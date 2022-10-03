О чём идёт речь? Япония, Китай или Корея

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Данный тест создан для тех, кто способен отличить корейцев от китайцев, а японцев от тех и других. Сможете ответить верно хотя бы на половину вопросов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Китай Северная Корея Тесты Южная Корея Япония тест
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А то, что на фото иероглиф "Ф" - "Китай - китайский", нифига не значит