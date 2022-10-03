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О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея

О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея

Автор:
03 октября 2022 18:15
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Китай   Северная Корея   Тесты   Южная Корея   Япония   тест   
9001
2
Данный тест создан для тех, кто способен отличить корейцев от китайцев, а японцев от тех и других. Сможете ответить верно хотя бы на половину вопросов?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Северная Корея   Тесты   Южная Корея   Япония   тест   
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26  комментариев
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3k
Трям 3 часа назад
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24k
Slawa49 Полчаса назад
7 из 12)) тройка)))) вообще не знаю как и на тройку то ответил из 7 наугад 3
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13k
Majul 56 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 10. У вас практически идеальные познания в таком тонком деле. Профильное образование или природная любознательность?

Большая часть вопросов из школьной программы по сути.
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1k
dartv.chatlane Час назад
16 из 12. Вот это результат.
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2k
cascha68 Час назад
Автору надо самому "учится", а не тесты клепать! В японском параллельно (с со слоговыми катаканой и хироганой) используются китайские иероглифы - канзи.
А то, что на фото иероглиф "Ф" - "Китай - китайский", нифига не значит
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7k
Progressor Час назад
Не угадал только странный японский флаг. Никогда такого не видел.
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1k
Денис Ануфриев Час назад
Из 12 вопросов ответили верно на 9. У вас практически идеальные познания в таком тонком деле.
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9k
kirpal 2 часа назад
Смотрю тут в комментах лошары собрались, никто не ответил правильно 100%
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9k
Dabus 2 часа назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11. Вы запросто отличите корейцев от японцев, а китайцев от тех и других. Откуда такие познания?
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2k
Я ЙОЖЕГ! 3 часа назад
Во б+л+я! Окей гугл рулит, как я погляжу...
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10k
zlopisec 3 часа назад
Из 12 вопросов ответили верно на 7. К сожалению, ваших знаний не хватило для идеального результата.
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535
Александр Долматов 3 часа назад
8 правильных ответов. 5 про Южную Корею, 2 про Китай, 1 про Японию.
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1k
Alexandr 3 часа назад
После Косплея Сергея Юркина и фанфиков на эту книгу почти без ошибок.
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9k
Сатанеев 4 часа назад
11/12. Не угадал флаг Токио.
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
Двойка! и насрать! Извините Китайцы....
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1k
Dwarf61 4 часа назад
10. Довольно лёгкий тест для жителя средней полосы европейской части России. Дальневосточники должны вообще идеально проходить.
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3k
Сергей 4 часа назад
11/12. Я прожил в Китае 4 года.
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19k
Alf 4 часа назад
"8"
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1k
sava 4 часа назад
10
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14k
Patmaz 4 часа назад
11/12
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683
Антошка 4 часа назад
7 (((
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