Сколько ещё людей сможет выдержать наша планета?

Глобальный гектар у каждой страны рассчитывается исходя из уровня жизни. Россиянину для комфортной жизни требуется 5,7 га, гаитянину - 0,6 га, жителю США - 8,2 га. То есть, если равняться на Гаити, то планета спокойно вместит 20 млрд человек. А вот если на уровень среднестатистического американца, то не больше 1,5 млрд человек.

То есть увеличение населения - это неизбежное обнищание и, что ещё хуже, серьёзное ухудшение экологической ситуации. У планет нет верхнего предела, то есть ожидается, что в определённый момент под влиянием экономических и социальных факторов численность человечества придёт в норму, а может и начнёт снижаться. Это будет сопровождаться глобальным кризисом, который богатым странам обойдётся чуть легче, а вот бедные государства ощутят на себе апокалипсис в полной мере.