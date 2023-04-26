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В Оренбургской области мужик ворвался в кафе с мечом и забрал пачку сигарет

В Оренбургской области мужик ворвался в кафе с мечом и забрал пачку сигарет

Автор:
26 апреля 2023 20:27
Сообщество : Криминал
Метки: магазин   меч   мужик   оренбургская область   пачка сигарет   разбой   самурай   срок   
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Получив курево, «самурай» сразу же скрылся.

В одном из кафе городка Саракташ появился необычный грабитель: он влетел в заведение и стал угрожать бармену ножом. Его требования: пачка сигарет - немедленно. И больше ничего.

Как только сигареты оказались у него в кармане, незадачливый преступник пустился наутёк. А бармен стал звонить полицейским. Вскоре горе-самурая задержали и возбудили уголовку по статье «Разбой».

Теперь «самураю» грозит до 10 лет на зоне и штраф до миллиона рублей. За пачку сигарет.

Источник:

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Метки: магазин   меч   мужик   оренбургская область   пачка сигарет   разбой   самурай   срок   
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13  комментариев
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134
thrashbox Час назад
Насмотрятся своих наруто и идут с мечами за куревом...
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10k
Бритва 10 минут назад
довели курильщика до ручки
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8k
Александр Маслов Полчаса назад
«Но если есть в кармане пачка сигарет,
Значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день»

…Да простит меня Витя…
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2k
Vladislav Grigorenko 42 минуты назад
Куренье яд! Куренье вред! Турьма за пачку сигарет!
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305
Вася Васильев 45 минут назад
Приемлемо.
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688
Сергей Час назад
Много могу понять, но 10 за такое перебор, закон и здравый смысл находится очень далеко друг от друга. Закон что дышло. Мошенник убивший пенсионерку ( развел на деньги прикрывшись якобы аварией, а у нее инсульт и гроб) получает 5, и выходит через 3. Этого достаточно крепнуть по свойски, и хоз работы на годик. А то что делают казнакрады , от этого вреда в миллион раз больше. Суд слеп и мозга не имеет только инструкция.
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32k
Андрей Иванов Час назад
Вот до чего Дума своей борьбой с куревом людей довела
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9k
Copycat 2 часа назад
Это не самурай это рыцарь смерти! Меч очень похож на фростморн
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