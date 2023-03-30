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На Солнце заметили дыру в 20 раз больше Земли, которая грозит нам магнитными бурями

На Солнце заметили дыру в 20 раз больше Земли, которая грозит нам магнитными бурями

Автор:
30 марта 2023 09:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Земля   дыры   интересное   космос   магнитные бури   солнце   фото   
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На Солнце появилась корональная дыра в 20 раз больше Земли, что позволило ей разорвать магнитное поле Солнца. Высвобождаемые солнечные ветра несутся к Земле со скоростью 1,8 миллиона миль в час.

Первая дыра была обнаружена 23 марта. Тогда дыра была больше Земли в 30 раз. Тогда солнечные ветра вызвали существенные полярные сияния 24 марта, сообщает DailyMail.

В NASA рассказали, что такое корональные дыры:

Корональные дыры – это магнитно-открытые области, которые являются одним из источников высокоскоростного солнечного ветра. Они кажутся темными, если смотреть на них во многих длинах волн экстремального ультрафиолетового света, например, как здесь. Иногда солнечный ветер может генерировать полярные сияния в более высоких широтах Земли

По мнению учёных, такие дыры не предвещают никаких бед.

Балл бури 24 марта в пике составил 7,66 по 9-балльной шкале. Согласно международной классификации, бури такого уровня имеют следующие последствия: ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения; формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты; перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ-радиосвязи.

Солнечные ветры достигнут Земли 31 марта или 1 апреля. Учёные следят за магнитной бурей.

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Метки: Земля   дыры   интересное   космос   магнитные бури   солнце   фото   
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11  комментариев
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138
Maikl 12 минут назад
"Солнечные ветры достигнут Земли 31 марта или 1 апреля"
Всё чётко, аккурат ко дню дурака прибудут для "страждущих" ))))
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1k
raael13 4 минуты назад
Надеюсь Земля в момент геоудара будет повернута к Солнцу американским континентом...
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15k
sonic24a 21 минуту назад
В местном самоваре крышка посвистывает
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382
Валерий Полчаса назад
лопнул шарик
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3k
Наталья Час назад
Солнце пустило "ветры" в сторону Земли
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3k
poбт Час назад
странно что никого не волнует что она треугольная
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2k
ChePaev Час назад
Подумаешь, полярное сияние увидим где-нибудь в Волгограде))
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