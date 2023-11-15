Загадочный остров в Кении, с которого не возвращался ни один человек

Он появился вследствие деятельности местных вулканов, но было это в незапамятные времена, а сегодня о вулканическом происхождении острова свидетельствуют лишь круглые холмы конусообразной формы, чья высота превышает три сотни метров.
В юго-восточной части озера Туркана (он же Рудольф) в Кении располагается остров Энваитенет, или, в соответствии с официальными картами, South Island (остров Южный).
На Рудольфовом озере есть ещё несколько островов. Нетрудно догадаться, что где есть юг, найдётся место и северу (второй островок называется Северным). Третью, совсем небольшую скалу, называют Островом Крокодилов. Но именно у Южного острова наиболее впечатляющая репутация: местные обитатели называют его Энваитенет, что в переводе с одного из локальных диалектов звучит как «Безвозвратный».
Периодически на его территории возникают человеческие поселения, но, как правило, это длится недолго. Туземные жители с удовольствием расскажут захватывающие байки об этом месте. По их мнению, жизнь обитателей островка сопряжена с бескомпромиссной и жестокой борьбой с полупрозрачными существами, которые при нападении вызывают у жертвы паралич. Другие легенды повествуют об ужасающих монстрах, похищающих в ночи спящих. Правда, несмотря на ничтожные размеры 5 на 11 километров, отыскать останки пропавших людей обычно не получается.
Наиболее древняя местная легенда повествует о том, как в этих местах исчезла семья беженцев, бежавших с севера от набегов хищных работорговцев, продававших представителей их народа в рабство португальским купцам, торгующим «чёрным деревом». Когда спустя несколько месяцев сюда же приехали родственники, они обнаружили пустые домики с нехитрой утварью, личные вещи и даже остатки пищи — но ни хозяев, ни их бренных останков, ни следов борьбы, которые бы свидетельствовали о том, что людей увели насильно, на месте не было.
Годы спустя туземное племя аль-моло вновь предприняло попытку найти пристанище на островных землях. Они сочли фольклор, повествующий о тайных врагах и неуловимых убийцах, не более чем сказкой. И прогадали – не прошло и года, как всё население этого местечка вновь исчезло, оставив после себя нетронутыми домики и скарб.
В 1935 году этому странному и пугающему месту вновь пришлось столкнуться с нашествием чужаков, на сей раз – европейских учёных из состава этнографической экспедиции. Двое из них, Майкл Шафлис и Брайан Дайсон, совершили высадку на острове, чтобы заняться исследованием культуры аль-моло. Для коммуникации с товарищами, оставшимися на большой земле, они прибегали к помощи сигнальных огней. Спустя несколько дней костры гореть перестали, и на островок направилась поисковая партия. Тщетно: несмотря на колоссальные усилия, не удалось найти ни исследователей, ни принадлежавшее им многочисленное снаряжение.
Туземные обитатели считают, что гостей острова раз за разом губит рок. Одна из научных теорий называет иную причину. Всё дело в том, что из разломов земной коры выделяются токсические газы вулканического происхождения. Они вызывают у людей временное помешательство и провоцируют галлюцинации, сводя с ума без остатка. В подобном состоянии человек может бежать куда-нибудь или кинуться в воды кишащего крокодилами озера. Отсюда и причина исчезновения людей. А вот куда делось оборудование этнографической экспедиции, ей-богу, не понятно.
Жители Кении из-за специфической репутации избегают посещения Южного острова, но свято место пусто не бывает — на клочке суши расплодились в огромном количестве одичавшие козы. Их призраки не трогают.
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Нет, я то охотно верю и автору и копипасте, но найдутся люди, что обвинят обоих в пиз-льстве, а то и ещё грубее.