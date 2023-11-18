Гаджеты, которые существовали в СССР

Приставка «Мираж» была первым в СССР гаджетом с «вакуумным» наушником, который вставлялся в ушную раковину. Устройство было предназначено для того, чтобы смотреть телевизор, несмотря на шум. В советских квартирах это иногда было просто необходимо – в эпоху коммунального быта в одной комнате могли жить, учить уроки, делать гимнастику и готовить сразу несколько человек.

«Мираж» выпускался в украинском Ивано-Франковске с 1975-го и примерно до конца 1980-х годов, однако этот гаджет был в СССР очень редким. Большинство граждан никогда его даже не видели.