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Географический тест: по южную сторону от экватора

Географический тест: по южную сторону от экватора

Автор:
22 ноября 2023 19:41
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Земля   Тесты   географические тесты   география   интересное   тест   
3543
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10 вопросов, которые касаются стран, расположенных южнее экватора. Придётся вспоминать столицы. сухопутные границы, расположения государств, а также государственные языки. Будет непросто!

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Метки: Земля   Тесты   географические тесты   география   интересное   тест   
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5  комментариев
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7k
Slowly 56 минут назад
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16k
Vital Idol Минуту назад
Несложно, кроме Малави...
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4k
Dmitry_61rus 15 минут назад
Я люто ненавижу географию.

А потому как южное полушарие от нас далековато и не сильно интересно. Да и школу закончил хрен ти когда.
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1k
Аарон Чупа 48 минут назад
Ну тут реально попадос. Я школу закончил 30 лет как.. подзабыл но на 6 ответил верно
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