«Мы сильные духом, поэтому у нашего льва золотые яйца»: в Екатеринбурге поставили необычный момент и местные жители удивились

Больше всего вопросов вызвали золотые «причиндалы» у монумента.
В Нью-Йорке на Уолл-стрит стоит здоровенный бронзовый бык. Его очень любят «щупать» туристы:
Теперь примерно такой же «памятник» есть и в центре Екатеринбурга - там появился «золотой лев».
Выяснилось, что он сделан в Китае, материал - влагостойкий пластик. А установила его в Екатеринбурге компания «Сима-ленд». Сотрудники этой конторы углубились в палеонтологию и выяснили, что около 30 тысяч назад на Урале жили львы. Их и решили увековечить, заодно прилепили «львёнку» золотые тестикулы. Объяснили это так:
Уральцы — несгибаемый народ, мы сильные духом, и поэтому у нашего льва золотые яйца.
Власти города ничего объяснить не смогли:
Никак не могу вам прокомментировать, - заявили в пресс-службе мэрии.
Ну а жителям Екатеринбурга остаётся недоумевать в соцсетях:
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Только там 3 яйца было!