«Мы сильные духом, поэтому у нашего льва золотые яйца»: в Екатеринбурге поставили необычный момент и местные жители удивились

Выяснилось, что он сделан в Китае, материал - влагостойкий пластик. А установила его в Екатеринбурге компания «Сима-ленд». Сотрудники этой конторы углубились в палеонтологию и выяснили, что около 30 тысяч назад на Урале жили львы. Их и решили увековечить, заодно прилепили «львёнку» золотые тестикулы. Объяснили это так:

Уральцы — несгибаемый народ, мы сильные духом, и поэтому у нашего льва золотые яйца.