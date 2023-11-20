«Зачем ему ставить памятники?»: депутат призвала снести монумент в честь главного противника советской власти

Пётр Врангель: участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, кавалер ордена Святого Георгия и ещё десятка высших воинских наград. После революции командовал отдельными соединениями белых, чуть позже - возглавил вооружённые силы Юга России, а затем занял пост главнокомандующего Русской армии.

Когда Красная армия прорвала оборону Крыма, Врангель с остальными белыми офицерами бежал за границу. Там и умер от туберкулёза в 1928 году, останки захоронены в Белграде.