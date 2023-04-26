В Оренбургской области мужик ворвался в кафе с мечом и забрал пачку сигарет

В одном из кафе городка Саракташ появился необычный грабитель: он влетел в заведение и стал угрожать бармену ножом. Его требования: пачка сигарет - немедленно. И больше ничего.

Как только сигареты оказались у него в кармане, незадачливый преступник пустился наутёк. А бармен стал звонить полицейским. Вскоре горе-самурая задержали и возбудили уголовку по статье «Разбой».