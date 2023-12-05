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Депутат предложил установить демонтированнный в Ростове бюст барона Врангеля в Липецкой области

Депутат предложил установить демонтированнный в Ростове бюст барона Врангеля в Липецкой области

Автор:
05 декабря 2023 15:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Врангель   Елец   Липецкая область   барон   бюст   депутат   памятник   скандал   
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Хотя ни местные власти, ни народ, об этом не просили.

В Ростове-на-Дону случился небольшой скандал с установкой бюста в честь барона Врангеля. Общественность и коммунисты этого не поняли и потребовали памятник убрать. Вскоре так и произошло - власти решили не будоражить граждан и Врангеля по-тихому убрали.

Теперь у почившего барона появился новый поклонник - депутат Липецкого облсовета от ЛДПР Анатолий Емельянов. Он считает, что Врангель - это «символ борьбы за единство государства и русского народа», поэтому предлагает памятник не выбрасывать, а установить в Липецкой области. Или в Ельце - там проживали родственники барона, или в Липецке.

Депутат Емельянов не забывает и главный довод: в Липецке уже есть памятники Сталину и Александру Невскому, значит должен быть и бюст Врангелю. Никакого противоречия он здесь не видит. Липецкие власти пока хранят молчание.

А мэр Ельца заявил, что обращения депутата пока не видел. И жители к нему с такой просьбой не обращались:

Нет, такого не было. И в социальных сетях мы не фиксировали такого.

Я пока не видел обращения (Емельянова). Но есть порядок - комиссия, которая в установленном порядке всё рассматривает. Она состоит не только из сотрудников администрации, но и краеведов и активной общественности. Мы тщательно и внимательно подходим к вопросу установления памятников. После того, как комиссией рассматривается рекомендация, администрация смотрит, каким образом можно решить все земельно-имущественные вопросы, чтобы установить тот или иной памятник, барельеф или ещё что-то.

По всей видимости, если в Липецке появится демонтированный бюст, это снова вызовет скандал. Поэтому власти и не торопятся с ответом депутату.

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Метки: Врангель   Елец   Липецкая область   барон   бюст   депутат   памятник   скандал   
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7  комментариев
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2k
Илья 24 минуты назад
Кровавым палачам россии памятники они собрались ставить . Неееее
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286
Александр Шевченко Илья 4 минуты назад
Как будто их мало ...
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4k
dangora Полчаса назад
Интересно, а как он, обещая интервентам за поддержку себя любимого территории России и ее ресурсы, умудрился стать «символом борьбы за единство государства и русского народа»? Есть тут какое то противоречие..
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2k
KE2646 50 минут назад
В музэй отдать- и делов-то... И на месте будет, и никого не бесит.
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33k
Teodor 51 минуту назад
В древней Греции, говорят, любой гражданин мог выступить с любым прожектом на Форуме... но с условием: признает социум твое предложение полезным и внедрит - получи лавровый венок и пожизненное содержание, подвергнет поруганию - вкуси яблока отравленного! Как думаете, много дураков находилось тупые идеи вбрасывать..?
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824
Александр Сергеев Час назад
Депутата на карандаш уже взяли?:)
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3k
RaiJu Час назад
Врангель это [мат], а не символ чего-то. У этого лдпровца, явно бабушки и дедушки были крестьянами, поэтому он думает, что белые это хорошие, потому-что мозгов не хватает.
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