Ростовские коммунисты захотели снести памятник Врангелю, который появился в городе несколько дней назад

Членов КПРФ особенно злит, что памятник открыли 7 ноября — в день Октябрьской революции.
Война "красных" с "белыми" вспыхнула в Ростове-на-Дону. В день Октябрьской революции на территории кадетского корпуса Донского государственного технического университета (ДГТУ) торжественно открыли памятник военачальнику Первой мировой войны и одному из лидеров Белого движения Петру Врангелю.
Отмечается, что с инициативой установки памятника "чёрному барону" выступала казачья бригада "Дон". В августе для этой цели был объявлен сбор пожертвований. И вот, 7 ноября памятник установили со всеми сопутствующими такому событию мероприятиями. Члены регионального отделения КПРФ считают, что открытие памятника злейшему врагу коммунистов в этот день — самая настоящая провокация. Возможно, так и есть. Этот конфликт тлел с лета, когда стало известно, что в городе собираются установить бюст барона. Организаторы сбора денег до последнего держали в секрете место, где появится изваяние, из-за угроз "левых экстремистов".
Ростовские коммунисты уже потребовали, чтобы власти снесли памятник. Они организовали серию пикетов около здания правительства области и на территории ДГТУ.
По словам исполнительного секретаря просветительского общества имени императора Александра III Елены Семёновой, установка памятника 7 ноября никак не связана с Октябрьской революцией и никто не собирался устраивать провокацию.
"7 ноября русские люди в русском зарубежье и подъярёмной России вот уже век отмечают как День непримиримости", — объяснила Семёнова.
"Красных провокаторов, угрожающих протестами, должно карать по всей строгости закона. Это дело правоохранительных органов, если в военное время кто-то прямо угрожает протестами и дестабилизацией обстановки" — отметила Семёнова.
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Семёнова также отметила, что приставлять охрану к бюсту не будут, потому что памятник и так находится на охраняемой территории.
Провокации идут с первого мгновения. Товарищи коммунисты всего лишь в очередной раз продемонстрировали, кто они есть: враги России и русского народа и предатели Отечества. Ничего нового.
Отмечается, что это первый памятник Врангелю в России (есть ещё барельеф в Керчи, установленный в 2016 году). Насколько известно, изготовлением бюста занималась московский скульптор Виктория Тищенко. Ранее она уже создавала памятник другому лидеру Белого движения — графу Фёдору Келлеру.
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Проблема в том, что Врангель не был героем народа!!! Он представлял интересы свергнутой власти, и западного капитала.
Врангель никак не может быть значимой для России фигурой, ибо воевал он против действующей власти, а действующей были коммунисты, представлял интересы буржуазии и действовал при помощи западных капиталов. Белые проиграли ту гражданскую войну, народ выбрал новый строй.
Ставить такие памятники, в общественных местах, на мой взгляд не правильно. Был бы музей истории гражданской войны, вот там бы в одной из комнат можно было сделать композицию стороны буржуазии, и белого сопротивления. А на улицах нельзя, это не правильно.
А коммунисты, конечно, враги. Враги всякой сволоты, которая бюсты мерзавцам ставит.
День "народного единства" прошёл - он у нас и официально, и по факту - 1 день из 365.
Власти не нужно единство народа в остальные 364 дня.
Что за страна такая у нас? Памятники людям, которые внесли гигантский вклад в развитие страны и государственности сносим, а памятники тем кто разрушал и продавал страну ставим!
Давайте, блин ставить памятники керенскому ещё.
памятник корнилову стоит! Тому человеку, который начал гражданскую войну и развернул белый террор!
Эти нужно сносить к чертям !
Зато сейчас их мочим по полной и визг стоит на весь мир ..Что не так ? ха ха ха
Белые такие белые...
А СССР приказал долго жить в 1991 и соответственно никаких препятствий к установке памятника нет.
Судом СССР как то осужден не был. Герой русско-японской и первой мировой.
Каких то массовых расстрелов рабочих или крестьян не устраивал .
Так что вопрос конечно спорный но думаю придут к консенсусу.Если конечно коммунисты на выборах не получат парламентское большинство что вряд ли .
Как думаете, расстреляли бы его, если бы он не бросил свою армию?
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«Сиятельный Врангель пыжится в Крыму, жалкие остатки черносотенных русских деникинских банд объявились в рядах культурнейших польских ясновельможных войск. Эта недорезанная шваль пришла помочь графам Потоцким и Таращицким спасти от варваров культуру и законность. Вот как была спасена культура в м. Комаров, занятом 28 августа частями 6-ой кавдивизии.
Мы застали еврейское население местечка ограбленным дочиста, зарубленным, израненным. Бойцы наши, видавшие виды, отрубившие не одну голову, отступали в ужасе перед картиной, представшей их глазам. В жалких, разбитых до основания лачугах валялись в лужах крови голые семидесятилетние старики с разрубленными черепами, часто еще живые крошечные дети с обрубленными пальцами, изнасилованные старухи с распоротыми животами, скрючившиеся в углах, с лицами, на которых застыло дикое невыносимое отчаяние. Рядом с мертвыми копошились живые, толкались об израненные трупы, мочили руки и лица в липкой зловонной крови, боясь выползти из домов, думая, что не все еще кончено.
По улицам омертвевшего местечка бродили какие-то приниженные напуганные тени, вздрагивающие от человеческого голоса, начинающие вопить о пощаде при каждом окрике. Мы натыкались на квартиры, объятые страшной тишиной - рядом со стариком дедом валялось все его семейство. Отец, внуки, все в изломанных, нечеловеческих позах.
Всего убитых свыше 30, раненых около 60 человек. Изнасиловано 200 женщин, из них много замучено. Спасаясь от насильников, женщины прыгали со 2-го, 3-го этажей, ломали себе руки, головы. Наши медицинские силы работали весь день, не покладая рук, и не могли хотя бы в полной мере удовлетворить потребность в помощи. Ужасы средневековые меркнут перед зверствами яковлевских бандитов».