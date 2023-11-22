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"Ангарскому маньяку" к двум пожизненным добавили ещё 10 лет тюрьмы

"Ангарскому маньяку" к двум пожизненным добавили ещё 10 лет тюрьмы

Автор:
22 ноября 2023 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: Иркутская область   Суд   ангарский маньяк   михаил попков   серийные убийства   срок   тюрьма особого режима   
1081
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Суд подтвердил его причастность к ещё трём убийствам.

Суд в Иркутске вынес четвёртый приговор Михаилу Попкову, прозванному в народе "ангарским маньяком" и "иркутским Чикатило". Самый страшный маньяк в истории России получил к двум пожизненным заключениям десять лет тюрьмы за ещё три доказанных убийства.


Суд признал Попкова виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Убийства трёх женщин были совершены в период с 1997 по 2003 годы. В октябре 1997-го и марте 1998-го он задушил двух женщин в возрасте 25 и 27 лет на берегу реки Ангары, в октябре 2003-го маньяк нанёс 41 удар ножом 31-летней женщине в районе Ново-Ленинского кладбища в Иркутске. Таким образом, число жертв душегуба возросло до 86 человек.

Младший лейтенант милиции Михаил Попков совершал преступления на территории Иркутской области с 1992 по 2010 год. В милиции он работал до 1999-го, затем устроился в частное охранное предприятие. Его жертвами в подавляющем большинстве случаев становились женщины, которых тот находил на остановках или дороге, предлагая подвезти. Известно, что насиловать и убивать женщин он начал из мести за измену жены, которую, к слову, не тронул из-за маленькой дочери. Точнее сказать, неверность супруги стала катализатором, разбудившим в нём звериную сущность.


Несмотря на то, что Попкова сравнивают с Андреем Чикатило, "ангарский маньяк" по количеству жертв переплюнул последнего. На его счету в два раза больше убитых людей (86), а на руках Чикатило кровь 43-х жертв, хотя, по оперативным данным, их, возможно, было гораздо больше.

Михаила Попкова задержали в 2012 году (спустя два года после его последнего нападения) благодаря экспертизе ДНК. Впоследствии он сознался, что прекратил нападать на женщин из-за импотенции, которая развилась из-за запущенной венерической болезни. Судебные психиатры объяснили его преступления диагнозом "гомицидомания" (влечение к убийствам), который не входит в перечень психических расстройств.

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Метки: Иркутская область   Суд   ангарский маньяк   михаил попков   серийные убийства   срок   тюрьма особого режима   
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6  комментариев
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Homefighter 44 минуты назад
Оно просто ездит проветрится, "вспоминая" об очередном эпизоде. Его же каждый раз вывозят на место преступления. Это для него развлечение
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6k
alex 4 минуты назад
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 8 минут назад
Смертная казнь для такого зверя, это слишком легкое наказание, есть прекрасные пытки в арсенале японцев и китайцев.
Это самое то.....что надо.
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Чё-то он неплохо выглядит... По-моему, наказание протекает мягковато...
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84k
Доктор Джонс Час назад
Верните для таких случаев смертную казнь...
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