Почему японский генерал счёл своё наказание слишком мягким и добровольно просидел в камере до самой смерти

Так и вышло: Хитоши окончил военную академию, поработал атташе в Британской Индии, а затем отправился на службу в Генеральный штаб Императорской армии Японии. Там он за 8 лет поднялся до одной из ключевых должностей - заместителя генерального инспектора по военной подготовке.

Когда началась Вторая мировая, Имамура возглавил 16-ю армию и вторгся в Голландскую Ост-Индию, это современная Индонезия. В отличие от своих коллег, Хитоши старался не зверствовать, поэтому местные даже приветствовали приход японцев. Он был особенно популярен на Яве, где и базировался основной костяк его армии. У Имамуры были неплохие отношения и с лидером индонезийцев - Сукарно. Тот считал, что с японцами всегда можно договориться. Потом выяснилось, что никакой мягкости у новых захватчиков не было, но поначалу всё выглядело замечательно.