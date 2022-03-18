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Кефалоты - уникальные муравьи с "крышкой" на голове

Кефалоты - уникальные муравьи с "крышкой" на голове (5 фото)

Автор:
18 марта 2022 21:27
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   интересно   муравей   муравьи   насекомые   природа   фото   
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В природе существует много видов муравьев, и черепашьи муравьи (Cephalotes) - один из самых необычных. На голове у этих особей - будто большая крышечка, которой они закрывают вход в свои гнёзда. Узнаем, как так происходит.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   интересно   муравей   муравьи   насекомые   природа   фото   
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