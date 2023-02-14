Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом

Если не брать во внимание то, что эти насекомые дико злые и опасные, выглядят они как лимонные мармеладки...

Но винить насекомых не нужно: прописались они в горах и джунглях Юго-Восточной Азии — в эпицентре мировой членистоногой хтони. Потому из мирных собирателей пыльцы и нектара гигантские пчёлы превратились в таких же поехавших существ, как и все окружающие. Что тут скажешь, с волками жить — по волчьи выть.