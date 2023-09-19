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Австралиец получил «страшную психологическую травму» при родах жены и решил отсудить у больницы $634 миллиона долларов

Австралиец получил «страшную психологическую травму» при родах жены и решил отсудить у больницы $634 миллиона долларов

Автор:
19 сентября 2023 19:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Травма   мужик   ребенок   роды   суд   
2327
2

Врачи с этим категорически не согласны.

Смышлёный австралиец по фамилии Коппула решил поприсутствовать на родах жены. Они были сложными, супруге пришлось делать кесарево сечение.

Коппула утверждает, что ему разрешали наблюдать за родами, поощряя это, - сообщают в судебных документах.

Мужик насмотрелся всякого, а потом отправился в суд. Он потребовал от больницы $634 миллиона австралийских долларов (39 585 400 619 руб. Австралиец решил отсудить 39 миллиардов рублей).

Как заявлял истец, во время родов он «подорвал психику» и вскоре развёлся. Видимо, кесарево совсем выбило его из колеи. А на суде он потребовал миллиардной компенсации.

Ну а работники больницы заявили, что мужика предупреждали  о всех тонкостях процедуры». Да и вообще, он врёт и не краснеет. Специальная комиссия проверила австралийца не вменяемость и постановила, что его заболевание «находится ниже порогового уровня».

Так что с миллиардами у него не сложилось.


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Метки: Австралия   Травма   мужик   ребенок   роды   суд   
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13  комментариев
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
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868
ProFanas Минуту назад
Присутствовал я при процессе.
Главное - смотреть на происходящее как на ужастик.
Но слабонервным всё же лучше отказаться от этого, как бы ни упрашивала роженица ...
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77
sipezik 5 минут назад
Муж нужен не на самих родах, когда ребенок выходит, а во время схваток. Воды подать, врача позвать. На вторых родах с меня пот ручьями-а я руками в железяки на кровати вцепившись-помогло бы, еслиб полотенчиком лицо протер кто. Но я сразу сама отказалась от его присутствия. Еще за него переживай ))) и так плохо.
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16k
ss 13 минут назад
Ну, вы знаете...

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15k
Типа граф 49 минут назад
Да они там с суммами компенсации совсем оборзели в конец !
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5k
Elena Ki Час назад
На кесарево не дают смотреть. Пока все идет своим чередом - присутствуй, а когда начинается операция - в коридор. На плановое кесарево даже не приглашают. Муж подруги сидел ждал, потом отлучился ненадолго, а его уже ищут всем роддомом - жене срочно кровь понадобилась.
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11k
kaboza Час назад
епт...тут один обосрался, двацатку у s7 отсудил...на хенеси в дютике не хватало?...
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1k
Звёздный князь Час назад
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Врачи с этим категорически не согласны.(с)
Даже странно. Логичнее было бы: "Конечно, дорогой! Приходи завтра с чемоданом."
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
ИМХО Мужчина присутствовать на родах должен только один раз - на своих!!!
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714
Шурман 2 часа назад
Жена первый раз рожала мне предложили я отказался , вторые роды позвали ребенка посмотреть а жена лежи ноги в стороны и ей зашивают . Ну ладно мне было пофиг я пока ждал пока она родит зашел в местный бар и принял анестезию :) . А вот первого нашего вытаскивали щипцами потом примерно 5 месяцев у него была шишка .
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