Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек

Когда вышел, пробовал учиться в Дальневосточном Университете путей и сообщения, но вскоре снова сбежал в Москву, а когда вернулся - уже был отчислен. Затем снова отсидел за кражу, а после освобождения придумал собственную схему «гоп-стопа»: подсаживаться к подвыпившим гражданам в пригородных электричках на Казанском и Курском вокзалах, заводить беседу и накачивать их напитком из алкоголя и снотворного.

Снотворного брал по-максимуму, чтобы жертва наверняка отключилась. После этого обчищал карманы и скрывался. Потом стал орудовать с двумя подельниками: они подыскивали “объект”, а Выговский опаивал его и крал деньги. Банда шуровала с 2006 по 2009 год, их жертвами стали 32 человека, из которых 17 скончались от повышенных доз снотворного и сердечной недостаточности. В том числе 40-летний полковник и 30-летний мастер спорта. 15 человек выжили, но некоторые остались инвалидами.