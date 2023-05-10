Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек

Убил бы больше - но его успели поймать.
Алексей Выговский родился во Владивостоке в 1986 году. Семья была благополучной, мама работала в правоохранительных органах. Но парень рос бедовым: таскал из дома деньги и драгоценности, периодически убегал и один раз даже добрался до Москвы - тогда ему было 14 лет. В это же время занялся карманными кражами, за что угодил в тюрьму на год.
Когда вышел, пробовал учиться в Дальневосточном Университете путей и сообщения, но вскоре снова сбежал в Москву, а когда вернулся - уже был отчислен. Затем снова отсидел за кражу, а после освобождения придумал собственную схему «гоп-стопа»: подсаживаться к подвыпившим гражданам в пригородных электричках на Казанском и Курском вокзалах, заводить беседу и накачивать их напитком из алкоголя и снотворного.
Снотворного брал по-максимуму, чтобы жертва наверняка отключилась. После этого обчищал карманы и скрывался. Потом стал орудовать с двумя подельниками: они подыскивали “объект”, а Выговский опаивал его и крал деньги. Банда шуровала с 2006 по 2009 год, их жертвами стали 32 человека, из которых 17 скончались от повышенных доз снотворного и сердечной недостаточности. В том числе 40-летний полковник и 30-летний мастер спорта. 15 человек выжили, но некоторые остались инвалидами.
А поймали Выговского, когда одна из его жертв пришла в себя и смогла описать негодяя. Вскоре его отследили по камерам и задержали на Курском вокзале. Вскоре приняли и его подельников, один из них помер в СИЗО, второго приговорили к 15 годам.
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Ну а Выговской получил 22 года и 3 месяца на зоне. Приговор вынесли в 2011 году, тогда отравителю было 25 лет. В своём последнем слове на суде Выговской не раскаялся и не признал вины, лишь сожалел о том, что его поймали. И отправился на зону.
Однако следствие не закончилось и сейчас всплыли ещё 44 эпизода по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью».
Теперь у отравителя все шансы провести за решёткой всю дальнейшую жизнь.
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Понятно дело, что миллионеры в электричках не ездят, в каком-нибудь заметном колличестве.
А 32 человека, на три года и на троих...
На такие деньги, явно не проживёшь.
Вот почему у нас нет каторги для таких?
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не "дальнейшую", а "оставшуюся" и не "жизнь", а "существование". остается надеяться, что протянет он не долго.