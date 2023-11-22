Географический тест: по южную сторону от экватора

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10 вопросов, которые касаются стран, расположенных южнее экватора. Придётся вспоминать столицы. сухопутные границы, расположения государств, а также государственные языки. Будет непросто!
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А потому как южное полушарие от нас далековато и не сильно интересно. Да и школу закончил хрен ти когда.