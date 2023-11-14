Зачем в Индии детей учат писать обеими руками

А сделать он это решил, потому что прочел однажды, что первый президент Индии так умел. А поскольку Раджендр Прасад был выдающимся человеком, директор связал два этих явления – его способность писать обеими руками и таланты.

Теперь школа растит будущих гениев с первого класса. Кстати, если правда тренировать такое письмо с первого учебного года, то к средней школе выходит писать быстро обеими руками без проблем. Ученики доказали это на деле.