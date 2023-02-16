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Сложный тест по киновселенной Хищника

Сложный тест по киновселенной Хищника

Автор:
16 февраля 2023 17:30
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам   хищник   
1839
2
9 вопросов по фильмам, снятых в период с 1987 по 2022 годы. Бонусом будет лента "Чужой против Хищника". Сможете ли вспомнить имена героев, места, а также сюжетные повороты?

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фантастическим фильмам   тесты по фильмам   хищник   
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18  комментариев
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21k
ЦСКА Час назад
Смотрел только первы две части! Остальное-крахмал....
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266
Aleks 11 минут назад
Только 2 части смотрел. остальное что то не понятное
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33k
russger 14 минут назад
"Кто остался в живых в конце фильма?"

Чисто угадал. Я вообще хз как их там всех звали))
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1k
Andrey 16 минут назад
8 из 9, позорище, а я ведь еще и книги по теме читал, штук 7

хотя вопросы по последним частям отстой, там хоть бы сюжет через полчаса после просмотра вспомнить, не говоря об именах
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1k
GoInDown 18 минут назад
кек смотрел 1-2 фильм но ответил правильно 8, такой себе "сложный" тест
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159
Dee78 Полчаса назад
На 6-м вопросе задумался. Даже имен не знал
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20k
Valiko Полчаса назад
Первый фильм - классика и законодатель жанра.
Второй - хорошо под пиво.
Остальная штамповка, хуже чем ремейки киркорова. Вторую половину теста испытывал удачу - 8/9.
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44k
Цыц тут у меня 37 минут назад
Не смотрел никогда, но на вопросы решил ответить. 5 из 9, правда, я не читал ни вопросы, ни ответы.
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22k
sanchesS80 49 минут назад
Сдулся на "Какое прозвище было у майора Алана Шеффера" - потому что я не знал что он какой-то там Шеффер. Всю жизнь был Датч
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10k
GROMOZEKA 53 минуты назад
9 из 9, хотя смотрел только первого и второго.
Остальное просто угадал
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3k
ProstoBoBka 56 минут назад
Из 9 вопросов ответили верно на 9
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200k
August 57 минут назад
6 из 9. На мой взгляд, только первые две части и стоит смотреть. Всё остальное высосано и явно не из пальца.
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22k
Альберт Час назад
Пять из девяти.
Не смотрел ни одного фильма.
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1k
Алексей Заг Час назад
Ничего сложного не заметил 9 из 9.
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