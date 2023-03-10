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Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета?

Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета?

Автор:
10 марта 2023 17:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Земля   интересное   люди   мир   перенаселение   планета   человечество   экология   
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Сегодня, как известно, в мире проживает больше 8 млрд человек. Каждый день количество людей увеличивается на 250 тысяч. Если этот темп сохранится, то через 80 лет на Земле будет жить уже 10,5 млрд человек.

Международный аналитический центр Global Footprint Network построил математическую модель, согласно которой при текущем развитии технологий и уровне потребления ресурсов, на Земле должно проживать примерно 4,4 млрд человек.

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Получается, что с 1985 года ресурсы, которые потребляет человечество, не восполняются и иссякают. А вот отходы жизнедеятельности, наоборот, накапливаются. Было установлено, что для обеспечения каждого человека привычными ему благами цивилизации необходимо 2,8 га земли. Это некая условная величина продуктивных территорий и рыбных угодий, которые нужны для обеспечения питанием и материалами и для устранения экологического следа.

Глобальный гектар у каждой страны рассчитывается исходя из уровня жизни. Россиянину для комфортной жизни требуется 5,7 га, гаитянину - 0,6 га, жителю США - 8,2 га. То есть, если равняться на Гаити, то планета спокойно вместит 20 млрд человек. А вот если на уровень среднестатистического американца, то не больше 1,5 млрд человек.

То есть увеличение населения - это неизбежное обнищание и, что ещё хуже, серьёзное ухудшение экологической ситуации. У планет нет верхнего предела, то есть ожидается, что в определённый момент под влиянием экономических и социальных факторов численность человечества придёт в норму, а может и начнёт снижаться. Это будет сопровождаться глобальным кризисом, который богатым странам обойдётся чуть легче, а вот бедные государства ощутят на себе апокалипсис в полной мере.

Когда же произойдет стабилизация численности населения? По оценкам ООН это может произойти в начале 22 века, когда население выйдет на 11 млрд человек. А вот Вашингтонский университет считает, что эта цифра равняется 8,8 млрд человек. Прогнозы основаны на депопуляции развитых и развивающихся стран со стареющим населением.

Максимально остро демографическое старение и сокращение численности наблюдается в Германии, Китае, Японии, России, Польше и ещё нескольких десятках стран. До определённого момента численность нации будет сохраняться за счёт притока эмигрантов из бедных стран.

А по прогнозам доцента кафедры социологии МГУ А. Б. Синельников к 2135 году эмигранты и их потомки из Средней Азии будут составлять больше 50% населения России. И то же самое будет в Западной Европе.

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Метки: Земля   интересное   люди   мир   перенаселение   планета   человечество   экология   
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15  комментариев
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Перепись населения в большинстве мест не проводится. Вместо неё идут расчёты от какой то лохматой даты (у каждого своя). Так что 8 миллиардов - очень условно
2. Население скапливается не равномерно, а с перегрузом в нескольких "точках" - относительно небольших территориях. Вот там и будет "пых" -локальные войны, эпидемии и прочее

Шансы на глобальный пипец из-за перенаселения достаточно небольшие.
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4k
вася васильев 50 секунд назад
Если прибрать "золотой миллиард"(точнее уже 2) то проблема с перенаселением пропадет сама собой)))
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6k
Андрей Крылов 20 минут назад
Если тенденция сохранится то нем грозит примерно о же, что случилось с коренным населением отрова Пасхи. Ноне ыакт что так будет. Во многих странах смертность превышает рождаемость. Даже Китай уже на границе депопуляции. Но дело даже не столько в количестве, сколько в качестве населения. Очень большой рост наблюдается там, где, как раз, народ бедный и слабо развитый. Африка, часать замадной и юго-восточной Азии, часть Южной Америки.
А вот коренные народы Европы и беплые Америки стремительно тяряют население.
В общем, похоже, нам всем грозит неизбежная деградация, а при худшем сценарии голод и оччередное массовое переселение народов с войнами и друшими "прелестями".
Лучше пинимать какие-томеры заранее. Как в Китае было. Ну и повышать уровень благосостояния. Это, почему-то, приводит к снижению рождаемости.
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4k
Трям 23 минуты назад
"То есть, если равняться на Гаити, то планета спокойно вместит 20 млрд человек. А вот если на уровень среднестатистического американца, то не больше 1,5 млрд человек."

Вывод очевиден - пендосов надо уничтожить!
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5k
Ал Ри Полчаса назад
Ясно одно- миром правят старые маразматики, которые каждое следующее молодое поколение деградируют до уровня стада, и лишь небольшой части промывают мозги, чтобы те продолжали ими намеченные цели.
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29k
koleos72 Полчаса назад
Это уже было! Типа доходы всех, на всех поделить! Колективизация называется! Только одни впахивали, а другие(большинство) ху.и пинали! А когда работяг раскулачили и на всех их добро поделили, то жрать нех.уй стало! "Кулаков" расстреляли, работать некому, голод в стране-тобишь в центральной России. Тогда и началось великое переселение проглотов в Сибирь! Причём всех национальностей! А сейчас они уже диаспоры(ОПГ) обосновали!
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2k
AVATAR 44 минуты назад
Статья проплачена глобалистами?
При нынешнем развитии, можно не беспокоится о том, что нам не хватит места и еды. Земля может вместить больше 200 млрд человек. Мы можем строить небоскребы, многоэтажные фермы (https://fishki.net/4312193-v-kitae-postroili-26-jetazhnyj-neboskryob-dlja-svinej.html)https://fishki.net/4312193-v-kitae-postroili-26-jetazhnyj-neboskryob-dlja-svinej.html), плавучие города. Глобальное потепление это естественный процесс на планете. Когда-то был ледниковый период, сейчас глобальное потепление. Это нормальное явление. Возможно за всё время существовании планеты Земля это было не раз. Планета сама избавиться от излишек человечества эпидемиями и катаклизмами.
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2k
Andrey 55 минут назад
"Зеленый сойлент" решит все проблемы
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24k
Влад Час назад
Вообще ни о чём. Все потуги развитых стран ничто потому что их население и так постоянно сокращается не смотря на приток мигрантов. Чем ниже уровень развития страны и образования в ней - тем выше рождаемость. Программа развития образования в Африке от ЮНЕСКО в конце прошлого века как раз была направлена на снижение рождаемости. Логика проста - образованные люди стремятся к улучшению уровня жизни и своего статуса, они стремятся делать карьеру и зарабатывать деньги, а размножение откладывают на потом. Логика верна, но запад продолжал грабить Африку, а в ограбленной нищей стране карьеру строить негде. Программа провалилась. Ну и что дальше? Очень умный и развитый запад сам себя убивает собственной жадностью.
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11k
Артем Час назад
"Переселение" Наиглупейшее утверждение продвигаемое Соросовскими [мат]. Люди уже давно - это кровь и лимфа экономики. "Оптимальное количество миллиардов на Земле", вычисляет лишь один "золотой миллиард" для которых остальные 3-4 млрд это рабы которые будут их "золотую" жизнь обеспечивать. На деле же мы уже давно по факту живем, когда чем больше у тебя в стране людей и/или рынок который ты контролируешь. Тем больше ты можешь произвести и продать. Люди - вот это новая кровь экономики будущего мира! Без них некому будет продавать миллиарды кукол Барби и пр лабуды. По этому топ экономик реальности - это Китай и Индия. И главная наша проблема, нас даже на устойчивый рынок в 200-250 млн человек не набирается. Поэтому хоть с Африкой, хоть с Вьетнамом(еще один потенциальный тигр) необходимо развивать сотрудничество!
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