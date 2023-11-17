FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8264 поста • 894 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
16 актёров, которые ненавидели свои неудобные костюмы

16 актёров, которые ненавидели свои неудобные костюмы

Автор:
17 ноября 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   грим   знаменитости   кино   подборка   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
2521
17

Работа актёра — далеко не простая. Иногда во время съёмок актёры вынуждены ждать по несколько часов, пока им нанесут грим, или носить тяжёлые костюмы, в которых они почти задыхаются. Актёры и актрисы из этой подборки поделились случаями, когда они ненавидели свои костюмы во время съёмок.

×
×

"Съёмки в доспехах - это ужас. Тебе жарко весь день. Ты не можешь сесть. Ты постоянно мокрый. Они стали для меня костюмом для подводного плавания, где я находился "в собственном соку"," - рассказал актёр в интервью.


"Я просил, чтобы к костюму приделали молнию, но этого так и не сделали. Только добавили встроенные устройства для охлаждения, которые сработали лишь однажды. А ещё, так как снятие костюма занимает много времени, приходилось пить через трубочку, продевая её в отверстие под глазом," - рассказал актёр.


"Корсет меняет осанку, и в нём было трудно дышать. Ни у кого не получалось дышать нормально. Сесть было трудно. Корсет буквально впивался в тело. И это при том, что на площадке было так мало мест, где можно было отдохнуть," - поделилась актриса.


"Однажды я съела стейки из лосося перед съёмками, но потом пожалела об этом. Мне стало плохо. Потому что оказывается, если ты носишь корсет, есть тебе просто нельзя. У меня с ним постоянно что-то болело," - говорит Симон.


Во время съёмок актёр постоянно был в костюме с датчиками движений. По его словам, костюм был из ткани ужасного качества, и он постоянно потел в нём.



Четыре гримёрши ежедневно накладывали актрисе грим по несколько часов. По её словам, это была утомительная процедура, после которой она "превращалась из счастливой женщины в злобную стерву" из-за долгого ожидания.


"Буквально каждый день грим был таким, словно меня хоронили заживо. Первый раз его наносили 8,5 часов," - рассказал Керри.


"Эти меха весили тонну и ужасно пахли. Ещё, думаю, с каждым годом они только увеличивались в весе. Но зато каждый раз, когда мне их надевали, я мгновенно входил в роль своего персонажа," - говорит актёр.


По словам актрисы, из-за нарядов своей героини эпохи 50-х и 60-х годов она даже получила травму - теперь она не может глубоко дышать, а ещё - у неё изменилась форма рёбер.


Она также рассказала, что во время съёмок сцены драки на крыше ей стало так жарко в костюме, что у нее начались галлюцинации.


"Я не могла нормально дышать и есть. Я надевала корсеты и раньше пару раз, но в этом фильме мы решили использовать настоящий корсет того времени, в форме песочных часов. Мне всё время было больно! Это было ужасно," - рассказала актриса.


Однажды ему стало так плохо, что у него случилась паническая атака, и он хотел сорвать с лица весь грим. Но не сделал этого - атака продлилась пару минут, и из-за обилия грима никто даже не заметил, что с актёром что-то не так.


"Все мои детские восторги были раздавлены реальностью костюма Бэтмена. Да, каждый мальчик хочет быть Бэтменом. Но играть его в кино - совсем другая история," - рассказал актёр.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   актрисы   грим   знаменитости   кино   подборка   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
alexis 54 минуты назад
Есть костюмы свободного кроя.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
glazz_19 5 минут назад
Наверное я бы их пожалел, занимайся они этим в качестве хобби
Ну или за какую-нить вменяемую зарплату. А за те гонорары, которые они получают, жаловаться на "тяжелый и плохо пахнущий мех"... Пусть с чуваком махнутся профессией, он и костюмы потаскает без нытья, и возьмет дешевле :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 10 минут назад
Найди отличие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vlamir 10 минут назад
"16 актёров, которые ненавидели свои неудобные костюмы"
Я бы удивился, если бы они обожали свои костюмы и мечтали всегда одеваться именно так!
Носить костюм (любой) - это неотъемлемая часть работы актера! Даже если он (она)совсем без костюма. Подписал контракт - ходи в этом всем.
Вы, к примеру, шахтеров или металургов спросите насчет униформы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
Бедные и несчастные...
За пару лямов можно и потерпеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Дмитрий Полчаса назад
ну-ну... Интересно было почитать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Доктор Джонс 45 минут назад
Нытики... А как гонорары получать - всё ок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
MPEG-8 50 минут назад
Грим Небулы и Дракс из Стражей Галактики.
Ссылка youtu.be
https://youtube.com/shorts/WtOvnwY8EXo?si=zlNYuzaLy7GsyhCX
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
644
ruslan d Час назад
Зато как они шикарны на экране
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99044



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку
В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 ноября
Набирающие популярность в сообществах
Неряшливый спаситель человечества: как Александр Флеминг открыл пенициллин
Неряшливый спаситель человечества: как Александр Флеминг открыл пенициллин
Самые необычные рекорды Гиннесса за 2023 год
Самые необычные рекорды Гиннесса за 2023 год
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#факты#позитив#кино#Автовсячина#фильм#задержание#подборка
#в мире#автомобили#животные#люди#аварии#авто аварии#Разное#полиция#милота#истории
#Прикол#автомир#интересно#интересное#ДТП#забавно#Россия#дети#улыбнуло#шоу бизнес
Через века с гаджетами Через века с гаджетами 15 странных требований киностудий и актёров 15 странных требований киностудий и актёров 10 актёров, которых уволили из-за конфликтов на съёмках 10 актёров, которых уволили из-за конфликтов на съёмках 12 актёров, которые получили незаслуженно маленькие гонорары за роли 12 актёров, которые получили незаслуженно маленькие гонорары за роли 20 самых богатых актрис современности 20 самых богатых актрис современности 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей

На что жалуетесь?

Вернуться