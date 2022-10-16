Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма

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Постарайтесь вспомнить имя или псевдоним главного героя. В тесте не будет редких фильмов. Кстати, среди главных персонажей будет даже собака. Насколько хорошо вы помните имена и клички людей и животных из к/ф СССР?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Давно Десять негритят смотрел
Ахеджакову не вспомнил
Кстати, был недавно в Белоруссии, там у них канал есть- одни советские фильмы, причём не только топовые, я даже увидел несколько ранее не встреченных. И рекламы там мало
Зайдут в немецкой форме назовусь штандартенфюрер Штирлиц.
Зайдут в советской полковник Исаев.
Заходит мужик в белом халате, - Ну и нажрались же вы тов. Тихонов.