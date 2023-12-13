Монумент "Скорбящая мать" на Ставрополье напугал местных жителей

В Ставропольском крае в станице Александрийской не приняли работы по реконструкции мемориального комплекса «Скорбящая Мать». Властям не понравился лик скульптуры. И вообще никому не понравился.

Подрядчику направили претензию и намерены расторгнуть с ним договор.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Мы дали подрядной организации время привести объект в соответствие с проектной документацией, восстановить лик "Скорбящей Матери" с приданием ему большей реалистичности. Но, как видно, наши требования были проигнорированы.

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