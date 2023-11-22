"Ангарскому маньяку" к двум пожизненным добавили ещё 10 лет тюрьмы

Суд в Иркутске вынес четвёртый приговор Михаилу Попкову, прозванному в народе "ангарским маньяком" и "иркутским Чикатило". Самый страшный маньяк в истории России получил к двум пожизненным заключениям десять лет тюрьмы за ещё три доказанных убийства.





Суд признал Попкова виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Убийства трёх женщин были совершены в период с 1997 по 2003 годы. В октябре 1997-го и марте 1998-го он задушил двух женщин в возрасте 25 и 27 лет на берегу реки Ангары, в октябре 2003-го маньяк нанёс 41 удар ножом 31-летней женщине в районе Ново-Ленинского кладбища в Иркутске. Таким образом, число жертв душегуба возросло до 86 человек.