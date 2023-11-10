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Ростовские коммунисты захотели снести памятник Врангелю, который появился в городе несколько дней назад

Ростовские коммунисты захотели снести памятник Врангелю, который появился в городе несколько дней назад

Автор:
10 ноября 2023 19:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Пётр Врангель   кадетский корпус   конфликт   кпрф   памятник   протест   
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Членов КПРФ особенно злит, что памятник открыли 7 ноября — в день Октябрьской революции.

Война "красных" с "белыми" вспыхнула в Ростове-на-Дону. В день Октябрьской революции на территории кадетского корпуса Донского государственного технического университета (ДГТУ) торжественно открыли памятник военачальнику Первой мировой войны и одному из лидеров Белого движения Петру Врангелю.

Отмечается, что с инициативой установки памятника "чёрному барону" выступала казачья бригада "Дон". В августе для этой цели был объявлен сбор пожертвований. И вот, 7 ноября памятник установили со всеми сопутствующими такому событию мероприятиями. Члены регионального отделения КПРФ считают, что открытие памятника злейшему врагу коммунистов в этот день — самая настоящая провокация. Возможно, так и есть. Этот конфликт тлел с лета, когда стало известно, что в городе собираются установить бюст барона. Организаторы сбора денег до последнего держали в секрете место, где появится изваяние, из-за угроз "левых экстремистов".

Ростовские коммунисты уже потребовали, чтобы власти снесли памятник. Они организовали серию пикетов около здания правительства области и на территории ДГТУ.

По словам исполнительного секретаря просветительского общества имени императора Александра III Елены Семёновой, установка памятника 7 ноября никак не связана с Октябрьской революцией и никто не собирался устраивать провокацию.


"7 ноября русские люди в русском зарубежье и подъярёмной России вот уже век отмечают как День непримиримости", — объяснила Семёнова.

"Красных провокаторов, угрожающих протестами, должно карать по всей строгости закона. Это дело правоохранительных органов, если в военное время кто-то прямо угрожает протестами и дестабилизацией обстановки" — отметила Семёнова.

Семёнова также отметила, что приставлять охрану к бюсту не будут, потому что памятник и так находится на охраняемой территории.


Провокации идут с первого мгновения. Товарищи коммунисты всего лишь в очередной раз продемонстрировали, кто они есть: враги России и русского народа и предатели Отечества. Ничего нового.

Отмечается, что это первый памятник Врангелю в России (есть ещё барельеф в Керчи, установленный в 2016 году). Насколько известно, изготовлением бюста занималась московский скульптор Виктория Тищенко. Ранее она уже создавала памятник другому лидеру Белого движения — графу Фёдору Келлеру.

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Метки: Видео   Пётр Врангель   кадетский корпус   конфликт   кпрф   памятник   протест   
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38k
Вепс 2 часа назад
Проблема вообще не в том что коммунисты не согласны. Проблема не в них.
Проблема в том, что Врангель не был героем народа!!! Он представлял интересы свергнутой власти, и западного капитала.

Врангель никак не может быть значимой для России фигурой, ибо воевал он против действующей власти, а действующей были коммунисты, представлял интересы буржуазии и действовал при помощи западных капиталов. Белые проиграли ту гражданскую войну, народ выбрал новый строй.
Ставить такие памятники, в общественных местах, на мой взгляд не правильно. Был бы музей истории гражданской войны, вот там бы в одной из комнат можно было сделать композицию стороны буржуазии, и белого сопротивления. А на улицах нельзя, это не правильно.
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16k
Альф 57 Минуту назад
Ряженых отлупить вожжами и снести это гумно.
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23k
hebpat 8 минут назад
а ведь есть Врангель достойный бюста, в честь его огромный остров назван
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65
Alex L. 41 минуту назад
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756
Вячеслав 41 минуту назад
Коммунисты имели исторический шанс построить коммунизм в нашей большой стране и его упустили. И считать праздником вооруженный переворот в 1917 году никак нельзя. Вот эта нетерпимость к выдающимся людям, таким как Врангель и сейчас отталкивает многих людей от этих, так называемых коммунистов.
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11k
Алексей 45 минут назад
Пид..
Пид..Посмотреть
Пид..
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33k
Юр21 45 минут назад
Врангель был врагом не коммунистов, Врангель был врагом России, один из "инагентов" того времени.
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31k
Григорий 47 минут назад
А ху-ли, давайте памятник Гитлеру поставим - он тоже был против нынешней власти на Руси!
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5k
Горожанин 49 минут назад
Я за ВрУнгеля!
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33k
Teodor 49 минут назад
WTF!? Какой еще бюст, он же не дважды герой Советского Союза...
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64k
doker 52 минуты назад
Посадят, либо огромные штрафы выпишут.
День "народного единства" прошёл - он у нас и официально, и по факту - 1 день из 365.
Власти не нужно единство народа в остальные 364 дня.
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30k
Юрьевич 56 минут назад
Врангель - классический иноагент, как бы сказали сейчас. Он плотно сидел на зарплате у англичан.
Что за страна такая у нас? Памятники людям, которые внесли гигантский вклад в развитие страны и государственности сносим, а памятники тем кто разрушал и продавал страну ставим!
Давайте, блин ставить памятники керенскому ещё.
памятник корнилову стоит! Тому человеку, который начал гражданскую войну и развернул белый террор!
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3k
владимир 56 минут назад
Памятник этому гавну прямой плевок в лицо жителям города. Может сразу Манштейну памятник там водрузить или кто там из третьего рейха город захватывал.
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4k
Дмитрий Круглов 57 минут назад
Ну и чем этот Врангель отличается от Власова во время ВОВ? Так же взял оружие из рук врагов и направил его против России!
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755
МИХАН Час назад
Либерда понаставила памятников в 90-х разным предателям и т.д. ..
Эти нужно сносить к чертям !
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Сейчас белые во власти, главный белый, любит читать ильина. Когда современным властям выгодно, они достают красный флаг с серпом и молотом и в тоже время, драпируют мавзолей Ленина.
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15k
Kucher 2 часа назад
Т.е. поставить бюст врагу, да ещё и специально (пусть не врут, что это не так) 7 ноября - это не провокация. А потом всех с тобой несогласных, как это нынче стало модно, объявлять "врагами России". А может это ты враг? Просто кричишь громче. Как тот вор на базаре, который громче всех кричит: "держи вора".
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579
FreelancerND 2 часа назад
Правильно выступают, на кой фиг этому говно памятники ставить? Все что мог просрал, сдристнул и окопался в Крыму, продал остатки страны англичанам и французам но и тут, как настоящий бездарь, профукал даже то что у него было.
Белые такие белые...
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41k
Сергей 2 часа назад
Нынешние коммунисты, отстой, только с мертвыми воевать могут. Почему например нет добровольческого Коммунистического полка на СВО .
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