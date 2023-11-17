"16 актёров, которые ненавидели свои неудобные костюмы"

"Я просил, чтобы к костюму приделали молнию, но этого так и не сделали. Только добавили встроенные устройства для охлаждения, которые сработали лишь однажды. А ещё, так как снятие костюма занимает много времени, приходилось пить через трубочку, продевая её в отверстие под глазом," - рассказал актёр.