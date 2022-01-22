16 актеров, которые солгали ради роли

Актриса рассказала на интервью: "Мои родители всегда учили меня, что если меня спросят, умею ли я что-то делать, надо говорить "да", потому что за две недели можно научиться чему угодно. Поэтому когда на прослушивании меня спросили о том, умею ли я ездить верхом на лошади, я ответила: "О да, я прекрасно езжу верхом". За короткий срок она научилась ездить верхом, что продемонстрировала во время съемок.