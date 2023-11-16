Что происходит на этом странном фото времен Второй мировой

Британские саперы тренируются вслепую обезвреживать мины. Весь курс для британских саперов длился....четыре дня.

Предполагалось, что курс даст саперам необходимые знания о вражеских минах, устройствах минный полей и как работают мины-ловушки. Предполагалось, что по итогам четырех дней саперы освоят все эффективные методы борьбы с минами, включая обезвреживание в темноте.

Не позавидуешь этим ребятам! Ведь после такого короткого курса их сразу отправляли в зону боевых действий.

Особая роль уделялась трем немецким видам мин:

Мины Теллера. Это мины, нацеленные на танки и автомобили. Могли вывести из строя транспортное средство - оторвать колесо или часть гусеницы.

У нее был характерный внешний вид с боковой ручкой для переноски: