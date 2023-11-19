В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне

48-летний Сергей из Кемерово напился и напал на человека, угрожая ему пистолетом. И мог спокойно загреметь за решётку. Но гражданин протрезвел, раскаялся, начал активно сотрудничать со следствием и признал свою вину. И это сыграло ему на руку.

Во время заседания судья учёл, что мужик не состоит на учёте в наркодиспансере и дурдоме, семьянин со слабым здоровьем, сотрудничает со следствием и ещё - у него дома есть кот.