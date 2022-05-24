Анелозимус эксимиус: пауки плетут сети размером однокомнатную квартиру

Толпа пауков разрывает мушку на кусочки, в то время как пищеварительные соки уже начали её переваривать изнутри. Дикая природа удивительна.

Интересно, что охотники двигаются этакими перебежками, периодически замирая на месте: во время этих недолгих пауз пауки ждут, когда утихнут вибрации, создаваемые ими самими, а также оценивают по колебаниям размеры жертвы. Добравшись до бедняги, они всей своей паучьей ордой нападают на неё одновременно, после чего паучки закатывают пир на весь мир.