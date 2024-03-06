FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8422 поста • 1051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Подмосковье неизвестные осквернили памятник Иосифу Сталину

В Подмосковье неизвестные осквернили памятник Иосифу Сталину

Автор:
06 марта 2024 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Звенигород   Илсиф Сталин   Подмосковье   вандалы   монумент   памятник   
2775
6

Сейчас хулиганов разыскивает полиция.

5 марта 1953 года ушёл из жизни руководитель СССР Иосиф Сталин. Он создал советскую промышленность, армию, заложил основы космической программы и одержал победу в Великой Отечественной войне. Естественно, вместе с ним трудился весь советский народ, но во главе его стоял Иосиф Виссарионович.

×
×

Ему приписывают такие слова:

Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. …И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. …Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. …С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом. (Из беседы с А. Коллонтай, 1939 год).

Есть ещё одно изречение Сталина. Его датируют 1943 годом.

Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её.

Изначально тело Сталина покоилось в Мавзолее, вместе с Лениным - предыдущим вождём страны. В 1961 году останки Иосифа Виссарионовича захоронили у Кремлёвской стены.

Ежегодно, в день смерти вождя, люди несут на могилу цветы.

В прошлом году, в подмосковном Звенигороде, поставили памятник Сталину. Всё было сделано по инициативе группы граждан, они же собрали деньги на монумент.

А вчера, в день 71-й годовщины со дня смерти генералиссимуса, памятник осквернили. Хулиганы попшикали баллончиком на бюст. И заменили букву Т на Р в слове «Сталин».

Полиция проводит проверку инцидента, а местные власти заявляют, что ни убирать, ни куда-то переносить памятник, они не собираются:

Пока идеи о переносе памятника на какие-либо другие территории, в том числе частные, на уровне администрации не обсуждаются.

Активисты, за чей счёт и поставили памятник, надеются, что правоохранители скоро найдут вандалов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Звенигород   Илсиф Сталин   Подмосковье   вандалы   монумент   памятник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Teodor Час назад
С памятниками воюют те, кто ссыт схватиться с живыми...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Aleks 8 минут назад
Один из немногих правителей, который делал все для блага страны.
Сегодняшний каганат недостоин чистить ему сапоги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
zuko812 10 минут назад
Рожу бы вождю-палачу разбили - так правильнее и надолго! Поставили себе идола молиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Feathery 13 минут назад
Сталина будут помнить и через 50 и через 100 лет. А вот Алёшку Анального вспомнит кто хотя бы через 5-10 лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172
Чубака Полчаса назад
Слабо было так сделать при его жизни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
albedo 37 минут назад
Либшизе:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
MarkovAlexandr 40 минут назад
Надо установку памятника дополнить установкой видеокамеры наблюдения, а лучше - двух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
852
MidMaster 51 минуту назад
Сталина на них не хватает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 57 минут назад
Да, восстановим СССР.
"Завалинки у всех будут из мрамора, а портянки каждому из чистого бархата!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
либерфашисты начали мелко гадить))
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
55
Лопатин Михаил workmen77 46 минут назад
А ты посмотри на другие страны, где Сталина не было. Там ведь до сих пор люди в землянках живут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
Набирающие популярность в сообществах
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#факты#ДТП#история#фильм#Ynews#Автовсячина#дети
#Юмор#люди#машина#забавно#аварии#интересное#кот#Китай#Россия#улыбнуло
#животные#в мире#автомир#позитив#кино#авто аварии#интересно#США#полиция#Подмосковье
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить В Риге продолжается снос памятника советским воинам-освободителям и задержания протестующих активистов В Риге продолжается снос памятника советским воинам-освободителям и задержания протестующих... «У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника, освятившего памятник вождю народов «У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника,... В США решили поставить памятник погибшим от СПИДа. И вот как он выглядит В США решили поставить памятник погибшим от СПИДа. И вот как он выглядит «Мы сильные духом, поэтому у нашего льва золотые яйца»: в Екатеринбурге поставили необычный момент и местные жители удивились «Мы сильные духом, поэтому у нашего льва золотые яйца»: в Екатеринбурге поставили необычный... В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому

На что жалуетесь?

Вернуться