Что происходит на этом странном фото времен Второй мировой

На одном из зарубежных сайтов с фотоархивом Второй мировой войны я натолкнулся на это любопытное фото. И задался логичным вопросом, что же здесь происходит?
Британские саперы тренируются вслепую обезвреживать мины. Весь курс для британских саперов длился....четыре дня.
Предполагалось, что курс даст саперам необходимые знания о вражеских минах, устройствах минный полей и как работают мины-ловушки. Предполагалось, что по итогам четырех дней саперы освоят все эффективные методы борьбы с минами, включая обезвреживание в темноте.
Не позавидуешь этим ребятам! Ведь после такого короткого курса их сразу отправляли в зону боевых действий.
Особая роль уделялась трем немецким видам мин:
Мины Теллера. Это мины, нацеленные на танки и автомобили. Могли вывести из строя транспортное средство - оторвать колесо или часть гусеницы.
У нее был характерный внешний вид с боковой ручкой для переноски:
На человека мина не реагировала. Чтобы активировать взрыватель нужно было оказать большое давление.
Сложность заключала в том, что ее было очень трудно обезвредить. Она была снабжена хитроумным механизмом, защищающим мину от манипуляций. И при попытке обезвредить ее стандартными средствами мина мгновенно детонировала.
Прыгающая Бетти. В СССР ее прозвали «мина-лягушка». Вот эта мина была очень коварной.
Если наступить, то она подпрыгивала в воздух на метр и взрывалась, выбрасывая смертоносную струю шрапнели во все стороны. Наносила страшный урон в области до 20 метров. В американской документации указывался опасный радиус поражения мины - до 140 метров.
Среагировать и как-то укрыться не было никакой возможности. Осколки летели со скоростью до 1000 м/с.
Мина оказывала страшное психологическое воздействие. Немцы использовали эти мины при обороне оккупированных территорий. Нанесла серьезный урон десанту при высадке союзников в Нормандии в 1944 году.
Обычно, минус мин подобной конструкции - в дороговизне и сложности производства. Но нацисты не скупились, и за период войны изготовили около 2 млн «мин-лягушек».
Деревянная мина Holzmine 42. Да, была и такая экзотика в арсенале вермахта. И отнюдь не такая безобидная, как кажется на первый взгляд.
Мина противотанковая, упакована в деревянный корпус. В ней минимум металлических элементов. Собственно, это и была главная цель - сэкономить дефицитный металл.
Однако из-за этого мину было очень трудно обнаружить с помощью металлоискателей. Спасало то, что мины были недолговечными - намокали и портились. Срок службы не превышал нескольких месяцев, после чего они становились бесполезными.
Мина довольно мощная. Автомобилю сносила переднюю ось и транспортное средство после этого, как правило, восстановлению не подлежало. Танк же на время выходил из строя.
Трое суток саперы изучали теорию, и один день у них был на практику. Считалось, что такого обучения вполне достаточно.
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