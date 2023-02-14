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Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом

Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом

Автор:
14 февраля 2023 09:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   насекомые   природа   пчела   факты   фото   
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Эта статья посвящается всем тем, кто боится пчёл. Клин вышибают клином, поэтому мы наглядно покажем, что наши чёрно-желтые труженицы — ангелочки, по сравнению с теми монстрами, что водятся в Азии.

Встречайте, гигантская пчела — свирепая букаха, что делает галлюциногенный мёд.

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Типичный час пик в метро.

«Гигантская» — это не просто присказка для громкого словца. Большинство видов медоносных трудяжек вырастает не больше 1.2 см. Габариты гигантской пчелы вдвое больше — до 2 сантиметров лютой злобы и ненависти ко всему живому.

Если не брать во внимание то, что эти насекомые дико злые и опасные, выглядят они как лимонные мармеладки...

Но винить насекомых не нужно: прописались они в горах и джунглях Юго-Восточной Азии — в эпицентре мировой членистоногой хтони. Потому из мирных собирателей пыльцы и нектара гигантские пчёлы превратились в таких же поехавших существ, как и все окружающие. Что тут скажешь, с волками жить — по волчьи выть.

Рой гигантских пчёл может состоять из 100.000 особей! Очень злых и вспыльчивых особей!

На архитектурные изыски у пчёл времени нет — они не ищут полых пней и прочих удобных укрытий. Рой выставляет свой дом напоказ — вешает всего одну пластину с сотами на ветке или скале. Рисковое решение, скажете вы. И оно действительно рискованное. Для тех, кто решит позариться на улей.

Да, всё то, что вы видите снаружи — пчёлы.

Гигантские пчёлки не допускают присутствия других живых организмов на своей территории и жестоко карают тех, кто нарушил обозначенные границы. Даже рабочие пчелы из других ульев, залетевшие не в тот район, будут ликвидированы на месте. Такая жестокая пропускная политика работает. Но не на всех.

Пчела с топографическим кретинизмом пытается вспомнить, куда ей заворачивать, чтобы не умереть от соседей.

Осы, шершни, птицы — с удовольствием лакомятся и мёдом, и самими работяжками. Но и для них у гигантской пчелы найдётся козырь в лапке — мерцание. Выглядит этот процесс как волна, пущенная болельщиками по стадиону. Собравшиеся на улье пчёлы синхронно поднимают и опускают брюшки. Наблюдая за иллюминацией, хищники не могут сконцентрироваться и воспринимают весь рой как что-то цельное, крупное и очень опасное. А с таким связываться не хочется. Особенно в азиатских джунглях.

Оле-оле-оле-оле! Хищники! Уходите!

Еще одно орудие против обнаглевших соседей — обнимашки! Пчёлы облепляют залетевших на огонёк ос и начинают усиленно вибрировать. Совместными усилиями они нагреваются до 45 °C — для их врагов эта настоящая печка, которая сварит нападающих заживо.

В улье плотность пчёл может быть настолько высокой, что насекомые сидят друг на друге в несколько слоёв.

Разборки соседями — лишь часть трудового процесса. А пахают гигантские пчёлы как ломовые кони: за нектаром и пыльцой работяги летают дальше большинства видов, да и ночные смены в рядах чёрно-жёлтых тружениц тоже не редкость. Усилиями всего роя пчёлки могут сварганить до 45 килограммов мёда с одного улья, а сама пластина с сотами может достигать метра!

Когда бабуля пытается доказать, что в твой евроремонт идеально впишется шерстяной ковёр.

Именно благодаря своему трудолюбию вид сумел освоить Гималаи и создать там отдельную популяцию с особенным медом. На наших ярмарках какой только мед не продают: гречишный, полевой, липовый... Но в горах насекомые делают сладость с галлюциногенами! Тут дело не в том, что неправильные пчёлы делают неправильный мёд. Просто на склонах Гималаев растут рододендроны — растения, выделяющие андромедотоксин — вещество для людей ядовитое.

Моя прелесть!

Но в составе меда токсин превращается в галлюциноген. Или лекарство от диабета, гипертонии и других заболеваний. Главное — правильно подобрать дозу. Правда, достать такую сладость ой как непросто. Мало того, что разъяренные пчёлы не горят желанием делиться тяжело добытыми запасами, так ещё и улей свой они устраивают на отвесных склонах! Ползти к рою приходится по верёвке с корзинкой наперевес. В общем, развлечение крайне на любителя.

Как по описаниям родителей они добирались в школу.

Мораль сей басни такова: любите наших пчёлок. Ведь по сравнению с азиатскими они просто паиньки!


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Метки: животные   интересно   насекомые   природа   пчела   факты   фото   
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2  комментария
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25k
Serg2001 Полчаса назад
"пахают как ломовые кони"... Пахают?!!! серьезно?
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2k
Nitroglicerin 2 минуты назад
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