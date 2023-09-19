Австралиец получил «страшную психологическую травму» при родах жены и решил отсудить у больницы $634 миллиона долларов

Как заявлял истец, во время родов он «подорвал психику» и вскоре развёлся. Видимо, кесарево совсем выбило его из колеи. А на суде он потребовал миллиардной компенсации.

Ну а работники больницы заявили, что мужика предупреждали о всех тонкостях процедуры». Да и вообще, он врёт и не краснеет. Специальная комиссия проверила австралийца не вменяемость и постановила, что его заболевание «находится ниже порогового уровня».

Так что с миллиардами у него не сложилось.