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16 актеров, которые солгали ради роли

16 актеров, которые солгали ради роли (20 фото)

Автор:
22 января 2022 09:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   знаменитости   кино   подборка   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
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Иногда актеры проворачивают разные хитрости, чтобы сыграть желаемую роль. Одни называли во время кастинга или прослушиваний ненастоящий возраст, другие - солгали насчет национальности и даже роста. Узнаем, каким актерам пришлось немного приукрасить действительность ради того, чтобы получить роль.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   знаменитости   кино   подборка   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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Vladimir Lysikov Полчаса назад
В далёком 98м году соврал при приёме на работу, что хорошо умею в EXEL. Через пару дней непосредственный начальник это обнаружил и... вынул книгу из ящика своего стола по EXEL и сказал: тебя есть неделя. Для азов хватило-таблицы учёта/отчёты простые и т.п. Зато потом (пока работал там, года три) я его освоил так, что у многих глаза на лоб лезли, когда узнавали возможности этих "простых табличек")))
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Егор Терентьев 41 минуту назад
Конечно! Почему бы и не соврать, если на кону такие бабки!
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