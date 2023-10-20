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Коварная невеста Трейси Эндрюс

Коварная невеста Трейси Эндрюс

Автор:
20 октября 2023 10:52
Сообщество : Криминал
Метки: Ложь   Трейси Эндрюс   криминал   обман   преступление   срок   суд   тюрьма   убийство   
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В первый день зимы 1996 года на обочине дороги небольшого британского городка Алвечёрч полицейские заметили машину. Возле неё в отчаянии заламывала руки белокурая девушка, одежда которой была испачкана кровью.

А внутри обнаружился парень Трейси Эндрюс – 25-летний местный житель Ли Харви. При 37  ударах ножом у  несчастного не было шансов. Влюблённые пару лет жили вместе и планировали свадьбу. Теперь планам не суждено было сбыться.

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Дезориентированная девушка рассказала, что по дороге домой их преследовал чёрный автомобиль. Машина стала прижимать их к обочине, пришлось остановиться.  Преследователь, которым оказался мерзкий жирдяй с нездоровым блеском в глазах, открыл дверь и буквально искромсал Харви. Потом ударил девушку по лицу, спокойно сел в машину и уехал.

Выглядело всё довольно правдоподобно, но свидетельница – местная жительница, вышедшая той ночью покурить на балкон, заявила, что машина с этой парочкой стояла под её домом. И молодые люди дико ругались.

А потом нашлось орудие убийства. Трейси спрятала в голенище сапога складной нож, покрытый кровью, а потом выбросила в унитаз в туалете больницы, куда доставили пострадавшую.

А персонал бара, где незадолго до убийства отдыхала парочка, тоже очень хорошо запомнил посетителей. Но не за счёт щедрых чаевых – после нескольких стопок спиртного блондинка завелась, начала лупить спутника по лицу, а в завершении даже вцепилась зубами в шею. Как показали соседи, мужчина стойко терпел многократные побои избранницы.

Последней каплей стало заключение криминалиста – удары наносились при закрытой двери водителя. То есть никто её не открывал, а удары совершены были внутри салоны.

Присяжные единодушно не поверили сексапильной блондинке (некоторое время Трейси даже делала успешную карьеру модели). И в 1997 году она получила закономерный приговор – пожизненное. Но с возможностью выхода по УДО через 14 лет.

Надо сказать, что во время отсидки женщине жилось совсем даже неплохо: ей дважды предоставили длительные отпуска. Позволили покинуть тюрьму для дорогой косметической операции.

Когда прошло 14 лет, родители жертвы умоляли оставить убийцу их единственного сына в заключении. Но Трейси призналась на заседании в убийстве, аргументировав, что это было самозащитой. Женщину отпустили. Она под именем Тиа Картер поселилась в небольшом городке, работает в парикмахерской, общается с дочерью от первого брака, которая за время отсидки матери успела дважды сделать её бабушкой.

Несколько лет назад преступница вышла замуж. Живёт обычной жизнью и, вероятно, совершенно не раскаивается в содеянном.

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Метки: Ложь   Трейси Эндрюс   криминал   обман   преступление   срок   суд   тюрьма   убийство   
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1  комментарий
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Пчёлкин Час назад
Скем не бывает, чего приципились то? Не хрен такие большие чаевые платить, весь семейный бюджет разбазарил, транжир.
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