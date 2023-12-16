20 актёров, которые раскритиковали спецэффекты на съёмках

Иэн Маккеллен был недоволен тем, что большую часть фильма снимали на фоне зелёных экранов, а не в естественных условиях. Кроме того, в сценах с гномами он снимался один, без других актёров: вокруг были только 13 фотографий гномов на подставках с маленькими лампочками. Когда определённый гном говорил реплику, над ним загоралась лампочка, чтобы Маккеллену было проще ориентироваться. По словам актёра, "это напрягало его технические способности до абсолютных пределов".