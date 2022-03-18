Кефалоты - уникальные муравьи с "крышкой" на голове

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В природе существует много видов муравьев, и черепашьи муравьи (Cephalotes) - один из самых необычных. На голове у этих особей - будто большая крышечка, которой они закрывают вход в свои гнёзда. Узнаем, как так происходит.
Черепашьи муравьи, или кефалоты - род древесных муравьёв, обитающий в тропиках Центральной и Южной Америки. Их отличительная и интересная особенность - приплюснутые и слегка вогнутые головы, напоминающие крышечку. Они также используют свои головы, например, для защиты гнёзд - не допуская нежелательных гостей и других насекомых внутрь. Такое поведение и строение головы - результат миллионов лет эволюции.
Эти муравьи в основном заселяют полости и ходы внутри древесины, созданные жуками-дровосеками. Размер отверстий, сделанных жуками, идеально подходит под размер головы муравьев - вот так задумала природа! В большинстве своем эти муравьи не агрессивны, но стойко защищают своё гнездо. Они могут выдержать даже сильные повреждения, но не уберут голову и не откроют вход в гнездо.
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Особенно важны для колонии муравьи, которые закрывают вход в гнездо своей головой - на них держится благополучие всего семейства. Конечно, они не всегда охраняют вход в гнездо, а только когда чувствуют опасность, улавливая определенные феромоны. Некоторые виды даже имеют поры на головах, которые выделяют спутанные волокна, напоминающие грибы - чтобы сделать их более незаметными.
Источник:
АНТИФИШКИ
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