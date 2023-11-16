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Что происходит на этом странном фото времен Второй мировой

Что происходит на этом странном фото времен Второй мировой

Автор:
16 ноября 2023 09:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   познавательно   саперы   факты   фото   
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На одном из зарубежных сайтов с фотоархивом Второй мировой войны я натолкнулся на это любопытное фото. И задался логичным вопросом, что же здесь происходит?

Британские саперы тренируются вслепую обезвреживать мины. Весь курс для британских саперов длился....четыре дня.


Предполагалось, что курс даст саперам необходимые знания о вражеских минах, устройствах минный полей и как работают мины-ловушки. Предполагалось, что по итогам четырех дней саперы освоят все эффективные методы борьбы с минами, включая обезвреживание в темноте.

Не позавидуешь этим ребятам! Ведь после такого короткого курса их сразу отправляли в зону боевых действий.


Особая роль уделялась трем немецким видам мин:

Мины Теллера. Это мины, нацеленные на танки и автомобили. Могли вывести из строя транспортное средство - оторвать колесо или часть гусеницы.


У нее был характерный внешний вид с боковой ручкой для переноски:

×
×

На человека мина не реагировала. Чтобы активировать взрыватель нужно было оказать большое давление.


Сложность заключала в том, что ее было очень трудно обезвредить. Она была снабжена хитроумным механизмом, защищающим мину от манипуляций. И при попытке обезвредить ее стандартными средствами мина мгновенно детонировала.


Прыгающая Бетти. В СССР ее прозвали «мина-лягушка». Вот эта мина была очень коварной.

Если наступить, то она подпрыгивала в воздух на метр и взрывалась, выбрасывая смертоносную струю шрапнели во все стороны. Наносила страшный урон в области до 20 метров. В американской документации указывался опасный радиус поражения мины - до 140 метров.


Среагировать и как-то укрыться не было никакой возможности. Осколки летели со скоростью до 1000 м/с.

Мина оказывала страшное психологическое воздействие. Немцы использовали эти мины при обороне оккупированных территорий. Нанесла серьезный урон десанту при высадке союзников в Нормандии в 1944 году.

Обычно, минус мин подобной конструкции - в дороговизне и сложности производства. Но нацисты не скупились, и за период войны изготовили около 2 млн «мин-лягушек».


Деревянная мина Holzmine 42. Да, была и такая экзотика в арсенале вермахта. И отнюдь не такая безобидная, как кажется на первый взгляд.

Мина противотанковая, упакована в деревянный корпус. В ней минимум металлических элементов. Собственно, это и была главная цель - сэкономить дефицитный металл.


Однако из-за этого мину было очень трудно обнаружить с помощью металлоискателей. Спасало то, что мины были недолговечными - намокали и портились. Срок службы не превышал нескольких месяцев, после чего они становились бесполезными.


Мина довольно мощная. Автомобилю сносила переднюю ось и транспортное средство после этого, как правило, восстановлению не подлежало. Танк же на время выходил из строя.


Трое суток саперы изучали теорию, и один день у них был на практику. Считалось, что такого обучения вполне достаточно.

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Метки: интересно   история   познавательно   саперы   факты   фото   
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Наталья 53 минуты назад
Человечество создаёт столько вещей для того, чтобы убивать и калечить себя
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