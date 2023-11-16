14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда

В мире насчитываются сотни пород собак. Все они имеют свои уникальные особенности, за которые мы их обожаем и ценим, а также увлекательные, полные загадок, истории происхождения. Любители собак делают всё возможное, чтобы сделать жизнь питомцев максимально комфортной и сохранить их разнообразие для будущих поколений.
Однако, к сожалению, некоторые разновидности домашних собак оказались навсегда утеряны. Иногда вымирание случалось по вине людей, а иногда по вине коварных обстоятельств, поставивших представителей удивительных пород под удар. Да, мы не можем вернуться в прошлое и попытаться что-то исправить. Однако благодаря сохранившимся немногочисленным фото и сведениям, у нас хотя бы есть возможность посмотреть, как выглядели эти животные, и немного узнать об их неповторимых чертах.
Является предком современных мастифов и сенбернара. Этих огромных собак (а их вес, на секундочку, достигал почти 150 килограммов) использовали для спасения людей, попавших под снежную лавину. Животные имели превосходный нюх и могли с лёгкостью найти человека даже под приличными завалами. Предполагается, что порода появилась в Северной Европе до 500 года до н.э.
Официально порода перестала существовать после 1903 года. Согласно описаниям, норфолк-спаниель представлял собой крупного кокер-спаниеля, который плохо поддавался дрессировке, но при этом был замечательным охотником и верным другом.
Не кудрявая чёрно-белая или печёночно-белая шерсть, достаточно тяжёлое тело и ноги длиннее, чем у других полевых спаниелей, но короче, чем у ирландских водяных спаниелей, глубокая грудь с длинными наклонными плечами и сильной спиной и поясницей, а также характерные черты спаниеля, такие как висячие уши.
Меделян — древнерусская порода собак. Как правило, их использовали для охоты на медведей. Меделяны были настолько крупные и сильные, что могли в одиночку загнать хищника. Их рост в холке составлял около 120 сантиметров, а вес достигал более 100 килограммов.
Меделян был невероятно ценной породой собак. За одного щенка могли потребовать редкую породу лошади, драгоценности или ткани. Породу запретили в 1860-х годах, а после революции, произошедшей в 1917 году, след меделян и вовсе теряется.
Одна из таких собак была у русского писателя Александра Куприна. Ему принадлежал пёc породы меделян по кличке Сапсан (фото справа).
Эта порода представляла собой один из самых старых типов французской легавой, которая отлично работала в поле и на воде. После французской революции поголовье этих собак начало стремительно сокращаться. Вымерла ориентировочно в 1960-х годах.
Считается, что порода появилась благодаря смешению английских, ирландских и португальских рабочих псов. Её родина — остров Ньюфаундленд.
Эти собаки имели средние размеры, крепкое телосложение, тёмный окрас, на котором явно просматривались белые пятна на груди, лапах и на морде. Малые ньюфаундленды высоко ценились рыбаками, так как помогали доставать из сетей рыбу и возвращать их обратно в лодку. Вымерли приблизительно в 1980-х годах.
Порода существовала в Великобритании с конца 18 века. Благодаря ей появились другие разновидности собак, такие как фокстерьер, джек-рассел-терьер , силихем-терьер, а также бостон-терьер и крысиный терьер.
Вертельная собака — уникальная порода, которая была выведена для конкретной задачи — вращения вертела. В средние века одним из основных блюд британской кухни было мясо, жаренное над открытым огнём. Чтобы оно не пригорело или не осталось сырым, его нужно было постоянно вращать. Для этого придумали специальный механизм (колесо), в котором двигателем служила небольшая собачка. Она бегала по колесу, а вращение передавалось на вертел.
Порода отличалась выносливостью, крепким телосложением и маленькими размерами. Также такие собачки использовались не только для работы на кухне, но и на маслобойках.
Это древняя порода, которая некогда была завезена на Гавайские острова. Гавайская собака пои была упитанной и малоподвижной, а также имела совсем небольшие размеры. Она отличалась дружелюбным нравом и преданностью хозяевам.
Вымершая порода собак, родом из Швеции, которая использовалась для охраны домашнего скота. Это были крупные, тяжеловесные псы, обладавшие длинной и пушистой шерстью.
Прародителями кордовской бойцовой собаки стали мастиф, боксёр, бульдог и бультерьер. Порода была выведена для собачьих боёв в Аргентине.
За всю историю своего существования эти собаки ни разу не проиграли бой представителям другой породы. В 20-е годы ХХ века собачьи бои были запрещены. Кордовская бойцовая собака так и не смогла социализироваться, вследствие чего породу перестали разводить, как опасную для человека и неспособную стать домашним питомцем.
Аргентинская полярная собака — порода, выведенная армией Аргентины в качестве ездовой. Использовались псы на военных базах в Антарктиде. Собака появилась после скрещивания сибирского хаски, аляскинского маламута, маньчжурского шпица и гренландской собаки. Вымерла порода в 1994 году вследствие перемещения собак из Антарктиды в Аргентину. Сорок восемь лет, проведённых в одном климате, и потеря естественного иммунитета стали для породы смертным приговором.
Булленбейсер или быкодав — древняя порода собак. Быкодавы произошли от ассирийских боевых псов. Булленбейсер использовалась для сокращения численности зубров. И когда цель была достигнута, популярность породы резко пошла на спад, пока она вовсе не исчезла. Также булленбейсер является прародителем современных боксёров
Камберлендская овчарка была невероятно трудолюбивой пастушьей собакой. Отличающаяся выдающимся умом порода помогала выпасать крупный рогатый скот, коз и овец. Считается, что камберлендская овчарка является одним из прародителей австралийской овчарки. Последнее упоминание о породе встречается в 1948 году.
Порода Сахту была одомашнена одноимённым индейским племенем, проживающем на территории современной Канады. По предположению учёных, эти псы скорее всего являлись потомками волков. Сахту практически не лаяли и отличались отличными охотничьими качествами. Порода исчезла в XIX веке из-за неумолимого и резкого сокращения численности племени, в котором её разводили.
Считается фактически вымершей породой собак. Была выведена аборигенным народом нивхи, который проживает в Сахалине. Животное отличается невероятной выносливостью и смелостью, используется в промысле морского зверя.
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