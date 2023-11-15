Загадочный остров в Кении, с которого не возвращался ни один человек

Наиболее древняя местная легенда повествует о том, как в этих местах исчезла семья беженцев, бежавших с севера от набегов хищных работорговцев, продававших представителей их народа в рабство португальским купцам, торгующим «чёрным деревом». Когда спустя несколько месяцев сюда же приехали родственники, они обнаружили пустые домики с нехитрой утварью, личные вещи и даже остатки пищи — но ни хозяев, ни их бренных останков, ни следов борьбы, которые бы свидетельствовали о том, что людей увели насильно, на месте не было.

Годы спустя туземное племя аль-моло вновь предприняло попытку найти пристанище на островных землях. Они сочли фольклор, повествующий о тайных врагах и неуловимых убийцах, не более чем сказкой. И прогадали – не прошло и года, как всё население этого местечка вновь исчезло, оставив после себя нетронутыми домики и скарб.

В 1935 году этому странному и пугающему месту вновь пришлось столкнуться с нашествием чужаков, на сей раз – европейских учёных из состава этнографической экспедиции. Двое из них, Майкл Шафлис и Брайан Дайсон, совершили высадку на острове, чтобы заняться исследованием культуры аль-моло. Для коммуникации с товарищами, оставшимися на большой земле, они прибегали к помощи сигнальных огней. Спустя несколько дней костры гореть перестали, и на островок направилась поисковая партия. Тщетно: несмотря на колоссальные усилия, не удалось найти ни исследователей, ни принадлежавшее им многочисленное снаряжение.