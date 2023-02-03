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Почему японский генерал счёл своё наказание слишком мягким и добровольно просидел в камере до самой смерти

Почему японский генерал счёл своё наказание слишком мягким и добровольно просидел в камере до самой смерти

Автор:
03 февраля 2023 19:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Япония   вторая мировая война   генерал   камера   наказание   плен   подчиненные   срок   суд   такеши имамуро   
1961
5

Даже соотечественники поражались его поступку.

Хитоши Имамура родился 28 июня 1886 года. Его отец был судьёй, уважаемым человеком, поэтому парня ждала блестящая карьера.

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Так и вышло: Хитоши окончил военную академию, поработал атташе в Британской Индии, а затем отправился на службу в Генеральный штаб Императорской армии Японии. Там он за 8 лет поднялся до одной из ключевых должностей - заместителя генерального инспектора по военной подготовке.

Когда началась Вторая мировая, Имамура возглавил 16-ю армию и вторгся в Голландскую Ост-Индию, это современная Индонезия. В отличие от своих коллег, Хитоши старался не зверствовать, поэтому местные даже приветствовали приход японцев. Он был особенно популярен на Яве, где и базировался основной костяк его армии. У Имамуры были неплохие отношения и с лидером индонезийцев - Сукарно. Тот считал, что с японцами всегда можно договориться. Потом выяснилось, что никакой мягкости у новых захватчиков не было, но поначалу всё выглядело замечательно.

В 1943 году Хитоши стал генералом и отправился покорять Соломоновы острова, а чуть позже - Новую Гвинею. Своей базой он выбрал Рабаул в Новой Британии. К тому времени в войне наметился перелом и японцы стали стремительно терять позиции. В 1945-м Имамура сдался в плен австралийским войскам со всей своей армией.

И пошёл под суд.

Хитоши заявили: его подчинённые пытали и казнили пленных. Лишь один из примеров - человека запихивали в бамбуковую клетку и бросали за борт к акулам. Потом вытаскивали и повторяли процедуру. Было много и других случаев, все доказаны. Поэтому Имамуре предъявили обвинение в слишком снисходительном отношении к своим командирам и солдатам. За это отправили в тюрьму на 10 лет. Кстати, сидел он в Токио.

Хитоши честно отбыл срок, но когда он истёк, бывший генерал всех ошарашил. Имамура заявил, что наказание было слишком мягким и явно недостаточным. Он велел построить камеру в своём саду и добровольно в ней поселился. Еду ему приносили родные, пару раз в неделю Хитоси выходил на получасовые прогулки по саду. Потом снова сидел в камере.

О нём писали в газетах, журналисты приезжали брать интервью. И все спрашивали одно и то же: зачем сидеть, срок ведь закончился? На что Хитоши неизменно отвечал, что раз уж он допустил зверства среди подчинённых, значит должен отвечать по всей строгости. На харакири не тянет, но срок наказания явно мал.

Так продолжалось 14 лет - до самой смерти Хитоши Имамуры.

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Метки: Япония   вторая мировая война   генерал   камера   наказание   плен   подчиненные   срок   суд   такеши имамуро   
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18  комментариев
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17k
Александр 2 часа назад
А почему не харакири? А то неплохо пристроился, я тут буду сидеть, а вы меня кормите.
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687
Пчёлкин Полчаса назад
Сам служил когда-то во ФСИНе.
Просто этот парень привык в камере )))
Знаем мы таких «сидельцев»!
У себя в саду - это просто курорт.
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49k
Сергей 48 минут назад
Ну так то да...В своем саду, в беседке, да еще с едой и прогулками...чё не перекантоваться?
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40k
Сергей Час назад
Лень вперед его родилась, халявщик хренов и даромоед.
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39
Pasha Panfilov Сергей Минуту назад
Емеля по японски ) Только тот хоть по воду ходил и дрова иногда колол. Пока щуку не выловил )
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Это исключение из правила. Генетичская аберрация, ошбка хприроды. И среди японских уродов может иногда встречаться один нормальный.
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22k
hebpat 2 часа назад
Человек может быть хорошим или плохим, но самое главное помнить что даже если ты плохой, главное не перестать быть человеком, не перешагнуть ту тонкую грань которая отделяет человека от животного, и если человек понял, что поступил плохо и покаялся, то он не перестал быть человеком
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