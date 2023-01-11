«Да, буян, не без греха»: Григорий Лепс стал самым дорогим российским исполнителем

Недавно Лепс попал в скандал, когда устроил драку в питерском баре. Но пошёл на соглашение с потерпевшим и дело не дошло до суда. Сумма компенсации осталось тайной.

Впрочем, с финансами у Григория всё в порядке - в 2022 году он стал самым высокооплачиваемым артистом. Его концерты проходят с аншлагами, а цена за участие в корпоративе - 120 тысяч евро.