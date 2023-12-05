Депутат предложил установить демонтированнный в Ростове бюст барона Врангеля в Липецкой области

Хотя ни местные власти, ни народ, об этом не просили.
В Ростове-на-Дону случился небольшой скандал с установкой бюста в честь барона Врангеля. Общественность и коммунисты этого не поняли и потребовали памятник убрать. Вскоре так и произошло - власти решили не будоражить граждан и Врангеля по-тихому убрали.
Теперь у почившего барона появился новый поклонник - депутат Липецкого облсовета от ЛДПР Анатолий Емельянов. Он считает, что Врангель - это «символ борьбы за единство государства и русского народа», поэтому предлагает памятник не выбрасывать, а установить в Липецкой области. Или в Ельце - там проживали родственники барона, или в Липецке.
Депутат Емельянов не забывает и главный довод: в Липецке уже есть памятники Сталину и Александру Невскому, значит должен быть и бюст Врангелю. Никакого противоречия он здесь не видит. Липецкие власти пока хранят молчание.
А мэр Ельца заявил, что обращения депутата пока не видел. И жители к нему с такой просьбой не обращались:
Нет, такого не было. И в социальных сетях мы не фиксировали такого.
Я пока не видел обращения (Емельянова). Но есть порядок - комиссия, которая в установленном порядке всё рассматривает. Она состоит не только из сотрудников администрации, но и краеведов и активной общественности. Мы тщательно и внимательно подходим к вопросу установления памятников. После того, как комиссией рассматривается рекомендация, администрация смотрит, каким образом можно решить все земельно-имущественные вопросы, чтобы установить тот или иной памятник, барельеф или ещё что-то.
По всей видимости, если в Липецке появится демонтированный бюст, это снова вызовет скандал. Поэтому власти и не торопятся с ответом депутату.
Источник:
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