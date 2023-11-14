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Зачем в Индии детей учат писать обеими руками

Зачем в Индии детей учат писать обеими руками

Автор:
14 ноября 2023 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Амбидекстрия   Индия   интересно   писать   рупи   факты   фото   
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Тот, кто умеет одинаково хорошо писать обеими руками, называется амбидекстр. Считается, что с таким талантом надо родиться. Но директор индийской школы решил не ждать милостей от природы, а сделать всех своих учеников амбидекстрами.

Считается, что писать «с двух рук» способны только 1% населения. А вот в Мадхья-Прадеше есть школы, где все 300 школьников так умеют! Потому что директор по имени ВП Шарма их заставляет.

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А сделать он это решил, потому что прочел однажды, что первый президент Индии так умел. А поскольку Раджендр Прасад был выдающимся человеком, директор связал два этих явления – его способность писать обеими руками и таланты.

Теперь школа растит будущих гениев с первого класса. Кстати, если правда тренировать такое письмо с первого учебного года, то к средней школе выходит писать быстро обеими руками без проблем. Ученики доказали это на деле.

Выходит, это не врожденный талант?

Второй уровень воспитания гениальности – детей заставляют одной рукой писать слово на хинди, а второй рукой одновременно перевод этого же слова на другой язык. Например, английский.

Что именно это развивает, сказать трудно. Но новые синапсы в мозгу точно разрабатываются, что все же полезно.

Ученые очень в этом сомневаются на самом деле. Обычно у правшей сильнее развито левое полушарие мозга, и так у подавляющего большинства людей на планете.

У амбидекстров идет равное развитие полушарий. И вместе с этим склонность к психическим отклонениям, неумение концентрироваться. А самая частая проблема – трудности с математикой.

В логике, которая превалирует у правшей, они уступают остальные. Но этот мир принадлежит правшам, потому оценивают их по шкале успеха именно в логике и математике.

Потому и тесты IQ амбидекстры обычно сдают хуже, чем правши. Потому что это тест на логику и построение связей. Хотя не очень честно оценивать рыбу по тому, насколько она хорошо лазает по деревьям.

Хотя школа Вина Винди работает уже много лет с 1999 года, никаких особых гениев оттуда пока не появилось. Зато, наверное, воспоминания у муштре «пиши обеими руками» до сих пор у взрослых выпускников самые красочные.

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Метки: Амбидекстрия   Индия   интересно   писать   рупи   факты   фото   
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3  комментария
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3k
kca-opa 58 минут назад
Правша, не амбидекстр, просто ради прикола в школе на уроках географии писал левой рукой, через какое-то время вполне неплохо получалось, брат, левша, пишет правой, мышку двигает правой, стреляет с правого плеча, всё дело в тренировке
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18k
Сергей 36 минут назад
А ещё они в процессе письма обеими руками могут петь и танцевать.
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7k
Станислав 37 минут назад
А можно еще перегородку в мозгу разделить и сможете писать письмо бабушке и читать лецкцию одновременно. Только зачем?
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