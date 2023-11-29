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В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю

Автор:
29 ноября 2023 17:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   барон Врангель   кпрф   памятник   протесты   
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Бюст белогвардейского генерала простоял у кадетского корпуса чуть больше трёх недель.

В среду, 29 ноября, в Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Петру Врангелю, воевавшему с большевиками в годы Гражданской войны. Отмечается, что торжественная церемония открытия памятника "чёрному барону" состоялась 7 ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции.

Коммунистов сильно разозлил как сам факт установки бюста противнику советской власти, так и дата его открытия. Члены КПРФ сочли это провокацией и принялись проводить пикеты и жаловаться во все возможные инстанции.


Как рассказал депутат от фракции КПРФ Юрий Афонин, решение о демонтаже было принято после протестов коммунистов и обращения лидера КПРФ Геннадия Зюганова к властям региона. Решение убрать бюст барона Врангеля Афонин назвал "абсолютно правильным".

Напомним, что с инициативой установки монумента барону Врангелю выступала казачья бригада "Дон" и историко-просветительское общество имени императора Александра III. Бюст был установлен на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса.

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   барон Врангель   кпрф   памятник   протесты   
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19  комментариев
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6k
Атомный Крот Полчаса назад
Есть же хорошие новости.
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431
al-lav 3 минуты назад
Очень надеюсь, что статуи Колчака и Краснова следующие на очереди.
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28
Richard Полчаса назад
Зело однако.
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17k
K7OO Полчаса назад
Кому помешал наш любимый персонаж? Верните на место, сволочи!!
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Помню, мы в детстве песенку такую часто пели: "Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон. Так, пусть же Красная, вздымает властно..."
Бросили коммуняки свой народ. А как заверяли! Как обещали! Дескать, есть у Революции начало, а нет у Революции конца. Говорили, что светлое будущее придёт, а сами всё разворовали, разбогатели, а для народа идолов буржуазных становят. Спасибо, за ихние обещания. И Красная уже не вздымает властно. Наврали, а крови и пота из народа высосали моря.
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9k
Дмитрий 56 минут назад
Б....ь! Я не коммунист, мои жизненные принципы несколько расходятся с их иллюзорным восприятием мира, но! В данном случае абсолютно согласен с ними! Кто, б...ь! Кто решил поставить бюст Врангелю? Врангелю!!!! Это же из серии Колчака, которого, неожиданно, стали боготворить в конце 90-х!!! Залили Россию матушку кровью по самое "не хочю"!!! Захлебнулась Росси от крови! От того и от этого!
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7k
Бу 58 минут назад
и правильно
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5k
Alex 59 минут назад
Ништяк. Ибо не хрен этих ублюдков прославлять.
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34k
БамбарбияКиргуду Час назад
Первый раз от " коммунистов" польза хоть какая то.
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5k
Котэ Час назад
по советским временам так он враг конечно, по капиталистическим- так герой, по сегодняшней россиянской смеси капиталистического, феодально-бандитского и поклонением коммунистическим идеалам социализма строя, так нормально всё. поставили - сняли... Краснов, Маннергейм... не он первый, не он последний
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SAndre Час назад
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