Как далеко можно унести муравья от муравейника?

И абсолютно для всех видов расстояние в километр от дома — почти гарантирует то, что насекомое уже никогда не вернётся в родные пенаты. А уж если он не на своих шести ушёл, а его кто-то перенёс — всё, пиши пропало. Оказавшись в незнакомом месте, насекомое в панике начинает искать дорогу домой, забывая при этом питаться. Это приводит к истощению и смерти в течение недели. Если муравей был в этом жутком путешествии не один, выживать у компании получится дольше — примерно до двух месяцев. Однако по истечении этого времени исход останется прежним — все умрут, паникуя.

Какова мораль? Не уносите муравьёв слишком далеко от их дома!