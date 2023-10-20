Коварная невеста Трейси Эндрюс

Дезориентированная девушка рассказала, что по дороге домой их преследовал чёрный автомобиль. Машина стала прижимать их к обочине, пришлось остановиться. Преследователь, которым оказался мерзкий жирдяй с нездоровым блеском в глазах, открыл дверь и буквально искромсал Харви. Потом ударил девушку по лицу, спокойно сел в машину и уехал.

Выглядело всё довольно правдоподобно, но свидетельница – местная жительница, вышедшая той ночью покурить на балкон, заявила, что машина с этой парочкой стояла под её домом. И молодые люди дико ругались.

А потом нашлось орудие убийства. Трейси спрятала в голенище сапога складной нож, покрытый кровью, а потом выбросила в унитаз в туалете больницы, куда доставили пострадавшую.