Анелозимус эксимиус: пауки плетут сети размером однокомнатную квартиру

Что для арахнофоба может быть страшнее паука? Ответ весьма прост: десятки тысяч арахнидов, которые сумели построить эффективный социум и привыкли охотиться вместе. Нет, это не сценарий дешёвого ужастика, а очередное чудо, сотворённое природой, — анелозимус эксимиус, социальный паук!
Добро пожаловать в ночной кошмар!
Их колонии одни из крупнейших в мире паукообразных — численность особей может достигать 50 тысяч! Правда, размерами сами пауки не блещут: максимум каких-то 6 миллиметров, и то это касается дам; мужички ещё меньше.
Вообще, видов социальных пауков много. Но этот вид собирает одни из самых многочисленных колоний среди остальных.
Встретить их весьма непросто, если вы, конечно не любите гулять по тропикам Южной Америки. Зато паутину видно за версту — паучья армия плетёт сети площадью до 30 квадратных метров. Их паутина, однако, с особенностями — она не липнет, вообще. Потому и гости захаживают в их сети не так часто, как к другим восьмилапым собратьям. Но колонии анелозимуса это вовсе не мешает процветать.
Мда, говорила мне мама, протирай пыль вовремя...
В отличие от муравьёв, паукообразные не делят друг друга на касты: самцы и самки вместе строят и ремонтируют паутину, сообща охотятся и делят добычу. Короче, социалистический рай для этих товарищей стал реальностью. И эта стратегия полностью себя оправдывает. Благодаря ей пауки способны охотиться на добычу в десятки, а то и сотни раз больше себя.
Посмотрите в глаза кузнечику. Это страх. Это ужас перед неминуемой смертью. Спокойной ночи.
Эффективность их охоты обеспечивает особая тактика и конструкция паутины. Минутка архитектуры от социальных пауков. Над основной сетью располагается ещё одна, более плотная в форме воронки. Именно в неё и проваливается невезучая добыча. От испускаемых ею вибраций у каждого паука что-то щёлкает в голове — если до этого они двигались хаотично, то теперь восьмилапые хищники начинают синхронно приближаться к будущему обеду.
Толпа пауков разрывает мушку на кусочки, в то время как пищеварительные соки уже начали её переваривать изнутри. Дикая природа удивительна.
Интересно, что охотники двигаются этакими перебежками, периодически замирая на месте: во время этих недолгих пауз пауки ждут, когда утихнут вибрации, создаваемые ими самими, а также оценивают по колебаниям размеры жертвы. Добравшись до бедняги, они всей своей паучьей ордой нападают на неё одновременно, после чего паучки закатывают пир на весь мир.
Радостно потирает хелицеры в предвкушении плотного обеда.
Кроме ловушки, их паутина служит некой социальной сетью, извините за каламбур. Общаясь с помощью вибраций нитей и прикрепляя к ним феромоны, пауки находят себе пару и продолжают род. С этим они не медлят, так как времени у них немного — живёт этот восьмилапый товарищ максимум три месяца. А когда дело касается заботы о потомстве, полномочия самцов, как говорится, «всё». Всю ответственность за молодёжь на себя берут самочки.
Саня, я по вибрациям слышала, что ты ещё с Людкой переписываешься. А как же наша семья?! Как же наши дети?!
В общем, социальные пауки по типу анелозимуса познали все преимущества кооперации. Размеры их добычи на уровне самых крупных паукообразных, строить паутины легче сообща, да и найти себе пару в окружении тысяч сородичей заметно проще. Какой вывод? Живите, товарищи, дружно! Так и проще, и веселее, и сытнее. рос, который мне задают знакомые и мои коллеги – зачем мне дома опасный хищник, которого не взять на руки и не поиграть...
Источник:
АНТИФИШКИ
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