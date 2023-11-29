В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю

Коммунистов сильно разозлил как сам факт установки бюста противнику советской власти, так и дата его открытия. Члены КПРФ сочли это провокацией и принялись проводить пикеты и жаловаться во все возможные инстанции.





Как рассказал депутат от фракции КПРФ Юрий Афонин, решение о демонтаже было принято после протестов коммунистов и обращения лидера КПРФ Геннадия Зюганова к властям региона. Решение убрать бюст барона Врангеля Афонин назвал "абсолютно правильным".