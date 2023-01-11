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«Да, буян, не без греха»: Григорий Лепс стал самым дорогим российским исполнителем

«Да, буян, не без греха»: Григорий Лепс стал самым дорогим российским исполнителем

Автор:
11 января 2023 17:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Григорий Лепс   гонорар   доходы   заработок   корпоратив   музыкант   шоубиз   
2307
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Его гонорар за корпоратив - 9 миллионов рублей.

Недавно Лепс попал в скандал, когда устроил драку в питерском баре. Но пошёл на соглашение с потерпевшим и дело не дошло до суда. Сумма компенсации осталось тайной.

Впрочем, с финансами у Григория всё в порядке - в 2022 году он стал самым высокооплачиваемым артистом. Его концерты проходят с аншлагами, а цена за участие в корпоративе - 120 тысяч евро.

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«Лепс сейчас №1 в шоу-бизнесе, и у него почти всегда полный солд-аут», - рассказал сотрудник компании, организующей частные мероприятия с артистами.

«Скандалы пошли певцу только на пользу, лишний раз подтвердив его образ нормального русского мужика, который может и кулаками помахать в запале, и разрулить потом этот конфликт так, что ни у кого не останется претензий. Тем более, сам Григорий Викторович на концертах откровенен со зрителями: да, мол, буян, не без греха. Это нравится, это подкупает. Люди видят в нем обычного человека, а не далекую звезду-недотрогу с безупречным имиджем, придуманным пиарщиками и стилистами. И за это зрители готовы платить».

Раньше подобные суммы получал только Максим Галкин* и Земфира. Кстати, её ценник был ещё больше - 200 тысяч евро. По всей видимости, подобные заработки теперь остались в прошлом. Те, кто уехал из России после начала СВО, закономерно потеряли в доходах, а вот оставшиеся получают ещё больше денег, чем раньше.

Вот как теперь выглядит рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей:

  • Григорий Лепс - 120 тысяч евро (8,9 млн рублей по текущему курсу).
  • Стас Михайлов, Ирина Аллегрова и Гарик Сукачев - 100 тысяч евро (7,5 млн рублей).
  • Филипп Киркоров - 90 тысяч евро (6,7 млн рублей).
  • Юрий Антонов, Жанна Агузарова и Николай Басков - 80 тысяч евро (6 млн рублей).
  • Группа «Чайф» - 60 тысяч евро (4,5 млн рублей).

По сравнению с доходами рядовых граждан, их гонорары за корпоратив выглядят чем-то нереальным. Но и спрос на них большой: часть артистов покинула Россию, места освободились, и для оставшихся музыкантов наступило золотое и денежное время.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории России.

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Метки: artist   Григорий Лепс   гонорар   доходы   заработок   корпоратив   музыкант   шоубиз   
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28  комментариев
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79
ruslan d 2 часа назад
Да кто же его слушает ???
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0
Hleb Chursin 7 минут назад
пока за него готовы платить, он будет гнуть цену. пока он в фаворе. жизнь и история показывает что все циклично. Сегодня он на верху, потом внизу... и ничто не поможет. и никто.
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23k
Добрый Алабай 23 минуты назад
Сильно переоценённый актив. Как и все остальные клоуны, скоморохи и лицедеи. Но, если лохи платят такие деньги, то это проблема лохов.
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235
deadDEVIL Полчаса назад
Куча крутых, действительно крутых и достойных групп, прозябают в около-нищете.
А эти скоморохи гребут бабло лопатой.
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235
deadDEVIL Полчаса назад
На кой хрен!?
За что!?
Пошли они козе в трещину!
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504
сергей ремизов 46 минут назад
Кто же ходит на этого пьяного клоуна?
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2k
elf2000 49 минут назад
А речь идёт на самом деле о гонорарах? Или о стоимости выступления? Тут как бы разница обычно в разы...
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6k
Leo Sun 50 минут назад
Филя-нищеброд
меньше Стаса Михайлова получает
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453
USTASALEX 50 минут назад
Где-то тихо плачет киркоров.
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23k
MrGod 51 минуту назад
Мда, кому нужны алкаши и старьё на сцене за кучу бабла?
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942
Просто прохожий 55 минут назад
Когда Лепс только появился на центральном канале, появился клип "Парус" это казалось свежо и главное неожиданно, хотелось послушать. Спел Высоцкого и это не вызывало отвращения. Но через пару лет его свинячий визг уже надоел. Грузин стал наглым до ужаса, всех прерывал, затыкал рот, никого не слушал. Свинячий визг стал его фишкой, уже лет 20 его вообще слушать противно.
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805
Gamak 57 минут назад
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3k
Роман 58 минут назад
платить 120К баксов, чтобы пригласить буйного алкаша?
мне в детстве бати хватило.
Да, я понимаю, что эта сумма включает еще стоимость его музыкантов, транспорт, аппаратуру, которую нужно установить, ... - надеюсь, что я не ошибаюсь
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15k
Hairy Час назад
нормальный Русский мужик???
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11k
Андрей А Час назад
Странный какой-то список. Как туда Сукачев и Чай-ф попали?
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96
antoshka77 Андрей А Час назад
заняли "правильную" позицию)
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