20 актёров, которые раскритиковали спецэффекты на съёмках

Иногда во время съёмок актёрам приходится работать на фоне зелёных экранов, с компьютерными версиями персонажей, или в дурацких костюмах с кучей датчиков. И некоторые из них такую работу не любят — и вообще не считают за настоящую актёрскую игру. Актёры из этой подборки признались, какие спецэффекты выбесили их во время съёмок.
Актёр Хью Грант недавно признался, что роль умпа-лумпы в мюзикле "Вилли Вонка" была для него некомфортной. В фильме он предстал в миниатюре, и поэтому ему пришлось работать с множеством различных камер и аппаратов. Также, многие его движения, в том числе танцы, сделали с помощью анимации.
Иэн Маккеллен был недоволен тем, что большую часть фильма снимали на фоне зелёных экранов, а не в естественных условиях. Кроме того, в сценах с гномами он снимался один, без других актёров: вокруг были только 13 фотографий гномов на подставках с маленькими лампочками. Когда определённый гном говорил реплику, над ним загоралась лампочка, чтобы Маккеллену было проще ориентироваться. По словам актёра, "это напрягало его технические способности до абсолютных пределов".
Актёр Мартин Фримен тоже был недоволен тем, что в части сцен, где с ним должен был участвовать Маккеллен, его снимали одного.
"Когда у наших персонажей были совместные сцены, мы с Иэном собирались вместе, проговаривали реплики, репетировали, и всё было замечательно. С ним было просто великолепно работать. Потом нас разлучали, и мне приходилось смотреть на его двойника, пока он говорил за кадром. Это расстраивало, потому что я очень хотел сниматься с ним," - рассказал актёр.
В одном интервью Вигго Мортенсен признался, что ему не нравилось большое количество спецэффектов в третьем фильме серии "Властелин колец". По его словам, первый фильм получился более атмосферным, потому что там было больше реальных пейзажей.
Актёр жаловался на то, что во время съёмок приквелов "Звездных войн" приходилось часто работать на фоне зелёных экранов. Это стали всё больше использовать в начале 2000-х годов с появлением новых технологий.
"Ты стоишь перед зелёным фоном, и тебе говорят: "Всё в порядке, твой световой меч работает", или "Представь, что за тобой космос". В эти моменты чувствуешь себя странно," - рассказал актёр в интервью.
7. Энтони Хопкинс также не был большим поклонником зелёных экранов, используемых на съёмках "Тора". По его словам, на таких съёмках даже "актёрская игра не требуется"
8. Кристиану Бэйлу тоже не понравился опыт съёмок на зелёных экранах в фильме "Тор: Любовь и гром". Он назвал этот процесс "крайне монотонным"
9. Киту Харингтону не нравилось работать с компьютерными драконами на съёмках "Игры престолов"
"Это было ужасно. Это вообще не актёрская игра. Это никогда не будет актёрством, и это не то, на что я подписывался. Мне было крайне некомфортно," - рассказал Харингтон в интервью.
Во время съёмок сцен квиддича в фильмах о Гарри Поттере актёров помещали на синие движущиеся платформы на фоне синего экрана. В процессе создавали иллюзию быстрого движения, перемещая платформы. Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон признались, что сниматься в этих сценах им не нравилось, и они бы не повторили такой опыт.
11. Джонни Депп в интервью назвал работу с зелёными экранами в фильмах "Алиса в стране чудес" "утомительной"
По его словам, сначала чувствуется новизна и пространство для фантазии, но со временем зелёный экран начинает очень раздражать.
12. На съёмках "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" Бен Аффлек носил подобие пижамы
На съёмках сцен драк в фильме Аффлеку приходилось надевать "пижаму с визуальными эффектами", которую он назвал “самой унизительной и нелепой вещью в мире". Так специалистам по цифровым эффектам было проще наложить костюм с помощью компьютерной графики.
13. Майкл Шэннон критиковал свой костюм в фильме "Человек из стали", назвав его "самой унизительной одеждой"
Во время съёмок актёр носил полностью обтягивающий костюм, который затем преображали с помощью компьютерной графики. По его словам, это было унизительно, и он "чувствовал себя придворным шутом".
14. Дональд Гловер, сыгравший в "Хан Соло. Звездные войны", возмутился методу цифрового сканирования
Создатели фильмов могут сканировать выражения лица, движения и черты актёра с помощью цифровых технологий, чтобы использовать эти данные, если актёр, например, скончался во время съёмок.
"В "Звёздных войнах" моё лицо и тело отсканировали. А вдруг в какой-то момент они скажут: "Давайте снимем ещё один фильм с Дональдом. Он мёртв уже пятнадцать лет, но теперь мы можем делать с ним всё, что захотим," - сказал актёр.
15. Джессике Честейн тоже не понравился процесс цифрового сканирования. Но она не назвала фильм, для которого её попросили это сделать
"Они отвели меня в комнату, просканировали моё лицо. Затем они попросили меня улыбнуться, нахмуриться. На этом моменте я попросила прекратить процедуру. Я просто не знала, как они собирались это использовать," - рассказала актриса.
16. Уиллем Дефо раскритиковал метод цифрового омоложения, которое стало популярным в последние несколько лет
Актёр Уиллем Дефо признался, что его цифровое омоложение в фильме "Человек-паук: Вдали от дома" было бессмысленным. По его словам, какой-то весомой разницы он и не заметил.
17. Марку Хэмиллу не понравился метод омоложения и другие эффекты, которые применяли в "Мандалорце" и сериале "Книга Бобы Фетта"
Как рассказал актёр, часть сцен создали с использованием молодого дублёра (Грэм Хэмилтон), прошлых кадров и записей Хэмилла, технологии искусственного интеллекта и современного исполнения Хэмилла. Он сказал, что "было необычно видеть себя таким".
18. Джефф Бриджес раскритиковал методы омоложения в фильме "Kingsman: Золотое кольцо": ему не нравилось, как выглядел результат
19. Колина Фёрта тоже омолодили в фильме "Kingsman: Золотое кольцо" - и ему не понравилось
"Моя жена меня не узнала в таком молодом образе. Это вообще не было похоже на меня в молодости, даже если сравнить с моими старыми фотографиями," - рассказал актёр.
По его словам, это выглядело весьма странно и неестественно. Миккельсен признался, что такие технологии "удивительны", и команда проделала огромную работу ради цифрового омоложения - но он не понимает смысл этого метода.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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