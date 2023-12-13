Монумент "Скорбящая мать" на Ставрополье напугал местных жителей

В Ставропольском крае после реставрации открыли монумент "Скорбящая мать". Лучше бы не открывали ...
В Ставропольском крае в станице Александрийской не приняли работы по реконструкции мемориального комплекса «Скорбящая Мать». Властям не понравился лик скульптуры. И вообще никому не понравился.
Подрядчику направили претензию и намерены расторгнуть с ним договор.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
Мы дали подрядной организации время привести объект в соответствие с проектной документацией, восстановить лик "Скорбящей Матери" с приданием ему большей реалистичности. Но, как видно, наши требования были проигнорированы.
, - пояснил Зайцев.
Реставрацию мемориала начали летом 2023 года. В ноябре работу завершили, но у местных жителей возникли претензии к обновленному лику матери, фигура которой расположена на мемориале. Лицо скульптуры было выполнено грубо и нереалистично. Администрация округа дала подрядчику время на исправление работ.
Памятник появился в 1974 году на месте захоронения воинов гражданской и Великой Отечественной войн. До сегодняшнего дня его ни разу не реставрировали. На момент начала работ лицо скульптуры было наполовину разрушено и восстанавливать его было сложно в виду отсутствия фотографий в первоначальном образе. Это и привело к недовольству местных жителей, - сообщает ГТРК «Ставрополье».
Мы так ждали, что его когда-то отреставрируют, приведут в должный вид, что она будет похоже на скорбящую женщину. Были такие времена, что камнями разбивали верхнюю часть памятника, потом кто-то пытался как-то слепить лицо, но это были не профессионалы, а мы ждали профессионального восстановления, когда действительно на голове у женщины платок, а не вот такой толщины одеяло на ней надето!
, — рассказала журналистам жительница станицы.
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И ни одной фотографии не осталось?
Ну-ну. Прям верим-верим.
Ну есть же адекватные чиновники