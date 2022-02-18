Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Подчинённые Хаважа-Бауди Гутаева рассказали, что надзорное ведомство превратилось в бюро услуг для выходцев из Северного Кавказа.
Сегодня Норильский горсуд вынес приговор бывшему прокурору города Хаважу-Бауди Гутаеву и двум его сообщникам по делу о крупной взятке. Гутаеву назначили наказание в виде 11 лет колонии строго режима и штрафу в 10 млн рублей, его брат Докка, выступавший посредником в передаче взятки, сядет на 9 лет и выплатит штраф в почти 8 млн рублей, взяткодатель Фарид Исак-оглы Бабаев получил 7 лет и 10 месяцев колонии и штраф в 13 млн рублей.
Гутаева задержали летом 2018 года, когда его брат передал ему 400 тысяч рублей от Бабаева, который попросил не направлять в суд иск о запрете работы его ресторана в связи с нарушением пожарной безопасности. В 2019 году Гутаев получил 3,1 млн рублей за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис». За эти деньги прокурор пообещал надавить на начальника управления ЖКХ администрации города и директора организации, осуществляющей управление и эксплуатацию жилищного фонда. Чтобы те в свою очередь поговорили с несколькими директорами коммерческих организаций и склонили их к заключению договоров субподряда с «Промресурссервис» на 25 млн рублей.
Вообще, история с Гутаевым, конечно, дикая. И не потому что он чеченец, а потому, что случайный человек благодаря связям и коррупции стал прокурором целого города. Примечательно, что перед задержание генеральный прокурор РФ Юрий Чайка получил от подчинённых Гутаева письмо с жалобой. Сотрудники прокуратуры обвиняли начальника в том, что он наладил связи с представителями Северного Кавказа и превратил для них городскую прокуратуру в бюро услуг.
«Прокуратура города превратилась в бюро услуг. На планерках обсуждается, кому надо помочь и зачем», - говорилось в письме.
Это звучит дико, но правоохранители также пожаловались Чайке, что Гутаев ходит в здании прокуратуры в тапках с голыми ногами, молится на национальном языке в своём кабинете, и публикует в Instagram всякую дичь вроде "пацанских цитат", что популярны среди определённой группы подростков во "Вконтакте".
К счастью, весёлый прокурор пробыл на своей должности недолго - всего год. До 2018 года он трудился старшим помощником прокурора Чечни по СМИ (был по сути пресс-секретарём). Коллеги экс-прокурора утверждают, что новую работу он получил благодаря «благоприятно сложившимся отношениям с прокурором Красноярского края» Михаилом Савчиным. Неплохо было бы следователям проверить, на каком фундаменте строились эти «благоприятные отношения».
Гутаева, разумеется, лишили классного чина и права занимать государственные должности. Свою вину экс-прокурор так и не признал.
Источник:
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При нашей-то коррупции...
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Стоит одному такому появится в органах ,как тут же появляются его соплеменники и начинает процветать кумовство и т.д.
А ДВ там вообще жуть ,что творится
А можно имена "связей и коррупции"? И, (мечтательно), суд над ними. Или "эта нога - у кого надо нога"?
А потом призвать к ответу того, кто назначил его
То можно слишком близко подобраться к тому, чье имя нельзя называть
везде вякающих про обнулившихся, бункерных, и прочий бред логики нет вообще (видимо как и мозгов).
ТЕбя носом натыкать балбеса, откуда взялись черножопые вообще в различных структурах? В начале 90-х, и какие из преступных группировок были самые опасные и кровавые? Как раз "черножопые" диаспоры. Только почему-то об этом тихо замалчивалось и вообще ничего не делалось, чтобы их остановить.
И еще носом натыкать. Что именно сейчас открыто показывают, как их сотнями ловят, садят, штрафуют и отправляют вон из страны к куям.
ОЧень надеюсь, что после 24 года эти тенденции останутся.
Меня грузины, армяне и прочие казахи вообще не интересуют, я говорю про "тожырассиян". А конкретно кабардины, чечены и петушетия!
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Таким приемом тролли пытаются от темы увести народ ..