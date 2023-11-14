Зачем в Индии детей учат писать обеими руками

Тот, кто умеет одинаково хорошо писать обеими руками, называется амбидекстр. Считается, что с таким талантом надо родиться. Но директор индийской школы решил не ждать милостей от природы, а сделать всех своих учеников амбидекстрами.
Считается, что писать «с двух рук» способны только 1% населения. А вот в Мадхья-Прадеше есть школы, где все 300 школьников так умеют! Потому что директор по имени ВП Шарма их заставляет.
А сделать он это решил, потому что прочел однажды, что первый президент Индии так умел. А поскольку Раджендр Прасад был выдающимся человеком, директор связал два этих явления – его способность писать обеими руками и таланты.
Теперь школа растит будущих гениев с первого класса. Кстати, если правда тренировать такое письмо с первого учебного года, то к средней школе выходит писать быстро обеими руками без проблем. Ученики доказали это на деле.
Выходит, это не врожденный талант?
Второй уровень воспитания гениальности – детей заставляют одной рукой писать слово на хинди, а второй рукой одновременно перевод этого же слова на другой язык. Например, английский.
Что именно это развивает, сказать трудно. Но новые синапсы в мозгу точно разрабатываются, что все же полезно.
Так ли это полезно на самом деле? Это признак ума?
Ученые очень в этом сомневаются на самом деле. Обычно у правшей сильнее развито левое полушарие мозга, и так у подавляющего большинства людей на планете.
У амбидекстров идет равное развитие полушарий. И вместе с этим склонность к психическим отклонениям, неумение концентрироваться. А самая частая проблема – трудности с математикой.
В логике, которая превалирует у правшей, они уступают остальные. Но этот мир принадлежит правшам, потому оценивают их по шкале успеха именно в логике и математике.
Потому и тесты IQ амбидекстры обычно сдают хуже, чем правши. Потому что это тест на логику и построение связей. Хотя не очень честно оценивать рыбу по тому, насколько она хорошо лазает по деревьям.
Хотя школа Вина Винди работает уже много лет с 1999 года, никаких особых гениев оттуда пока не появилось. Зато, наверное, воспоминания у муштре «пиши обеими руками» до сих пор у взрослых выпускников самые красочные.
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