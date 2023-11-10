Ростовские коммунисты захотели снести памятник Врангелю, который появился в городе несколько дней назад

Отмечается, что с инициативой установки памятника "чёрному барону" выступала казачья бригада "Дон". В августе для этой цели был объявлен сбор пожертвований. И вот, 7 ноября памятник установили со всеми сопутствующими такому событию мероприятиями. Члены регионального отделения КПРФ считают, что открытие памятника злейшему врагу коммунистов в этот день — самая настоящая провокация. Возможно, так и есть. Этот конфликт тлел с лета, когда стало известно, что в городе собираются установить бюст барона. Организаторы сбора денег до последнего держали в секрете место, где появится изваяние, из-за угроз "левых экстремистов".