Депутат предложил установить демонтированнный в Ростове бюст барона Врангеля в Липецкой области

Депутат Емельянов не забывает и главный довод: в Липецке уже есть памятники Сталину и Александру Невскому, значит должен быть и бюст Врангелю. Никакого противоречия он здесь не видит. Липецкие власти пока хранят молчание.

А мэр Ельца заявил, что обращения депутата пока не видел. И жители к нему с такой просьбой не обращались:

Нет, такого не было. И в социальных сетях мы не фиксировали такого. Я пока не видел обращения (Емельянова). Но есть порядок - комиссия, которая в установленном порядке всё рассматривает. Она состоит не только из сотрудников администрации, но и краеведов и активной общественности. Мы тщательно и внимательно подходим к вопросу установления памятников. После того, как комиссией рассматривается рекомендация, администрация смотрит, каким образом можно решить все земельно-имущественные вопросы, чтобы установить тот или иной памятник, барельеф или ещё что-то.

По всей видимости, если в Липецке появится демонтированный бюст, это снова вызовет скандал. Поэтому власти и не торопятся с ответом депутату.