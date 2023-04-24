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Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это

Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это

Автор:
24 апреля 2023 18:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Пьянство   алкоголик   мужик   суд   уольнение   частный детектив   штраф   электрик   
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Решением суда электрик остался доволен.

В электротехнической испанской компании трудился мужик - родной конторе он отдал целых 27 лет. За всё это время к нему была только одна претензия: постоянно бухает.

Пиво, вино, крепкие напитки - обычно электрик начинал выпивать прямо с утра.

В конце концов руководители компании решили провести внутреннее расследование и даже наняли частного детектива. Этот шпик установил: 5 июля 2021 года электрик уже в 8:27 утра зашёл в бар вместе со своим приятелем. В обед того же дня эта парочка распила 6 банок пива. Около 18:30 мужик опрокинул ещё 2 банки хмельного и вернулся на базу компании в Мурсии.

Через пару недель он снова попался на употреблении - напился пива вместе с коллегами и вечером добавил уже в одиночку. Был и ещё один случай, когда электрик сначала дул пиво, а потом полировал его вином и коньяком.

Доказательств было достаточно и компания заявила, что увольняет специалиста:

За неоднократное и чрезмерное употребление алкоголя в течение рабочего дня, что угрожало его физическому благополучию и здоровью его товарищей по работе. Как во время работы, так и за рулем служебного автомобиля.

Мужчина обиделся, пошёл в суд и высокие инстанции решили: электрика на работе восстановить. Или выплатить ему 47 000 евро за моральные страдания.

Дело в том, что суд не нашёл ничего страшного в пьянстве на работе: электрик пил до официального начала рабочего дня или после его окончания, или же по время обеденного перерыва. И никто, в том числе детектив, не видел его пьяным или представляющим опасность себе или другим.

Переиграл и уничтожил.

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Метки: Испания   Пьянство   алкоголик   мужик   суд   уольнение   частный детектив   штраф   электрик   
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66  комментариев
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32k
Андрей Иванов 5 часов назад
У нас половина электриков на работу не сможет доползти, если не бухнёт с утра
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4k
Leonid 37 минут назад
Я ему завидую ... столько бухать каждый день никакого здоровья не хватит!!
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5k
Искандер 43 минуты назад
Вспомнилось, как в давно уже забытые года одного инспектора (тогда ещё наз. гаишник) не могли никак поймать на пьянке. А дело было так: Гаишник ловил нарушителя, говорил, я взяток не беру, но ты можешь меня угостить коньяком. Шли в ближайшее придорожное кафе, водила покупал стакан коньяка (почему-то помнится цифра 200р), "угощал" инспектора, и расходились оба весьма довольные, водила уезжал, инспектор возвращался на свой пост. Его проверяли- он трезвёхонек!!! Наконец догадались проверить кафешку. Оказалось бармен за стойкой был в доле, и наливал вместо коньяка чай! А деньги после смены делили!
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22k
BiZ Час назад
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7k
soar Час назад
Подходят журналисты к лучшему токарю механического цеха и пытают его:
- А скажите, вот, говорят, что слесарь выпьет стакан водки, и работать может у станка. Да?
- Да!
- А Вы можете два стакана выпить и у станка работать?
- Могу, конечно.
- А три?
- Смогу!
- Ну, а четыре сможете?
- Ну что пристали, ну выпил я четыре и работаю же!
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−6
Vlad Bruhovecky 2 часа назад
Если сапёр ошибается один раз. То электрик дважды, первый раз когда становится электриком. Сапёра не спрашивали хочет ли он быть сапёром.
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4k
Мангуст 2 часа назад
Все эти рассуждения о том, что некоторые "классные специалисты" не выпив не могут качественно работать могут и нести в себе рациональное зерно, но... Когда я стал главным энергетиком предприятия, руководителем службы, то ввел в подразделении "сухой закон" в рабочее время. После работы запросто с подчиненными запросто по пиву или по коньячку посидеть. А в рабочее время ни-ни. Ибо в результате несчастного случая с пьяным сотрудником небо в клеточку МНЕ. И все это понимали. Потом, когда пришлось уйти, работал на электромонтаже и уже сам никогда ни во время работы, ни перед не употреблял. Ибо жить шибко хоцца. Пьяный электрик жив до первого забытого автомата, который забыл выключить перед работой на линии. И да, я далеко не трезвенник. Но после работы.
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5k
vasilykopkov 3 часа назад
Судья видимо тоже бухает на работе...
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2k
Ramzzay 3 часа назад
В теплых краях так принято. Читал книгу "Прованс на всегда", жители деревень попивают постоянно и в течении всего дня
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2k
Эдуардо 3 часа назад
Через пару недель? Я не ослышался? Некоторые каждый день бухают и на работе и дома. В том числе и детективы.
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29k
Григорий 3 часа назад
В одной фирме работники научились изготавливать водку, которая не давала никакого запаха. Ее они и пили каждый день. Начальник поначалу ничего не мог понять, а потом обо всем узнал, вызвал сотрудников и заявил:
- Я официально разрешаю вам пить на работе при условии, что вы будете пить обычную водку, которая пахнет.
На недоуменные взгляды сотрудников начальник пояснил:
- Я хочу, чтобы клиенты понимали, что у меня работают пьяные специалисты, а не трезвые идиоты.
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18k
Вася 3 часа назад
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17k
RDen 3 часа назад
я работаю инженером, но должность никак не связана с безопастностью. Во время обеда брал две баночки пива. Не каждый день конечно. Особо от коллег не скрывал. А кто то просто догадывался. На выполняемую работу жалоб не было. А у меня даже работоспособность повышалась. Да, не прятался, не таился. Выпивал из своей кружки в кабинете. Потом просто сделали замечание - прекращай, пивом в кабинете пахнет. На этом всё.
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2k
Kom9ipa 3 часа назад
Задача для электриков:
50 граммов водки снижают сопротивление человеческа на 78 Ом.
Сопротивление трезвого человека несколько десятков килоом.
Спрашивается: сколько водки надо выпить, чтобы достичь состояния сверхпроводимости?
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13k
Женя 3 часа назад
Не бухал,
а снимал напряжение!
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31
Алексей Игнатов 4 часа назад
От себя раньше тоже килдырил на работе , с моим бывшим директором убдюдком просто невозможно было работать тварь просто нас за людей не считал с работой было туго так что приходилось мирится. Сейчас возраст не тот да и времена не те да и конечно нельзя этого делать , а по поводу что затянет куда в конвейер или в дробилку ,соглашусь но не полностью сейчас такая молодежь что и бухать ненадо растения какие то ходят со своими телефонами целый день спотыкаются там 5 секунд чтоб куда залететь всего надо . А
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897
max20 4 часа назад
Вот убъётся пьянинький сам, а то и кого с собой заберёт - будете в камере рассказывать почему допустили, почему не отстранили, не проконтроллировали, не уволили. Вам сирот будут к окнам приводить и спрашивать, за что ты убил их отца родного.
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9k
Regerald 4 часа назад
Если в "новостях" хрень какая-то в которую тяжело поверить - значит было всё не совсем так, или совсем не так. Я с журналистами сам сталкивался - им профессионально пофиг как там было на самом деле, главное сенсацию из пальца высосать.
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19k
anpetrof 4 часа назад
Был у нас на Опытном производстве в НИКФИ электромонтажник. Прихожу я как-то к нему, он что-то по нашей теме делал, он сидит распивает разъём диаметром с карандаш и штырьков там штук 15, никак паяльником попасть куда надо не может. Дальше было так - он открывает тумбочку, достаёт оттуда бутылку со спиртом, наливает в какую-то мензурку, выпивает, минуту сидит, а потом минута и с разъёмом покончено. Помню, меня тогда это сильно впечатлило
...
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8k
Trenzel2003 4 часа назад
Не знаю как электрикам, а вот сантехникам, сам Бог велел бухнуть. В целях дезинфекции.
Хотя в бытность мою работником по замене эл. счетчиков, в такие электрощитки попадал. Лучше бухнуть, продезенфицироваться. Такое попадалось.
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2k
Vladislav Grigorenko 4 часа назад
Что-то темнит руководство компании . Если он употреблял "как во время работы, так и за рулем служебного автомобиля" - суд затребует акты освидетельствования на рабочем месте или полицейские протоколы. Пьяных за рулём лишают прав и в Испании. Он же постоянно рассекал на служебной тачке. Либо он везучий в сверхъестественной степени, если ни разу за 27 лет полиция не спалила, либо в компании сами шары так забычили, что и за руль, и к работе допускали, либо не было ни протоколов, ни пьяным он не был. ДокУменты, доказывающие пьяное состояние в истца рабочее время и во время управления автотранспортным средством есть? Ах нет? Ну на нет- и суда нет.
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