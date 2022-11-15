<<Грозит ли нам перенаселение?>>

Перенаселение — это кризис, когда отмечается избыток населения по отношению к средствам существования и спросу на рабочую силу. То есть людей слишком много, а ресурсов слишком мало. Это опасный сценарий, так как могут вспыхнуть войны за обычные ресурсы, например, питьевая вода.

Начало современного демографического взрыва приходится на 50-е годы прошлого века. Это связано с прогрессом в области медицины и увеличения рождаемости. Другими словами — люди стали жить слишком хорошо: они перестали бояться болезней и стали охотнее обзаводиться детьми, зная, что тех ждёт счастливое будущее.

В связи с этим проблема перенаселения реальна. Несмотря на то что в целом планета способна вместить и гораздо большее количество людей, проблема заключается в сильном антропогенном влиянии. Природа не успевает восстановиться от активного использования ее ресурсов, вследствие чего они быстро истощаются, что, в свою очередь, приводит к конфликтам и экологическим кризисам.