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Как далеко можно унести муравья от муравейника?

Как далеко можно унести муравья от муравейника?

Автор:
01 января 2024 11:37
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   муравей   муравейник   насекомые   природа   факты   фото   
1647
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Для ответа на этот вопрос, нужно прежде всего понять, как муравей вообще находит дорогу домой? Для этого насекомое использует сразу несколько способов навигации.

Первый и самый распространённый — феромоны. Они выделяются на брюшке муравья и по ходу движения образуют для него пахучую дорожку. По ней-то он и вернётся домой. Для некоторых видов феромонная тропинка — единственный способ вернуться к семье.

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Второй метод — запоминание формы крон. Но для того, чтобы этот способ поиска сработал, нужно, чтобы совпала куча условий. Муравей должен быть не слепой и находиться на своей территории — не очень далеко от муравейника. А ещё дорога должна быть уже знакома насекомому.

Третий способ — следование за солнцем. Пустынные муравьи, благодаря положению солнечных лучей, способны безошибочно находить свой дом. Некоторых даже можно сбить с пути, используя солнечных зайчиков. Но такая техника подвластна не всем видам.

И последний метод — банальный подсчёт шагов. Муравьи просто считают, сколько нужно пройти до определённого места, и запоминают это.

Но каждый из перечисленных способов оказывается бесполезен, если муравья отнести слишком далеко от дома. Сколько это «далеко» напрямую зависит от вида. Есть те, кто предпочитает не уходить дальше 40 метров от гнезда, а самое далёкое путешествие от дома у муравьёв — до 200 метров.

И абсолютно для всех видов расстояние в километр от дома — почти гарантирует то, что насекомое уже никогда не вернётся в родные пенаты. А уж если он не на своих шести ушёл, а его кто-то перенёс — всё, пиши пропало. Оказавшись в незнакомом месте, насекомое в панике начинает искать дорогу домой, забывая при этом питаться. Это приводит к истощению и смерти в течение недели. Если муравей был в этом жутком путешествии не один, выживать у компании получится дольше — примерно до двух месяцев. Однако по истечении этого времени исход останется прежним — все умрут, паникуя.

Какова мораль? Не уносите муравьёв слишком далеко от их дома!

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Метки: животные   интересно   муравей   муравейник   насекомые   природа   факты   фото   
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12  комментариев
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42k
Франц Лефорт 3 часа назад
Интересно,они шаги вслух считают или про себя? А если собьётся со счёта?
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4k
Сидор Ковпак 5 минут назад
Солнышко скроется, муравейник закроется..
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11k
Billi_Bons 38 минут назад
Вот, как заблудившийся муравей домой возвращается.

Ссылка youtu.be
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16k
Kucher 42 минуты назад
Сделайте одолжение, войдите в положение.
Солнце скроется, муравейник закроется.
Через полчаса упадёт роса,
Через час отсырею, через два заболею.
А там к утру, глядишь и вовсе помру.
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1k
alex 53 минуты назад
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132k
parallax Час назад
Я бывало приносил муравьёв домой в лукошке вместе с грибами.
Хотел было отнести назад, но не запомнил место, где муравей попал в корзину.
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10k
Сергей 2 часа назад
У меня колония муравьёв как-то путешествовали. Обосновались где-то в пороге машины, и всё лето перемещалась с дачи в Москву и обратно. Даже в Крым со мной сгонял. Конечно кого-то сдувало по дороге, но в целом колония процветала судя по количеству переодически вылезавших на лобовое стекло. И жили они до первых заморозков.
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37k
Андрей Иванов 3 часа назад
На длину половины экватора максимум (без привлечения космической техники).
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