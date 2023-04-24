Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это

Решением суда электрик остался доволен.
В электротехнической испанской компании трудился мужик - родной конторе он отдал целых 27 лет. За всё это время к нему была только одна претензия: постоянно бухает.
Пиво, вино, крепкие напитки - обычно электрик начинал выпивать прямо с утра.
В конце концов руководители компании решили провести внутреннее расследование и даже наняли частного детектива. Этот шпик установил: 5 июля 2021 года электрик уже в 8:27 утра зашёл в бар вместе со своим приятелем. В обед того же дня эта парочка распила 6 банок пива. Около 18:30 мужик опрокинул ещё 2 банки хмельного и вернулся на базу компании в Мурсии.
Через пару недель он снова попался на употреблении - напился пива вместе с коллегами и вечером добавил уже в одиночку. Был и ещё один случай, когда электрик сначала дул пиво, а потом полировал его вином и коньяком.
Доказательств было достаточно и компания заявила, что увольняет специалиста:
За неоднократное и чрезмерное употребление алкоголя в течение рабочего дня, что угрожало его физическому благополучию и здоровью его товарищей по работе. Как во время работы, так и за рулем служебного автомобиля.
Мужчина обиделся, пошёл в суд и высокие инстанции решили: электрика на работе восстановить. Или выплатить ему 47 000 евро за моральные страдания.
Дело в том, что суд не нашёл ничего страшного в пьянстве на работе: электрик пил до официального начала рабочего дня или после его окончания, или же по время обеденного перерыва. И никто, в том числе детектив, не видел его пьяным или представляющим опасность себе или другим.
Переиграл и уничтожил.
Источник:
- Надпись «Нет Вобле» признали дискредитацией армии России
- Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам
- Испанку уволили за тверкинг на больничном
- Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание
- Самарского депутата оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что слушал послание Владимира Путина с лапшой на ушах
К концу 90х, когда начали лучше платить и начали требовать на работе это уже закончилось. По кр. мере там где я работал. А сейчас с этим вообще жестко.
- А скажите, вот, говорят, что слесарь выпьет стакан водки, и работать может у станка. Да?
- Да!
- А Вы можете два стакана выпить и у станка работать?
- Могу, конечно.
- А три?
- Смогу!
- Ну, а четыре сможете?
- Ну что пристали, ну выпил я четыре и работаю же!
- Я официально разрешаю вам пить на работе при условии, что вы будете пить обычную водку, которая пахнет.
На недоуменные взгляды сотрудников начальник пояснил:
- Я хочу, чтобы клиенты понимали, что у меня работают пьяные специалисты, а не трезвые идиоты.
50 граммов водки снижают сопротивление человеческа на 78 Ом.
Сопротивление трезвого человека несколько десятков килоом.
Спрашивается: сколько водки надо выпить, чтобы достичь состояния сверхпроводимости?
а снимал напряжение!
Хотя в бытность мою работником по замене эл. счетчиков, в такие электрощитки попадал. Лучше бухнуть, продезенфицироваться. Такое попадалось.