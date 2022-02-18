Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Сегодня Норильский горсуд вынес приговор бывшему прокурору города Хаважу-Бауди Гутаеву и двум его сообщникам по делу о крупной взятке. Гутаеву назначили наказание в виде 11 лет колонии строго режима и штрафу в 10 млн рублей, его брат Докка, выступавший посредником в передаче взятки, сядет на 9 лет и выплатит штраф в почти 8 млн рублей, взяткодатель Фарид Исак-оглы Бабаев получил 7 лет и 10 месяцев колонии и штраф в 13 млн рублей.

Гутаева задержали летом 2018 года, когда его брат передал ему 400 тысяч рублей от Бабаева, который попросил не направлять в суд иск о запрете работы его ресторана в связи с нарушением пожарной безопасности. В 2019 году Гутаев получил 3,1 млн рублей за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис». За эти деньги прокурор пообещал надавить на начальника управления ЖКХ администрации города и директора организации, осуществляющей управление и эксплуатацию жилищного фонда. Чтобы те в свою очередь поговорили с несколькими директорами коммерческих организаций и склонили их к заключению договоров субподряда с «Промресурссервис» на 25 млн рублей.