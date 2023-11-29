В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю

Бюст белогвардейского генерала простоял у кадетского корпуса чуть больше трёх недель.
В среду, 29 ноября, в Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Петру Врангелю, воевавшему с большевиками в годы Гражданской войны. Отмечается, что торжественная церемония открытия памятника "чёрному барону" состоялась 7 ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции.
Коммунистов сильно разозлил как сам факт установки бюста противнику советской власти, так и дата его открытия. Члены КПРФ сочли это провокацией и принялись проводить пикеты и жаловаться во все возможные инстанции.
Как рассказал депутат от фракции КПРФ Юрий Афонин, решение о демонтаже было принято после протестов коммунистов и обращения лидера КПРФ Геннадия Зюганова к властям региона. Решение убрать бюст барона Врангеля Афонин назвал "абсолютно правильным".
Напомним, что с инициативой установки монумента барону Врангелю выступала казачья бригада "Дон" и историко-просветительское общество имени императора Александра III. Бюст был установлен на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса.
Источник:
Источник:
- В Ростове-на-Дону разыскивают бородача, который обиделся на замечание и жестоко избил администратора игрового клуба
- Попилили историю: американцы переплавили в печи памятник главнокомандующему армии Конфедерации генералу Роберту Ли
- Голограмма Ленина выступила перед юными коммунистами в Москве
- Ростовские коммунисты захотели снести памятник Врангелю, который появился в городе несколько дней назад
- В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы
Бросили коммуняки свой народ. А как заверяли! Как обещали! Дескать, есть у Революции начало, а нет у Революции конца. Говорили, что светлое будущее придёт, а сами всё разворовали, разбогатели, а для народа идолов буржуазных становят. Спасибо, за ихние обещания. И Красная уже не вздымает властно. Наврали, а крови и пота из народа высосали моря.