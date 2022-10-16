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Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма

Кинотест: вспомните имя главного персонажа известного советского фильма

Автор:
16 октября 2022 11:29
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотест   персонажи фильмов   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   
2208
2
Постарайтесь вспомнить имя или псевдоним главного героя. В тесте не будет редких фильмов. Кстати, среди главных персонажей будет даже собака. Насколько хорошо вы помните имена и клички людей и животных из к/ф СССР?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   кинотест   персонажи фильмов   тест   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   
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29  комментариев
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Легкотня. Для советского человека
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7k
GROMOZEKA 7 минут назад
Ошибся на герое Зельдина.
Давно Десять негритят смотрел
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14k
Yorge Полчаса назад
первое фото ,ни один не правильный. Всеволод Владимиров настоящее имя персонажа.
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26k
Мрачный мачо Полчаса назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вероятно, советские фильмы входят в число ваших самых просматриваемых.

Ахеджакову не вспомнил
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3k
Aleksandr M. 36 минут назад
К Королеве бензоколонки (Людмила Добрыйвечер) вспомнилось
:
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16k
Дядюшка Ау Час назад
9. Имя Румянцевой не вспомнилось
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2k
South Час назад
Просыпается Штирлиц в камере, ничего не помнит, что было, думает:
Зайдут в немецкой форме назовусь штандартенфюрер Штирлиц.
Зайдут в советской полковник Исаев.
Заходит мужик в белом халате, - Ну и нажрались же вы тов. Тихонов.
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10k
An4aR Час назад
7 из 10.
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26k
Ваня Час назад
легкий... просто все фильмы видел...
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3k
kca-opa 2 часа назад
Вообще-то главного героя сериала "17 мгновений весны" звали Всеволод
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4k
Тамара 2 часа назад
Что за фильм с Ахеджаковой в главной роли?
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Бернгард Кёне

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