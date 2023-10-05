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«Мы сильные духом, поэтому у нашего льва золотые яйца»: в Екатеринбурге поставили необычный момент и местные жители удивились

«Мы сильные духом, поэтому у нашего льва золотые яйца»: в Екатеринбурге поставили необычный момент и местные жители удивились

Автор:
05 октября 2023 19:59
Сообщество : Жить в России
Метки: екатеринбург   жители   лев   монумент   памятник   тестикулы   
2781
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Больше всего вопросов вызвали золотые «причиндалы» у монумента.

В Нью-Йорке на Уолл-стрит стоит здоровенный бронзовый бык. Его очень любят «щупать» туристы:

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Теперь примерно такой же «памятник» есть и в центре Екатеринбурга - там появился «золотой лев».

Выяснилось, что он сделан в Китае, материал - влагостойкий пластик. А установила его в Екатеринбурге компания «Сима-ленд». Сотрудники этой конторы углубились в палеонтологию и выяснили, что около 30 тысяч назад на Урале жили львы. Их и решили увековечить, заодно прилепили «львёнку» золотые тестикулы. Объяснили это так:

Уральцы — несгибаемый народ, мы сильные духом, и поэтому у нашего льва золотые яйца.

Власти города ничего объяснить не смогли:

Никак не могу вам прокомментировать, - заявили в пресс-службе мэрии.

Ну а жителям Екатеринбурга остаётся недоумевать в соцсетях:

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Метки: екатеринбург   жители   лев   монумент   памятник   тестикулы   
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13  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Влагостойкий пластик... А как насчёт горючести? Друг интересуется.
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16k
a_komolow 15 минут назад
Про золотые яйца фильм был
Только там 3 яйца было!
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23k
Валерий 16 минут назад
не, ребят. У идиотизма должны быть пределы. Элементарно, это неприлично.
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3k
lekha-fil 43 минуты назад
Ч то, что поставили? Момент? Да иди спать, дитё.
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1k
grigorenko vladislav 45 минут назад
Это не золотые, и даже не позолоченные. Это пластик крашенный и наполированный до блеска. "Смотрите! У меня яйца позолоченные! А ещё они у меня звенят! Правда же, я феномен! - Правда. Только не феномен, а мудозвон."
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32k
БамбарбияКиргуду 57 минут назад
Без золотой пиписьки не комплект.
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21k
kσρβγς 2 часа назад
Да хоть золотые.. золото мягкий металл, нормальные яйца должны быть титановые, стальные, вольфрамовые и т.д.
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
лучше бы Мел снесли , память была бы на века . а так все больше и больше компания приобретает славу фрика тупоголового .
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад
И тут вдруг у автора идеи его личные яйца из обыкновенных превратились в пластилиновые...

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11k
kaboza 2 часа назад
Золотые ПЛАСТИКОВЫЕ яйца...палмфэйс...
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11k
kaboza 2 часа назад
Вангую....кастрируют на память)))
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22k
babuby 2 часа назад
Поставили необычный момент?? Цуко, да когда-ж вы уже писать научитесь!! Момент, это фрагмент/единица измерения времени! Куда его поставить можно?
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