Австралиец получил «страшную психологическую травму» при родах жены и решил отсудить у больницы $634 миллиона долларов

Врачи с этим категорически не согласны.
Смышлёный австралиец по фамилии Коппула решил поприсутствовать на родах жены. Они были сложными, супруге пришлось делать кесарево сечение.
Коппула утверждает, что ему разрешали наблюдать за родами, поощряя это, - сообщают в судебных документах.
Мужик насмотрелся всякого, а потом отправился в суд. Он потребовал от больницы $634 миллиона австралийских долларов (39 585 400 619 руб. Австралиец решил отсудить 39 миллиардов рублей).
Как заявлял истец, во время родов он «подорвал психику» и вскоре развёлся. Видимо, кесарево совсем выбило его из колеи. А на суде он потребовал миллиардной компенсации.
Ну а работники больницы заявили, что мужика предупреждали о всех тонкостях процедуры». Да и вообще, он врёт и не краснеет. Специальная комиссия проверила австралийца не вменяемость и постановила, что его заболевание «находится ниже порогового уровня».
Так что с миллиардами у него не сложилось.
Источник:
- Увлечение голландского спермомена обернулось судебным разбирательством
- Рабочий чудом уцелел после взрыва пауэрбанка в кармане
- Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это
- В Австралии помиловали женщину, отсидевшую 20 лет за убийство четырех детей
- Удаленный работник хочет засудить свой банк за работу дома
Главное - смотреть на происходящее как на ужастик.
Но слабонервным всё же лучше отказаться от этого, как бы ни упрашивала роженица ...
Даже странно. Логичнее было бы: "Конечно, дорогой! Приходи завтра с чемоданом."