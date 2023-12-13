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Монумент "Скорбящая мать" на Ставрополье напугал местных жителей

Монумент "Скорбящая мать" на Ставрополье напугал местных жителей

Автор:
13 декабря 2023 22:54
Сообщество : Жить в России
Метки: монумент   обсужения   памятник   реставрация   скорбящая мать   ставрополье   
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В Ставропольском крае после реставрации открыли монумент "Скорбящая мать". Лучше бы не открывали ...

В Ставропольском крае в станице Александрийской не приняли работы по реконструкции мемориального комплекса «Скорбящая Мать». Властям не понравился лик скульптуры. И вообще никому не понравился.

Подрядчику направили претензию и намерены расторгнуть с ним договор.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Мы дали подрядной организации время привести объект в соответствие с проектной документацией, восстановить лик "Скорбящей Матери" с приданием ему большей реалистичности. Но, как видно, наши требования были проигнорированы.

, - пояснил Зайцев.

Реставрацию мемориала начали летом 2023 года. В ноябре работу завершили, но у местных жителей возникли претензии к обновленному лику матери, фигура которой расположена на мемориале. Лицо скульптуры было выполнено грубо и нереалистично. Администрация округа дала подрядчику время на исправление работ.

Памятник появился в 1974 году на месте захоронения воинов гражданской и Великой Отечественной войн. До сегодняшнего дня его ни разу не реставрировали. На момент начала работ лицо скульптуры было наполовину разрушено и восстанавливать его было сложно в виду отсутствия фотографий в первоначальном образе. Это и привело к недовольству местных жителей, - сообщает ГТРК «Ставрополье».

Мы так ждали, что его когда-то отреставрируют, приведут в должный вид, что она будет похоже на скорбящую женщину. Были такие времена, что камнями разбивали верхнюю часть памятника, потом кто-то пытался как-то слепить лицо, но это были не профессионалы, а мы ждали профессионального восстановления, когда действительно на голове у женщины платок, а не вот такой толщины одеяло на ней надето!

, — рассказала журналистам жительница станицы.

Источник:

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Метки: монумент   обсужения   памятник   реставрация   скорбящая мать   ставрополье   
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5  комментариев
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889
Дмитрий 57 минут назад
Просто какие-то соревнования -сделай уродливее.
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54k
turyst 14 минут назад
Т.е. памятник стоит с 1974 года, и никто его ни разу не сфотографировал?
И ни одной фотографии не осталось?
Ну-ну. Прям верим-верим.
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10k
Billi_Bons 51 минуту назад
Реставраторы
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14k
Алексей 51 минуту назад
"не приняли работы по реконструкции мемориального комплекса"
Ну есть же адекватные чиновники
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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