14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда

Официально порода перестала существовать после 1903 года. Согласно описаниям, норфолк-спаниель представлял собой крупного кокер-спаниеля, который плохо поддавался дрессировке, но при этом был замечательным охотником и верным другом.

Не кудрявая чёрно-белая или печёночно-белая шерсть, достаточно тяжёлое тело и ноги длиннее, чем у других полевых спаниелей, но короче, чем у ирландских водяных спаниелей, глубокая грудь с длинными наклонными плечами и сильной спиной и поясницей, а также характерные черты спаниеля, такие как висячие уши.



