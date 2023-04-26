В Оренбургской области мужик ворвался в кафе с мечом и забрал пачку сигарет

Получив курево, «самурай» сразу же скрылся.
В одном из кафе городка Саракташ появился необычный грабитель: он влетел в заведение и стал угрожать бармену ножом. Его требования: пачка сигарет - немедленно. И больше ничего.
Как только сигареты оказались у него в кармане, незадачливый преступник пустился наутёк. А бармен стал звонить полицейским. Вскоре горе-самурая задержали и возбудили уголовку по статье «Разбой».
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Теперь «самураю» грозит до 10 лет на зоне и штраф до миллиона рублей. За пачку сигарет.
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Значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день»
…Да простит меня Витя…