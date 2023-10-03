10 актёров, которых уволили из-за конфликтов на съёмках

Во время импровизированной сцены драки в фильме, актёры повздорили, и Гир сказал: "Он [Сталлоне] с характером, и с ним невозможно иметь дело". Позже в тот же день, когда оба актера обедали на заднем сиденье машины, Ричард капнул куриным жиром и горчицей на брюки Сталлоне. Это стало последней каплей.



