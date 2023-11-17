"16 актёров, которые ненавидели свои неудобные костюмы"

Работа актёра — далеко не простая. Иногда во время съёмок актёры вынуждены ждать по несколько часов, пока им нанесут грим, или носить тяжёлые костюмы, в которых они почти задыхаются. Актёры и актрисы из этой подборки поделились случаями, когда они ненавидели свои костюмы во время съёмок.
1. Реге Пейдж жаловался, что его костюм в фильме "Подземелья и драконы: Честь среди воров" (2023) был "крайне неудобным"
"Съёмки в доспехах - это ужас. Тебе жарко весь день. Ты не можешь сесть. Ты постоянно мокрый. Они стали для меня костюмом для подводного плавания, где я находился "в собственном соку"," - рассказал актёр в интервью.
"Я просил, чтобы к костюму приделали молнию, но этого так и не сделали. Только добавили встроенные устройства для охлаждения, которые сработали лишь однажды. А ещё, так как снятие костюма занимает много времени, приходилось пить через трубочку, продевая её в отверстие под глазом," - рассказал актёр.
3. Актриса Фрэнсис Фишер, которая сыграла мать Розы в "Титанике", жаловалась на неудобные корсеты на съёмках
"Корсет меняет осанку, и в нём было трудно дышать. Ни у кого не получалось дышать нормально. Сесть было трудно. Корсет буквально впивался в тело. И это при том, что на площадке было так мало мест, где можно было отдохнуть," - поделилась актриса.
4. Актрисе Симон Эшли было очень неудобно ходить в корсете на съёмках сериала "Бриджертоны"
"Однажды я съела стейки из лосося перед съёмками, но потом пожалела об этом. Мне стало плохо. Потому что оказывается, если ты носишь корсет, есть тебе просто нельзя. У меня с ним постоянно что-то болело," - говорит Симон.
5. Хотя в фильме "Зелёный фонарь" Райану Рейнольдсу наложили цифровой костюм, на съёмках он носил крайне неудобный комбинезон
Во время съёмок актёр постоянно был в костюме с датчиками движений. По его словам, костюм был из ткани ужасного качества, и он постоянно потел в нём.
6. Во время съёмок в "Людях Икс" Ребекке Ромейн приходилось тратить 8-9 часов только на то, чтобы надеть "костюм" - а точнее, синюю краску для тела
Четыре гримёрши ежедневно накладывали актрисе грим по несколько часов. По её словам, это была утомительная процедура, после которой она "превращалась из счастливой женщины в злобную стерву" из-за долгого ожидания.
7. Джим Керри рассказал, что костюм на съёмках фильма "Гринч — похититель Рождества" сводил его с ума
"Буквально каждый день грим был таким, словно меня хоронили заживо. Первый раз его наносили 8,5 часов," - рассказал Керри.
8. Кит Харрингтон, который играл Джона Сноу в "Игре престолов", жаловался на тяжёлые меха, которые носил в большинстве сцен
"Эти меха весили тонну и ужасно пахли. Ещё, думаю, с каждым годом они только увеличивались в весе. Но зато каждый раз, когда мне их надевали, я мгновенно входил в роль своего персонажа," - говорит актёр.
9. Эмма Стоун носила корсет впервые на съёмках фильма "Фаворитка". По её словам, в нём было невозможно дышать - и после нескольких месяцев у неё даже сместились органы
По словам актрисы, из-за нарядов своей героини эпохи 50-х и 60-х годов она даже получила травму - теперь она не может глубоко дышать, а ещё - у неё изменилась форма рёбер.
11. Скарлетт Йоханссон пожаловалась, что её комбинезон в "Мстителях" был скорее похож на "гидрокостюм"
Она также рассказала, что во время съёмок сцены драки на крыше ей стало так жарко в костюме, что у нее начались галлюцинации.
12. На съёмках "Мстители: Эра Альтрона" Полу Беттани приходилось тратить 3,5 часа на подготовку, грим и надевание костюма
"Я не могла нормально дышать и есть. Я надевала корсеты и раньше пару раз, но в этом фильме мы решили использовать настоящий корсет того времени, в форме песочных часов. Мне всё время было больно! Это было ужасно," - рассказала актриса.
14. Стефан Уре, сыгравший орка во "Властелине колец", с трудом дышал, надевая тяжелый лицевой протез и грим
Однажды ему стало так плохо, что у него случилась паническая атака, и он хотел сорвать с лица весь грим. Но не сделал этого - атака продлилась пару минут, и из-за обилия грима никто даже не заметил, что с актёром что-то не так.
15. На съёмках "Золушки" платье Лили Джеймс было "огромным и тяжёлым, а корсет - жутко тугим"
16. Актёр Вэл Килмер, сыгравший в "Бэтмен навсегда", рассказал, что его костюм был настолько тесным, что другим людям приходилось помогать ему садиться и вставать
"Все мои детские восторги были раздавлены реальностью костюма Бэтмена. Да, каждый мальчик хочет быть Бэтменом. Но играть его в кино - совсем другая история," - рассказал актёр.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я бы удивился, если бы они обожали свои костюмы и мечтали всегда одеваться именно так!
Носить костюм (любой) - это неотъемлемая часть работы актера! Даже если он (она)совсем без костюма. Подписал контракт - ходи в этом всем.
Вы, к примеру, шахтеров или металургов спросите насчет униформы!