В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне

Мужик растрогался и заявил, что не понимает, как это получилось.
48-летний Сергей из Кемерово напился и напал на человека, угрожая ему пистолетом. И мог спокойно загреметь за решётку. Но гражданин протрезвел, раскаялся, начал активно сотрудничать со следствием и признал свою вину. И это сыграло ему на руку.
Во время заседания судья учёл, что мужик не состоит на учёте в наркодиспансере и дурдоме, семьянин со слабым здоровьем, сотрудничает со следствием и ещё - у него дома есть кот.
Видимо, последний аргумент тронул даже самое каменное сердце и мужчине дали условный срок. А наличие кота отразили в судебных документах - по всей видимости, это первый такой случай в России. Обвиняемый так и не смог объяснить, как мохнатый туда попал и почему стал смягчающим обстоятельством, но очень этому рад.
Ведь благодаря своему питомцу, мужик не уехал на зону.
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однако,
потерпевшему моралка заплачена ?