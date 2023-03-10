Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета?

Сегодня, как известно, в мире проживает больше 8 млрд человек. Каждый день количество людей увеличивается на 250 тысяч. Если этот темп сохранится, то через 80 лет на Земле будет жить уже 10,5 млрд человек.
Международный аналитический центр Global Footprint Network построил математическую модель, согласно которой при текущем развитии технологий и уровне потребления ресурсов, на Земле должно проживать примерно 4,4 млрд человек.
Получается, что с 1985 года ресурсы, которые потребляет человечество, не восполняются и иссякают. А вот отходы жизнедеятельности, наоборот, накапливаются. Было установлено, что для обеспечения каждого человека привычными ему благами цивилизации необходимо 2,8 га земли. Это некая условная величина продуктивных территорий и рыбных угодий, которые нужны для обеспечения питанием и материалами и для устранения экологического следа.
Глобальный гектар у каждой страны рассчитывается исходя из уровня жизни. Россиянину для комфортной жизни требуется 5,7 га, гаитянину - 0,6 га, жителю США - 8,2 га. То есть, если равняться на Гаити, то планета спокойно вместит 20 млрд человек. А вот если на уровень среднестатистического американца, то не больше 1,5 млрд человек.
То есть увеличение населения - это неизбежное обнищание и, что ещё хуже, серьёзное ухудшение экологической ситуации. У планет нет верхнего предела, то есть ожидается, что в определённый момент под влиянием экономических и социальных факторов численность человечества придёт в норму, а может и начнёт снижаться. Это будет сопровождаться глобальным кризисом, который богатым странам обойдётся чуть легче, а вот бедные государства ощутят на себе апокалипсис в полной мере.
Когда же произойдет стабилизация численности населения? По оценкам ООН это может произойти в начале 22 века, когда население выйдет на 11 млрд человек. А вот Вашингтонский университет считает, что эта цифра равняется 8,8 млрд человек. Прогнозы основаны на депопуляции развитых и развивающихся стран со стареющим населением.
Максимально остро демографическое старение и сокращение численности наблюдается в Германии, Китае, Японии, России, Польше и ещё нескольких десятках стран. До определённого момента численность нации будет сохраняться за счёт притока эмигрантов из бедных стран.
А по прогнозам доцента кафедры социологии МГУ А. Б. Синельников к 2135 году эмигранты и их потомки из Средней Азии будут составлять больше 50% населения России. И то же самое будет в Западной Европе.
Источник:
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2. Население скапливается не равномерно, а с перегрузом в нескольких "точках" - относительно небольших территориях. Вот там и будет "пых" -локальные войны, эпидемии и прочее
Шансы на глобальный пипец из-за перенаселения достаточно небольшие.
А вот коренные народы Европы и беплые Америки стремительно тяряют население.
В общем, похоже, нам всем грозит неизбежная деградация, а при худшем сценарии голод и оччередное массовое переселение народов с войнами и друшими "прелестями".
Лучше пинимать какие-томеры заранее. Как в Китае было. Ну и повышать уровень благосостояния. Это, почему-то, приводит к снижению рождаемости.
Вывод очевиден - пендосов надо уничтожить!
При нынешнем развитии, можно не беспокоится о том, что нам не хватит места и еды. Земля может вместить больше 200 млрд человек. Мы можем строить небоскребы, многоэтажные фермы (https://fishki.net/4312193-v-kitae-postroili-26-jetazhnyj-neboskryob-dlja-svinej.html)https://fishki.net/4312193-v-kitae-postroili-26-jetazhnyj-neboskryob-dlja-svinej.html), плавучие города. Глобальное потепление это естественный процесс на планете. Когда-то был ледниковый период, сейчас глобальное потепление. Это нормальное явление. Возможно за всё время существовании планеты Земля это было не раз. Планета сама избавиться от излишек человечества эпидемиями и катаклизмами.
Ойкуменополис.