Сложный тест по киновселенной Хищника

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9 вопросов по фильмам, снятых в период с 1987 по 2022 годы. Бонусом будет лента "Чужой против Хищника". Сможете ли вспомнить имена героев, места, а также сюжетные повороты?
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Чисто угадал. Я вообще хз как их там всех звали))
хотя вопросы по последним частям отстой, там хоть бы сюжет через полчаса после просмотра вспомнить, не говоря об именах
Второй - хорошо под пиво.
Остальная штамповка, хуже чем ремейки киркорова. Вторую половину теста испытывал удачу - 8/9.
Остальное просто угадал
Не смотрел ни одного фильма.