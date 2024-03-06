В Подмосковье неизвестные осквернили памятник Иосифу Сталину

Сейчас хулиганов разыскивает полиция.
5 марта 1953 года ушёл из жизни руководитель СССР Иосиф Сталин. Он создал советскую промышленность, армию, заложил основы космической программы и одержал победу в Великой Отечественной войне. Естественно, вместе с ним трудился весь советский народ, но во главе его стоял Иосиф Виссарионович.
Ему приписывают такие слова:
Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. …И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. …Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. …С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом. (Из беседы с А. Коллонтай, 1939 год).
Есть ещё одно изречение Сталина. Его датируют 1943 годом.
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её.
Изначально тело Сталина покоилось в Мавзолее, вместе с Лениным - предыдущим вождём страны. В 1961 году останки Иосифа Виссарионовича захоронили у Кремлёвской стены.
Ежегодно, в день смерти вождя, люди несут на могилу цветы.
В прошлом году, в подмосковном Звенигороде, поставили памятник Сталину. Всё было сделано по инициативе группы граждан, они же собрали деньги на монумент.
А вчера, в день 71-й годовщины со дня смерти генералиссимуса, памятник осквернили. Хулиганы попшикали баллончиком на бюст. И заменили букву Т на Р в слове «Сталин».
Полиция проводит проверку инцидента, а местные власти заявляют, что ни убирать, ни куда-то переносить памятник, они не собираются:
Пока идеи о переносе памятника на какие-либо другие территории, в том числе частные, на уровне администрации не обсуждаются.
Активисты, за чей счёт и поставили памятник, надеются, что правоохранители скоро найдут вандалов.
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Сегодняшний каганат недостоин чистить ему сапоги.
"Завалинки у всех будут из мрамора, а портянки каждому из чистого бархата!" (с)
1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн. – общее население СССР)
1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.)
1959 г. – 159,3 млн. (208,8 млн.)
Для сравнения: за время правления Ельцина численность русских в России сократилась на 6,8 млн. чел, за время правления Путина – на 6,4 млн. чел.
Никакие 100 миллионов "сталинских репрессиий" сюда просто не вмещаются - их просто НЕ БЫЛО! Да, при Сталине расстреливали казнокрадов - согласно Статье 131 сталинской Конституции СССР 1936 года, "Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа.", т.е. врагами народа при Сталине называли казнокрадов - коррумпированных чиновников, которые воруют из бюджета. Сегодня казнокрадов расстреливают тысячами в Китае и никто не вопит про китайские репрессии. Но даже эти вполне справедливые расстрелы казнокрадов были демографически несущественны. Время правления Сталина (1924-1953) пришлось примерно между переписями населения 1926 и 1959 годов. Поэтому получается, что по этим переписям можно оценить прирост населения СССР при Сталине 62 млн чел.
Несложно понять что если в стране расстреляли 100 миллионов человек, то в ней не может быть рост населения 62 миллиона. Если мы сюда добавим еще 28 млн чел, которые родились и погибли на войне и от голода, то получим величину
62 + 28 = 90 млн чел.
Это значит, что реальный демографический рост при Сталине (если бы не было войны) составляет 90 миллионов человек.
Если же эти величины сравнить с демографической катастрофой, организованной Ельциным, то становится понятно, кто их них двух - кровавый тиран, а кто - разумный руководитель страны.
Так где тут миллионы убиенных?