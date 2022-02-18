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Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима (3 фото)

Автор:
18 февраля 2022 18:02
Сообщество : Криминал
Метки: коррупция   норильск   прокурор   срок   суд   фото   
3199
3

Подчинённые Хаважа-Бауди Гутаева рассказали, что надзорное ведомство превратилось в бюро услуг для выходцев из Северного Кавказа.

Сегодня Норильский горсуд вынес приговор бывшему прокурору города Хаважу-Бауди Гутаеву и двум его сообщникам по делу о крупной взятке. Гутаеву назначили наказание в виде 11 лет колонии строго режима и штрафу в 10 млн рублей, его брат Докка, выступавший посредником в передаче взятки, сядет на 9 лет и выплатит штраф в почти 8 млн рублей, взяткодатель Фарид Исак-оглы Бабаев получил 7 лет и 10 месяцев колонии и штраф в 13 млн рублей.


Гутаева задержали летом 2018 года, когда его брат передал ему 400 тысяч рублей от Бабаева, который попросил не направлять в суд иск о запрете работы его ресторана в связи с нарушением пожарной безопасности. В 2019 году Гутаев получил 3,1 млн рублей за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис». За эти деньги прокурор пообещал надавить на начальника управления ЖКХ администрации города и директора организации, осуществляющей управление и эксплуатацию жилищного фонда. Чтобы те в свою очередь поговорили с несколькими директорами коммерческих организаций и склонили их к заключению договоров субподряда с «Промресурссервис» на 25 млн рублей.

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Вообще, история с Гутаевым, конечно, дикая. И не потому что он чеченец, а потому, что случайный человек благодаря связям и коррупции стал прокурором целого города. Примечательно, что перед задержание генеральный прокурор РФ Юрий Чайка получил от подчинённых Гутаева письмо с жалобой. Сотрудники прокуратуры обвиняли начальника в том, что он наладил связи с представителями Северного Кавказа и превратил для них городскую прокуратуру в бюро услуг.


«Прокуратура города превратилась в бюро услуг. На планерках обсуждается, кому надо помочь и зачем», - говорилось в письме.


Это звучит дико, но правоохранители также пожаловались Чайке, что Гутаев ходит в здании прокуратуры в тапках с голыми ногами, молится на национальном языке в своём кабинете, и публикует в Instagram всякую дичь вроде "пацанских цитат", что популярны среди определённой группы подростков во "Вконтакте".

К счастью, весёлый прокурор пробыл на своей должности недолго - всего год. До 2018 года он трудился старшим помощником прокурора Чечни по СМИ (был по сути пресс-секретарём). Коллеги экс-прокурора утверждают, что новую работу он получил благодаря «благоприятно сложившимся отношениям с прокурором Красноярского края» Михаилом Савчиным. Неплохо было бы следователям проверить, на каком фундаменте строились эти «благоприятные отношения».


Гутаева, разумеется, лишили классного чина и права занимать государственные должности. Свою вину экс-прокурор так и не признал.

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Метки: коррупция   норильск   прокурор   срок   суд   фото   
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56  комментариев
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69k
parallax 2 часа назад
Можно представить, что творится в силовых структурах его родной республики, окуда он прибыл. Как жили кланами и кумовством тысячи лет назад, так и живут.
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1k
Иван Иванович 5 минут назад
Как зараза по России распространяется.
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770
герасим 8 минут назад
Как его вООбще допусти до такой должности?! Он же не просто так взошёл на этот пост! Его рекомендовали! Вот этих лживых и подлых тварей сначала надо было казнить!!!
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8k
alex9845 17 минут назад
Всё это прекрасно, но Савчина то за жопу брать будут, или его покровители на уровне Чайки?
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1k
German 23 минуты назад
Ну и РОЖИ! Я так понимаю кто их назначал - инвалиды по зрению
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0
User_1889129 24 минуты назад
Справедливо
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39k
Alex Полчаса назад
Как вообще эту обезьяну в Норильск занесло?
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0
Егор Полчаса назад
они даже до Норы добрались, черти
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13k
Владислав Грецов 37 минут назад
даже не удивляет...
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1k
Веселый Пук 47 минут назад
Какого хрена в Норильске прокурор чурка?
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33
mxxl Веселый Пук Полчаса назад
Сейчас вообще дурдом. Ставят на посты не местных, которые не ощущают эти места своими родными, как вахтовики, лет 5-10 отрабатывают и тю-тю, поэтому нет заинтересованности ни в чём.
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6k
Duckk 47 минут назад
Надеюсь, он не на "красной" зоне отдыхать будет?
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−1
ilukka_aa 52 минуты назад
Абсолютно заслуженно и справедливо. Надеюсь люди примут к сведению, что не все вопросы можно решить деньгами, тк за этим могут стоять серьезные последствия. Се ля ви. Жизнь чему-то и научит
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−1
Василий 55 минут назад
Этот случай доказывает, что в России ведется борьба с коррупцией. Необходимо продолжать в том же духе!
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1k
Mixan 58 минут назад
случайный человек благодаря связям и коррупции стал прокурором целого города.
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Стоит одному такому появится в органах ,как тут же появляются его соплеменники и начинает процветать кумовство и т.д.
А ДВ там вообще жуть ,что творится
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6k
Владимир Час назад
"случайный человек благодаря связям и коррупции стал прокурором целого города"
А можно имена "связей и коррупции"? И, (мечтательно), суд над ними. Или "эта нога - у кого надо нога"?
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1k
crownanniversury Час назад
У меня вопрос? А кто назначил ответит?
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813
Трям Час назад
Почему черножопые все берега потеряли только при обнулившимся? Что изменится после 24-го года, в какую сторону, и изменится ли?
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−5
Алексей Час назад
Так делать нельзя
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189
Raingold Fischer 2 часа назад
Покажусь расистом но Прокурор с именем в России как Хаважа-Бауди Гутаев.... мне сказать нечего
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189
Raingold Fischer Andrei Час назад
Дрюша, сейчас проблемы по более чем грамматика.
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
В тапканах по прокурорской - это эпично.
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9k
*Сергей* 2 часа назад
А что с остальными чиновниками и представителями власти корни которых происходят из всяких диаспор? Или только прокурор Норильска в этом замешан, остальные конечно же идеально безстрастны?
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