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«Зачем ему ставить памятники?»: депутат призвала снести монумент в честь главного противника советской власти

«Зачем ему ставить памятники?»: депутат призвала снести монумент в честь главного противника советской власти

Автор:
20 ноября 2023 19:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Ющенко   Елена Драпеко   Петр Врангель   Ростов-на-Дону   депутат   кадетский корпус   монумент   памятник   
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Парламентарий добавила, что лучше не будоражить и не нервировать граждан.

7 ноября в Ростове-на-Дону появился памятник Петру Врангелю. Его установили на территории Второго Донского императора Николая II кадетского корпуса. А инициатором выступило Историко-просветительское общество имени императора Александра III. Монархисты поставили бюст в честь главного защитника монархии.

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Граждан спросить почему-то забыли. А зря.

Пётр Врангель: участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, кавалер ордена Святого Георгия и ещё десятка высших воинских наград. После революции командовал отдельными соединениями белых, чуть позже - возглавил вооружённые силы Юга России, а затем занял пост главнокомандующего Русской армии.

Когда Красная армия прорвала оборону Крыма, Врангель с остальными белыми офицерами бежал за границу. Там и умер от туберкулёза в 1928 году, останки захоронены в Белграде.

Первыми против памятника выступили ростовские коммунисты. Они посчитали, что такой монумент, да и дата его открытия - самый настоящий вызов общественности. И за это их жёстко раскритиковала секретарь просветительского общества имени Александра III Елена Семёнова:

Провокации идут с первого мгновения. Товарищи коммунисты всего лишь в очередной раз продемонстрировали, кто они есть: враги России и русского народа и предатели Отечества. Ничего нового.

Теперь к сторонникам сноса памятника Врангелю присоединилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко:

Врангель - проигравший генерал, получавший помощь от Антанты, зачем ему ставить памятники? В честь чего? Если руководствоваться логикой, что он историческая личность, что каждый начнет устанавливать памятники кому хочет. Так что я считаю, что бюст действительно нужно снести. В Ленинграде в свое время произошла страшная история, когда там пытались повесить мемориальную доску, посвященную Маннергейму. Тогда чуть ли не весь город вышел на улицы, чтобы выступить против.

Такую же позицию занял первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко:

У всех людей есть своя точка зрения, кто-то назовет историческую личность героем, кто-то - врагом. Но памятник Врангелю поставили с одной определенной целью - спровоцировать, внести раскол в обществе.

Уточню, КПРФ против сноса памятников, но в данном случае памятник убрать необходимо. Это провокация.

Не остались в стороне и ростовские власти. От памятника они быстро открестились:

Вопрос установки памятника генералу Врангелю в городе Ростове-на-Дону городской межведомственной комиссией по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону не рассматривался.

Раз власти не при чём, то за инициативу отвечает просветительское общество Александра III. А оно свою позицию уже обозначило. По всей видимости, бюст Врангелю так и останется - несмотря на возмущение общественности.

Источник:

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Метки: Александр Ющенко   Елена Драпеко   Петр Врангель   Ростов-на-Дону   депутат   кадетский корпус   монумент   памятник   
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5  комментариев
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57k
Опиум для народа 13 минут назад
Бл"дь, да не было там никаких защитников монархии. Как и монархии уже не было. Ромашкин отрёкся гораздо ранее, под рукоплескание перевороту Синодом РПЦ и большинства дворяшек.
А потом они стали Россию делить, позвав англичан и прочих европейцев. Да только им зал"пу на золотые погоны и папаху положили.
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8k
Тудаблин Секунду назад
чем больше чудит современная либеральная общественность, тем более понимаю и поддерживаю большевиков
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5k
Alex Минуту назад
На хер памятник этой белогвардейской мрази?
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12k
ron 7 минут назад
И привлечь к ответу инициаторов создания и установки данного памятника. А то так и будете сносить то мангеймеру, то врангелю, то еще какой вражине...
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57k
Опиум для народа 9 минут назад
И да. Как здесь уже предлагали - не надо сносить памятники, просто нужно под бюстом описать все злодеяния, творимые этими "людьми".
Этому говну одного создания РОВС, ПОЧТИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ вставшему на сторону Гитлера, хватает...
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