16 актеров, которые солгали ради роли

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Иногда актеры проворачивают разные хитрости, чтобы сыграть желаемую роль. Одни называли во время кастинга или прослушиваний ненастоящий возраст, другие - солгали насчет национальности и даже роста. Узнаем, каким актерам пришлось немного приукрасить действительность ради того, чтобы получить роль.
1. Актриса Фиби Дайневор солгала о большом опыте верховой езды во время прослушивания в сериал "Бриджертоны"
"Я всегда не любила лошадей и боялась их. Но когда меня спросили на кастинге: "Ты раньше ездила верхом на лошади?", я почему-то ответила: "Да, конечно, много раз. Я очень хороша в этом, и прекрасно подойду для этой роли!" - рассказала актриса в интервью. Позже ей все-таки пришлось вспоминать азы верховой езды.
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2. Роберт Паттинсон солгал о своем образовании на кастинге
В интервью Mirror в 2011 году Паттинсон сказал: "Я долго не мог найти работу, и когда приехал в Лос-Анджелес, все директора по кастингу спрашивали, чем я занимался последние несколько лет. Я отвечал, что учился в крупнейшей театральной академии RADA и в Оксфорде. Потом я какое-то время притворялся американцем, но после выхода "Сумерек" наконец прекратил".
3. На прослушивании в фильм "Горбатая гора" Энн Хэтэуэй солгала режиссеру Энг Ли, что она умеет ездить верхом
Актриса рассказала на интервью: "Мои родители всегда учили меня, что если меня спросят, умею ли я что-то делать, надо говорить "да", потому что за две недели можно научиться чему угодно. Поэтому когда на прослушивании меня спросили о том, умею ли я ездить верхом на лошади, я ответила: "О да, я прекрасно езжу верхом". За короткий срок она научилась ездить верхом, что продемонстрировала во время съемок.
4. Крис Хемсворт сказал, что он обычно лжет о своем росте
В интервью 2016 года с RadioTimes.com Крис Хемсворт сказал, что он обычно лжет о своем росте, чтобы получить роли. Рост актера - 1,9 м, и для некоторых ролей он весьма высокий. Правда, на кастинге для Тора был указан минимальный рост 185 см, и по словам актера, это был единственный раз, когда ему не пришлось лгать о росте.
5. Проходя прослушивание на роль Хизер Макнамара в фильме "Смертельное влечение", актриса Лизэнн Фальк сказала директорам по кастингу, что ей 19 лет. На самом деле ей было 23 года
6. Актер Лоуренс Фишберн соврал о том, что ему было 16 лет, на прослушивании на роль Тайрона Миллера в фильме "Апокалипсис сегодня". На тот момент ему было всего 14 лет
Фишберн рассказал на интервью: "Я думал, все знали об этом, но изначально не хотел никого обманывать". Он также вспомнил, что во время своего интервью с режиссером Фрэнсисом Копполой, тот резко спросил ассистентку, считает ли она, что Фишберн может сойти за 18-летнего. Она дала согласие, и актера взяли на роль.
7. Актер Эдди Редмэйн тоже приукрасил действительность, сказав создателям сериала "Елизавета I", что у него есть навыки верховой езды
Когда во время съемок актер оказался на лошади, ему пришлось признаться, что максимум, что его связывает с лошадьми - прогулка вокруг их загона в детстве. В итоге режиссеры отправили его в специальный конный клуб, где актера некоторое время обучали езде.
8. Актриса Лора Фрейзер призналась, что солгала о своих знаниях немецкого во время прослушивания на роль Лидии Родарт-Куэйл в сериале "Во все тяжкие"
Оказалось, актриса учила немецкий только в средней школе, и запомнила лишь его основы и несколько слов.
9. Восходящая звезда футбола Сейер Райт солгал директору по кастингу фильма "Космический джем: Новое поколение", что у него был опыт игры в баскетбол
На самом деле Райт никогда не играл в баскетбол. Но после того, как его все же выбрали на роль Дариуса Джеймса, старшего сына Леброна Джеймса, он много тренировался с тренером по баскетболу, и в итоге получил навыки игры.
10. Актер Пол Мескал солгал о наличии водительских прав на прослушиваниях к сериалу "Нормальные люди" (2020)
Хотя фактически актер солгал на прослушиваниях, он сразу договорился со своим агентом о том, что он тут же отправится на курсы вождения. Мескалу удалось быстро научиться водить перед съемками.
11. Миле Кунис было 14 лет, когда она прошла кастинг на сериал "Шоу 70-х" (1998). Но руководство сериала отбирало 17-летних подростков, поэтому актриса солгала о возрасте, сказав, что ей скоро исполнится 18
Съемочная группа в конце концов выяснила ее настоящий возраст, но по словам актрисы, они нормально на это отреагировали.
12. Актриса Хлоя Грейс Морец солгала режиссеру фильма "Хранитель времени" Мартину Скорсезе о своей национальности
Актриса сказала режиссеру, что она британка (как ее персонаж), а не американка (какой являлась на самом деле). Но в итоге она получила роль, и Скорсезе не понимал, что его обманули, пока не приступил к съемкам. Узнав правду, он отреагировал на это спокойно.
13. Актриса сериала "В лучшем мире" Джамила Джамил солгала о своем актерском и комедийном опыте
"Я сказала директору по кастингу, что у меня есть актерский опыт, что было ложью. Я также упомянула, что играла на сцене, правда, это было еще в школе," - рассказала актриса на интервью. Кроме того, когда создатели спросили ее, пробовала ли она себя в импровизационной комедии, она ответила утвердительно, хотя ни разу не импровизировала до этого.
14. Актриса Сэди Синк из сериала "Очень странные дела" солгала о том, что уверенно катается на роликах
Девушка сказала, что уверенно катается на роликах, чтобы компенсировать тот факт, что она не умела кататься на скейтборде - хотя это требовалось для роли. "Создатели хотели актрису, у которой был опыт катания на скейтборде, а у меня вообще не было такого опыта. Тогда они спросили: "Может быть, ты умеешь кататься на роликах?". Я ответила "Да", хотя очень давно этого не делала," - рассказала актриса.
15. Идрис Эльба "притворился" американцем ради того, чтобы сыграть в сериале "Прослушка" (2002)
Руководство сериала "Прослушка" хотело, чтобы в нем снимались только американские актеры, поэтому один из менеджеров намекнул Идрису Эльбе притвориться, что он американец, а не британец. Он так и сделал, но не смог долго скрывать своей лжи. На четвертом прослушивании он признался, что он британец - и создатели сериала пошли навстречу, и взяли его на роль.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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