему курсу).
- Стас Михайлов, Ирина Аллегрова и Гарик Сукачев - 100 тысяч евро (7,5 млн рублей).
- Филипп Киркоров - 90 тысяч евро (6,7 млн рублей).
- Юрий Антонов, Жанна Агузарова и Николай Басков - 80 тысяч евро (6 млн рублей).
- Группа «Чайф» - 60 тысяч евро (4,5 млн рублей).
По сравнению с доходами рядовых граждан, их гонорары за корпоратив выглядят чем-то нереальным. Но и спрос на них большой: часть артистов покинула Россию, места освободились, и для оставшихся музыкантов наступило золотое и денежное время.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории России.
Источник:
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А эти скоморохи гребут бабло лопатой.
За что!?
Пошли они козе в трещину!
мне в детстве бати хватило.
Да, я понимаю, что эта сумма включает еще стоимость его музыкантов, транспорт, аппаратуру, которую нужно установить, ... - надеюсь, что я не ошибаюсь