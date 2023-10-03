10 актёров, которых уволили из-за конфликтов на съёмках

Порой актёры не ладят между собой на съёмочной площадке. Бывали случаи, когда актёры напрямую просили у руководства фильма или сериала уволить своих коллег и заменить кем-то другим. Взглянем на несколько подобных случаев в истории киноиндустрии.
1. В 2013 году актёр и исполнительный продюсер Чарли Шин пригрозил уйти из сериала "Управления гневом", если продюсеры не уволят актрису Сельму Блэр. Она якобы усомнилась в его трудовой этике. Позже он сам уволил её, написав сообщение с ругательствам
Чарли Шин позже опроверг сообщения о том, что он уволил её, и заявил, что актрису убрали, потому что её персонаж был "скучным".
2. На съёмках "Дневника памяти" Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс часто спорили. Гослинг даже просил режиссёров заменить её другой актрисой
"Возможно, я не должен рассказывать эту историю, но однажды они действительно не поладили на съёмочной площадке. Райан подошёл ко мне во время съёмок большой сцены с участием 150 человек, и сказал: "Ты можешь увести её отсюда и пригласить на эту роль другую актрису. Я так больше не могу," - рассказал режиссёр фильма Ник Кассаветис в интервью.
После бурного спора Макадамс и Гослинг всё же помирились, и продолжили съёмки. После выхода фильма у них даже случился роман длиной в 2 года.
3. Изначально роль Чико в фильме "Лорды из Флэтбуша" (1974) играл Ричард Гир. Однако, у него было много недопониманий с исполнителем главной роли Сильвестром Сталлоне
Во время импровизированной сцены драки в фильме, актёры повздорили, и Гир сказал: "Он [Сталлоне] с характером, и с ним невозможно иметь дело". Позже в тот же день, когда оба актера обедали на заднем сиденье машины, Ричард капнул куриным жиром и горчицей на брюки Сталлоне. Это стало последней каплей.
"Режиссёру пришлось сделать выбор: один из нас должен был уйти, а другой - остаться. Ричарду выдали его документы, и он ушёл. Он по сей день меня недолюбливает," - рассказал однажды Сталлоне.
4. На съёмках "Беверли-Хиллз, 90210" у команды были сложные отношения с Шеннен Доэрти. Актёры даже объединились, чтобы добиться её увольнения
Актриса Тори Спеллинг призналась, что для этого позвонила своему отцу, исполнительному продюсеру сериала Аарону Спеллингу. Хотя у Тори были нормальные отношения с Шеннен и они остались друзьями, тогда Доэрти действительно уволили.
5. Актёр Джон Стамос пытался добиться увольнения знаменитых близняшек Мэри—Кейт и Эшли Олсен из сериала "Полный дом" (1987 – 1995). Ему это удалось - их на время убрали из шоу
Как рассказал актёр, всё дело было в том, что близняшки постоянно плакали. Их пытались заменить другими детьми на время, но затем всё же вернули на съёмки.
6. Когда команда предложила роль Вики Вейл в "Бэтмене" (1989) актрисе Мишель Пфайффер, исполнитель главной роли Майкл Китон вмешался и потребовал не брать её в фильм. Она была его бывшей девушкой
Изначально роль Вики Вейл в "Бэтмене" 1989 года должна была играть актриса Шон Янг, однако, она получила травму, и продюсер Джон Питерс планировал пригласить на роль Мишель Пфайффер. Но сам "Бэтмен" Майкл Китон попросил не брать актрису в команду. Пфайффер была его бывшей девушкой, а в тот период он как раз пытался восстановить отношения с бывшей женой. В итоге продюсеры послушали его. Роль досталась другой актрисе - Ким Бейсингер.
7. В 2013 году Алек Болдуин и Шайа Лабаф должны были вместе сняться в бродвейской пьесе "Сироты", но они часто конфликтовали. Из-за их противостояний руководство уволило Лабафа, решив оставить более опытного актёра
Актёры конфликтовали с самого начала - например, из-за того, что Шайа выучил все свои реплики ещё до начала репетиций, и упрекнул Болдуина в том, что он этого не сделал. Однажды Болдуин поставил режиссёрам ультиматум: либо он, либо Лабаф. В итоге уволили последнего.
8. Актриса Элизабет Олдрич, которая была дублёршей Лии Мишель в бродвейской постановке "Рэгтайм", призналась, что Мишель вела себя ужасно и всех критиковала
"Лия была абсолютно ужасна по отношению ко мне и всей команде. Она унижала актёров и грозилась уйти из проекта, если ей что-то не понравится. Помню, как плакала каждую ночь после съёмок из-за её ужасного и манипулятивного поведения," - рассказала Элизабет Олдрич.
9. Актёра Лоуренса Тирни, который играл в сериале "Сайнфелд" (1989), боялась вся команда. Из-за его странного поведения актёра сняли только в одном эпизоде, и больше не приглашали
По словам съёмочной команды, у всех были напряжённые отношения с Тирни. Однажды он украл нож у одного из коллег. Звать его на съёмки больше не решились.
10. Кевина Спейси уволили из фильма "Все деньги мира" (2017) из-за обвинений актёра в сексуальных домогательствах, которые получили огласку на тот момент
Создатели фильма решили сохранить репутацию фильма и уволили Спейси, полностью пересняв фильм. Роль Спейси в итоге исполнил Кристофер Пламмер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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