Кефалоты - уникальные муравьи с "крышкой" на голове

Особенно важны для колонии муравьи, которые закрывают вход в гнездо своей головой - на них держится благополучие всего семейства. Конечно, они не всегда охраняют вход в гнездо, а только когда чувствуют опасность, улавливая определенные феромоны. Некоторые виды даже имеют поры на головах, которые выделяют спутанные волокна, напоминающие грибы - чтобы сделать их более незаметными.