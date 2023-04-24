Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это

В электротехнической испанской компании трудился мужик - родной конторе он отдал целых 27 лет. За всё это время к нему была только одна претензия: постоянно бухает.

Пиво, вино, крепкие напитки - обычно электрик начинал выпивать прямо с утра.

В конце концов руководители компании решили провести внутреннее расследование и даже наняли частного детектива. Этот шпик установил: 5 июля 2021 года электрик уже в 8:27 утра зашёл в бар вместе со своим приятелем. В обед того же дня эта парочка распила 6 банок пива. Около 18:30 мужик опрокинул ещё 2 банки хмельного и вернулся на базу компании в Мурсии.

Через пару недель он снова попался на употреблении - напился пива вместе с коллегами и вечером добавил уже в одиночку. Был и ещё один случай, когда электрик сначала дул пиво, а потом полировал его вином и коньяком.

Доказательств было достаточно и компания заявила, что увольняет специалиста: