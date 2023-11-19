Царская солонка России или рельсы под водой

Уникальное солёное озеро Бурлинское с розовой водой у посёлка Бурсоль в Алтайском крае, является самым крупным месторождением по добыче поваренной соли в Западной Сибири.
Это знаменитое озеро расположено в Кулундинской степи в 18 км от Славгорода, куда можно добраться на поезде и дальше вызвать такси до посёлка Бурсоль.
Озеро Бурлинское знаменито старинным соляным промыслом, берущим свою историю ещё с XVIII века.
Плотность воды здесь выше чем даже на Мёртвом море за счёт общей минерализации около 250 грамм на литр. Зимой оно не замерзает не смотря на глубину меньше метра, а в тёплое время года приобретает насыщенный розовый цвет, из за которого его также называют "Розовым озером".
Но сначала давайте доберёмся до посёлка Бурсоль, названием которого также иногда называют это озеро.
Этот небольшой посёлок собственно и возник благодаря добыче здесь поваренной соли, которая продолжается и по сей день.
Местные работники фабрики давно привыкли к полчищам туристов, которые каждый год съезжаются на это озеро и никого не гоняют с территории.
Так что можно даже спокойно прогуляться по окраинам территории фабрики, где стоит с десяток вагонов для перевозки этого природного минерала.
В этих вагонах собранную на озере соль доставляют на фабрику, где она проходит процесс очистки и сушки, а потом фасуется и отправляется дальше потребителю.
Обратите внимание на то, как сильно покрыты солью тележки вагонов. Ниже мы покажем почему.
Ещё вагон.
И ещё.
Ну а теперь давайте пройдёмся вдоль рельс от фабрики к самому озеру.
К слову нам повезло и мы приехали сюда в мае до начала туристического сезона, а потому вместо сотен туристов мы на всём берегу были одни помимо рабочих.
Вот мотовоз везёт очередную партию вагонов с солью из озера, хотя на часах только 6 утра.
Берег покрыт сплошной коркой соли.
Которая оказалась довольно мягкой.
Всё что попадает в соль остаётся в соли. Поэтому ей и нужна очистка на фабрике.
Кстати каждый год путь от стрелки фабрики в озеро укладывается заново в новом месте, чтобы старое место добычи восполнялось.
Ближе к воде шпалы всё сильнее покрывает соль.
На дне Бурлинского озера запасы настолько велики, что данное месторождение считается крупнейшим в Западной Сибири.
В интернете можно найти информацию, что Петр I назвал Алтайский край "Солонкой России", а местная соль была настолько высокого качества, что Екатерина Великая дала распоряжение поставлять её на царский стол. Не знаем насколько эта информация верна, но соль с этого месторождения действительно когда-то поставлялась по всей Российской Империи.
На пол пути нас снова догоняет мотовоз с вагонами, следующий за очередной партией.
Работники совсем не обращают на нас внимания, ведь у них есть дела поважнее.
Ну а мы следуем за уходящим составом.
Почва вокруг озера перенасыщена солями и выжить в такой почве могут немногие растения кроме группы растений, приспособленных к жизни на сильно засоленных почвах степей и пустынь, называемых галофитами. Но даже они попадая ближе к озеру сразу же покрываются толстым слоем соли.
И вот мы подходим к воде.
Рельсы также постепенно уходят в воду.
Там по озеру вдоль путей разбросано несколько таких установок по сбору соли со дна.
Не знаем как они работают и называются, поэтому назовём их "комбайнами", даже если это неправильно, простите. :)
И вот начинаются знаменитые виды уходящих в воду рельс, которыми пестрит интернет.
Это действительно очень странно выглядит.
Как и этот непередаваемый цвет воды.
В тёплую солнечную погоду озеро приобретает свой неповторимый насыщенный розовый цвет. Это происходит за счёт обитающих в его водах микроскопических водорослей, которые в процессе своей жизнедеятельности и фотосинтеза производят розово-малиновый цветовой пигмент.
Кстати утонуть здесь нельзя не только из за мелкой глубины, но и из за большой плотности воды, вас просто будет выталкивать на поверхность.
Под разными углами вода меняет цвет от розово-малинового до сине-фиолетового.
Вдали виден один из "комбайнов".
Площадь озера составляет около 30 квадратных километров, но при этом его глубина редко достигает одного метра, поэтому по уложенным по его дну рельсам спокойно перемещается мотовоз с вагонами во время сбора соли с "комбайнов".
Жаль не засняли момент въезда мотовоза в воду с брызгами во все стороны, это смотрелось крайне эпично.
Вот такое интересное местечко есть в Алтайском крае.
А примерно в 40 км от озера расположен небольшой курортный городок Яровое, где находится ещё одно горько-солёное озеро под названием Большое Яровое..
Где нас встретил чей-то дружелюбный котик. :3
По берегам этого озера расположены всякие турбазы и благоустроенные пляжи.
Правда именно тот, на который мы пришли, в этот момент был закрыт на реконструкцию.
Это озеро гораздо менее солёное, гораздо больше и глубже, но гораздо более приспособленное для отдыха.
Ну а на этом всё.
Источник:
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