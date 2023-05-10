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Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек

Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек

Автор:
10 мая 2023 15:41
Сообщество : Криминал
Метки: алексей выговский   алкоголь   задержание   курский вокзал   ограбление   отравитель   снотворное   срок   суд   элетрички   
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Убил бы больше - но его успели поймать.

Алексей Выговский родился во Владивостоке в 1986 году. Семья была благополучной, мама работала в правоохранительных органах. Но парень рос бедовым: таскал из дома деньги и драгоценности, периодически убегал и один раз даже добрался до Москвы - тогда ему было 14 лет. В это же время занялся карманными кражами, за что угодил в тюрьму на год.

Когда вышел, пробовал учиться в Дальневосточном Университете путей и сообщения, но вскоре снова сбежал в Москву, а когда вернулся - уже был отчислен. Затем снова отсидел за кражу, а после освобождения придумал собственную схему «гоп-стопа»: подсаживаться к подвыпившим гражданам в пригородных электричках на Казанском и Курском вокзалах, заводить беседу и накачивать их напитком из алкоголя и снотворного.

Снотворного брал по-максимуму, чтобы жертва наверняка отключилась. После этого обчищал карманы и скрывался. Потом стал орудовать с двумя подельниками: они подыскивали “объект”, а Выговский опаивал его и крал деньги. Банда шуровала с 2006 по 2009 год, их жертвами стали 32 человека, из которых 17 скончались от повышенных доз снотворного и сердечной недостаточности. В том числе 40-летний полковник и 30-летний мастер спорта. 15 человек выжили, но некоторые остались инвалидами.

А поймали Выговского, когда одна из его жертв пришла в себя и смогла описать негодяя. Вскоре его отследили по камерам и задержали на Курском вокзале. Вскоре приняли и его подельников, один из них помер в СИЗО, второго приговорили к 15 годам.

Ну а Выговской получил 22 года и 3 месяца на зоне. Приговор вынесли в 2011 году, тогда отравителю было 25 лет. В своём последнем слове на суде Выговской не раскаялся и не признал вины, лишь сожалел о том, что его поймали. И отправился на зону.

Однако следствие не закончилось и сейчас всплыли ещё 44 эпизода по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью».

Теперь у отравителя все шансы провести за решёткой всю дальнейшую жизнь.

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Метки: алексей выговский   алкоголь   задержание   курский вокзал   ограбление   отравитель   снотворное   срок   суд   элетрички   
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16  комментариев
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Какие, нахрен, 22 года за столько смертей?
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19k
Константин 6 минут назад
а изначально не маловато ли дали?
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9k
Dabus 13 минут назад
Уеб@к
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46k
turyst 39 минут назад
А сколько ещё не всплыло...

Понятно дело, что миллионеры в электричках не ездят, в каком-нибудь заметном колличестве.

А 32 человека, на три года и на троих...
На такие деньги, явно не проживёшь.

Вот почему у нас нет каторги для таких?
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6k
perekrestok 58 минут назад
Отрубить ему руки и выкинуть на улицу в мороз. Чтобы в последние минуты пожалел что родился вообще.
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32k
Slonyash Час назад
Пожизненное нах ему!
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32k
Виктор Час назад
" один из них помер в СИЗО" - какая замечательная фраза.
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29k
Григорий Час назад
Что может быть с собой у человека в электричке? Тысяча рублей и дешевый телефон. В такую сумму оценивал упырёк жизни человеческие.
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74k
Viktor 2 часа назад
Вот, сука, кошку или собаку не смог бы убить, а этого утырка просто запытал бы (не изверг)!
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12k
Shtoppi 2 часа назад
<<Теперь у отравителя все шансы провести за решёткой всю дальнейшую жизнь.>>
----------
не "дальнейшую", а "оставшуюся" и не "жизнь", а "существование". остается надеяться, что протянет он не долго.
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2k
PbIBOK 2 часа назад
Много неизведанного хранит его мозг...
Ссылка youtu.be
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15k
banzai7 2 часа назад
Сгноить гада и чтоб ему жопу рвали каждый день.
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