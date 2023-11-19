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Сообщество Без кота и жизнь не та 1817 постов • 489 подписчиков подписаться
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В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне

В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне

Автор:
19 ноября 2023 20:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дебошир   домашний питомец   мужик   спаситель   срок   суд   
2997
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Мужик растрогался и заявил, что не понимает, как это получилось.

48-летний Сергей из Кемерово напился и напал на человека, угрожая ему пистолетом. И мог спокойно загреметь за решётку. Но гражданин протрезвел, раскаялся, начал активно сотрудничать со следствием и признал свою вину. И это сыграло ему на руку.

Во время заседания судья учёл, что мужик не состоит на учёте в наркодиспансере и дурдоме, семьянин со слабым здоровьем, сотрудничает со следствием и ещё - у него дома есть кот.

Видимо, последний аргумент тронул даже самое каменное сердце и мужчине дали условный срок. А наличие кота отразили в судебных документах - по всей видимости, это первый такой случай в России. Обвиняемый так и не смог объяснить, как мохнатый туда попал и почему стал смягчающим обстоятельством, но очень этому рад.

Ведь благодаря своему питомцу, мужик не уехал на зону.

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Метки: дебошир   домашний питомец   мужик   спаситель   срок   суд   
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10  комментариев
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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57k
Опиум для народа 17 минут назад
То есть пользователям это серьёзно нравится? Да что с вами? А если у человека 10 кошек и хомяки - то уже и убивать можно? Как вообще это может быть обстоятельством, смягчающим наказание?
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1k
Graboid 47 минут назад
кот = это хорошо,
однако,
потерпевшему моралка заплачена ?
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5k
Lexx 2 часа назад
А что за пистолет то? Боевой, травмат, пневмат, с пистонами или с присоской?
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