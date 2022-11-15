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Грозит ли нам перенаселение?

Грозит ли нам перенаселение?

Автор:
15 ноября 2022 11:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 8 миллиардов   Земля   видео   интересное   люди   перенаселение   планета   фото   
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За последние 100 лет население Земли выросло в 4 раза. Всего за 11 лет количество люде на планете увеличилось на миллиард. Такой беспрецедентный рост — результат увеличения продолжительности жизни, связанного с медициной и высоким уровнем рождаемости.

По оценке Организации Объединенных Наций, 15 ноября 2022 года численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек.

Основная доля населения приходится на Китай и Индию. По оценке ООН, в Китае живет 17,9% населения планеты (1,43 млрд человек), в Индии — 17,8% (1,42 млрд).

При этом, по прогнозам ООН, уже в 2023 году Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной. Ожидается, что рост населения этой страны продолжится примерно до 2050 года, в то время как населения Китая продолжит сокращаться. По оценкам ООН, население Земли достигнет отметки 9 млрд к 2037 году, 10 млрд — к 2058-му.

А вот и оценка численности населения 20 крупнейших стран мира. Данные на 15.11.2022: Worldometer

Перенаселение — это кризис, когда отмечается избыток населения по отношению к средствам существования и спросу на рабочую силу. То есть людей слишком много, а ресурсов слишком мало. Это опасный сценарий, так как могут вспыхнуть войны за обычные ресурсы, например, питьевая вода.

Начало современного демографического взрыва приходится на 50-е годы прошлого века. Это связано с прогрессом в области медицины и увеличения рождаемости. Другими словами — люди стали жить слишком хорошо: они перестали бояться болезней и стали охотнее обзаводиться детьми, зная, что тех ждёт счастливое будущее.

В связи с этим проблема перенаселения реальна. Несмотря на то что в целом планета способна вместить и гораздо большее количество людей, проблема заключается в сильном антропогенном влиянии. Природа не успевает восстановиться от активного использования ее ресурсов, вследствие чего они быстро истощаются, что, в свою очередь, приводит к конфликтам и экологическим кризисам.

Главной проблемой может стать обычная питьевая вода. Чистая пресная вода – один из основных ресурсов, необходимых для выживания и полноценного здоровья не только человека, но и многих живых существ. Однако при перенаселении воды может попросту нахватать. Это опасно войнами и междоусобицами, в которых выиграют те, кто богаче. Вспоминаем Безумного Макса. Это же касается и еды.

Также с развитием технологий будет падать спрос на физическую рабочую силу. Люди просто перестанут быть нужными. Число безработных будет расти. Это никогда не приводило ни к чему хорошему.

Перенаселение неизбежно, если вдруг не вспыхнет какая-нибудь болезнь или катастрофа. Согласно самым оптимистичным выводам, к концу текущего века, к 2100 году, население Земли достигнет 11-14 миллиардов человек и стабилизируется. Наверное, имеющие экологические проблемы усугубятся, ресурсов станет недостаточно, но при этом в технологическом развитии человечество сделает рывок вперёд, благодаря чему сумеет обеспечить существование столь огромного населения и нивелировать некоторые проблемы. Это самый позитивный сценарий, говорит эксперт по вопросам экологии Райский Александр Александрович.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 8 миллиардов   Земля   видео   интересное   люди   перенаселение   планета   фото   
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11  комментариев
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66k
Вит Z 44 минуты назад
Педерастическая европа,будет прирастать населением только за счёт беженцев....
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28k
Aqueronte 2 минуты назад
Как в метро спускаюсь, сразу ощущение что все 8 млрд здесь и собрались.
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9k
Света 3 минуты назад
Что и требовалось доказать. Сам автор статьи себе противоречит. Самая большая прибыль населения в странах где нет никаких условий у огромного количества населения и медицина им так же недоступна. А вот где с уровнем жизни более чем хорошо, прибыли населения нет или за счё мигрантов из вот таких неблагополучных мест. Так что размножение у людей не обусловлено благам, удобствамимедициной и даже едой! Просто первичный примитивный инстинкт, который естественно превалирует там, где нет иных интресов и трудозатрат.
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34
Spoyler XXX 8 минут назад
Рост населения - перенаселение - мало еды воды и других ресурсов- спад населения - технологический скачок - рост населения.
Так было и так будет. Так что сказки это все и манипуляции (оправдание геноцидов, как бывших, так и будущих)
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3k
pinbalist Полчаса назад
Ресуры на Земле есть, вот только расходование их не разумно. Если бы люди меньше воевали, а больше сотрудничали, вкладывали силы и средства в науку - проблем было бы на порядок, и а то и на два, меньше.
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9k
Shtoppi 41 минуту назад
<<Грозит ли нам перенаселение?>>
Если на Землю не упадет астероид, как на динозавров в свое время, или не случится еще какой-нить глобальный ппц, то стабильно грозит. Это к гадалке не ходи.
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17k
Вася 45 минут назад
борьба за ресурсы была всю историю человечества и будет и дальше. Перенаселение у "бедных", сокращение у "богатых" тоже аксиома
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