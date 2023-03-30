На Солнце заметили дыру в 20 раз больше Земли, которая грозит нам магнитными бурями

На Солнце появилась корональная дыра в 20 раз больше Земли, что позволило ей разорвать магнитное поле Солнца. Высвобождаемые солнечные ветра несутся к Земле со скоростью 1,8 миллиона миль в час.
Первая дыра была обнаружена 23 марта. Тогда дыра была больше Земли в 30 раз. Тогда солнечные ветра вызвали существенные полярные сияния 24 марта, сообщает DailyMail.
В NASA рассказали, что такое корональные дыры:
Корональные дыры – это магнитно-открытые области, которые являются одним из источников высокоскоростного солнечного ветра. Они кажутся темными, если смотреть на них во многих длинах волн экстремального ультрафиолетового света, например, как здесь. Иногда солнечный ветер может генерировать полярные сияния в более высоких широтах Земли
По мнению учёных, такие дыры не предвещают никаких бед.
Балл бури 24 марта в пике составил 7,66 по 9-балльной шкале. Согласно международной классификации, бури такого уровня имеют следующие последствия: ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения; формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты; перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ-радиосвязи.
Солнечные ветры достигнут Земли 31 марта или 1 апреля. Учёные следят за магнитной бурей.
Источник:
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Всё чётко, аккурат ко дню дурака прибудут для "страждущих" ))))