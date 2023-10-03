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10 актёров, которых уволили из-за конфликтов на съёмках

10 актёров, которых уволили из-за конфликтов на съёмках

Автор:
03 октября 2023 13:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   кино   роли   факты   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
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Порой актёры не ладят между собой на съёмочной площадке. Бывали случаи, когда актёры напрямую просили у руководства фильма или сериала уволить своих коллег и заменить кем-то другим. Взглянем на несколько подобных случаев в истории киноиндустрии.

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Чарли Шин позже опроверг сообщения о том, что он уволил её, и заявил, что актрису убрали, потому что её персонаж был "скучным".

"Возможно, я не должен рассказывать эту историю, но однажды они действительно не поладили на съёмочной площадке. Райан подошёл ко мне во время съёмок большой сцены с участием 150 человек, и сказал: "Ты можешь увести её отсюда и пригласить на эту роль другую актрису. Я так больше не могу," - рассказал режиссёр фильма Ник Кассаветис в интервью.

После бурного спора Макадамс и Гослинг всё же помирились, и продолжили съёмки. После выхода фильма у них даже случился роман длиной в 2 года.

Во время импровизированной сцены драки в фильме, актёры повздорили, и Гир сказал: "Он [Сталлоне] с характером, и с ним невозможно иметь дело". Позже в тот же день, когда оба актера обедали на заднем сиденье машины, Ричард капнул куриным жиром и горчицей на брюки Сталлоне. Это стало последней каплей.


"Режиссёру пришлось сделать выбор: один из нас должен был уйти, а другой - остаться. Ричарду выдали его документы, и он ушёл. Он по сей день меня недолюбливает," - рассказал однажды Сталлоне.

Актриса Тори Спеллинг призналась, что для этого позвонила своему отцу, исполнительному продюсеру сериала Аарону Спеллингу. Хотя у Тори были нормальные отношения с Шеннен и они остались друзьями, тогда Доэрти действительно уволили.

Как рассказал актёр, всё дело было в том, что близняшки постоянно плакали. Их пытались заменить другими детьми на время, но затем всё же вернули на съёмки.

Изначально роль Вики Вейл в "Бэтмене" 1989 года должна была играть актриса Шон Янг, однако, она получила травму, и продюсер Джон Питерс планировал пригласить на роль Мишель Пфайффер. Но сам "Бэтмен" Майкл Китон попросил не брать актрису в команду. Пфайффер была его бывшей девушкой, а в тот период он как раз пытался восстановить отношения с бывшей женой. В итоге продюсеры послушали его. Роль досталась другой актрисе - Ким Бейсингер.

Актёры конфликтовали с самого начала - например, из-за того, что Шайа выучил все свои реплики ещё до начала репетиций, и упрекнул Болдуина в том, что он этого не сделал. Однажды Болдуин поставил режиссёрам ультиматум: либо он, либо Лабаф. В итоге уволили последнего.

"Лия была абсолютно ужасна по отношению ко мне и всей команде. Она унижала актёров и грозилась уйти из проекта, если ей что-то не понравится. Помню, как плакала каждую ночь после съёмок из-за её ужасного и манипулятивного поведения," - рассказала Элизабет Олдрич.


По словам съёмочной команды, у всех были напряжённые отношения с Тирни. Однажды он украл нож у одного из коллег. Звать его на съёмки больше не решились.

Создатели фильма решили сохранить репутацию фильма и уволили Спейси, полностью пересняв фильм. Роль Спейси в итоге исполнил Кристофер Пламмер.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   кино   роли   факты   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
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1  комментарий
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Sapsan 54 минуты назад
А эта ведьма кровь попила знатно всей съемочной команды "Трансформеров"

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