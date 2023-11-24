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10 сильных ролей Мерил Стрип, которые затронули сердца миллионов

10 сильных ролей Мерил Стрип, которые затронули сердца миллионов

Автор:
24 ноября 2023 16:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мерил Стрип   актрисы   актёры   знаменитости   интересное   кино   кинозвезды   факты   фото   шоу бизнес   
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Мерил Стрип — по праву одна из величайших актрис современности. Этой гениальной женщине уже 74 года, и за её плечами — множество ролей, которые надолго запомнились и затронули сердца миллионов зрителей. Не просто так у неё больше всего номинаций на "Оскар" в истории. Взглянем на десятку самых известных и сильных ролей Мерил Стрип.

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Играя Карен Силквуд в фильме "Силквуд", Мерил Стрип доказала, как точно может передать сложный характер своего персонажа. Она сыграла работницу фабрики по очистке плутония и профсоюзную активистку, которая скончалась при невыясненных обстоятельствах и чья смерть вызвала большой резонанс. В фильме она вступает в борьбу с администрацией фабрики, виноватой во многих нарушениях технологии, а также в радиоактивном заражении сотрудников. Сцена в фильме с дезактивационным душем считается одной из самых жестоких в кино, и здесь Мерил удалось передать ужас и уязвимость, не прибегая к мелодраме.


В "Примадонне" Стрип сыграла Флоренс Фостер Дженкинс, женщину, ставшую успешной оперной певицей при полном отсутствии музыкального слуха. Здесь её образ не ограничивается поверхностной эксцентричностью, а раскрывает глубину, ранимость и решимость женщины, идущей к своей цели вопреки всем трудностям. Актриса передала и силу, и хрупкость, и юмор своей героини, заставляя зрителя сопереживать ей в полной мере.


В напряжённой семейной драме "Август: Графство Осейдж" Мерил Стрип сыграла роль Вайолет Уэстон, вновь продемонстрировав свой уникальный талант передавать сложный характер персонажа. В этой роли она в равной степени изобразила и остроумие, и глубокую боль героини. По словам критиков, эта работа ещё раз доказывает, что своим присутствием Стрип способна преобразить любой фильм.


В фильме "Адаптация" Стрип отступила от своих привычных амплуа и сыграла журналистку Сьюзан Орлеан, оказавшуюся в экзистенциальном кризисе. В некоторых сценах она показала свой талант импровизации. Например, в самой известной и обсуждаемой: где героиня Стрип принимает запрещённые вещества в гостиничном номере.


В фильме "Из Африки" Мерил Стрип и Роберт Редфорд сыграли в истории, передающей дух приключений и трагедий Африки начала XX века. Фильм получил множество наград, включая премию "Оскар" за лучшую киноленту. Успех фильма во многом объясняется выразительной игрой Стрип.


Роль в фильме "Сомнение" (2008) - одна из самых ярких в кино-биографии Мерил Стрип. Ей удалось на 100% передать непоколебимую убеждённость своей героини. Больше всего Стрип хороша во взаимодействии с другими персонажами фильма, где она мастерски передаёт тонкие нюансы характера героини.


В фильме "Железная леди" Стрип не только физически перевоплотилась в образ Маргарет Тэтчер, но и передала характер "железной леди". У неё это особенно получилось в такие ключевые моменты, как, например, в сценах Фолклендской войны. Не просто так за эту роль она стала лауреатом премий "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую женскую роль.


Роль Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada" - одна из самых знаковых ролей Мерил Стрип. Она сыграла главного редактора модного журнала - а прототипом этого образа стала Анна Винтур, редактор журнала Vogue. Актриса передала всю многогранность своего персонажа, и привнесла глубину и нюансы в её образ. По мнению критиков, эта роль, как и знаковые фразы Стрип, вошли в историю кинематографа.


В фильме "Крамер против Крамера", получившем пять "Оскаров", героиня Стрип проходит через сложности развода и материнства. Её образ Джоанны Крамер получился и сильным, и искренним - и нашёл отклик в сердцах миллионов зрителей, которые проходили через подобные события в жизни.


Роль Софи Завистовски в фильме "Выбор Софи" требовала невероятной эмоциональной глубины, которую мало кому удалось бы передать на экране столь убедительно, как это сделала Стрип. Здесь она показала и мастерское владение польским акцентом, которому научилась для роли, и чуткую игру в одной из самых душераздирающих сцен в истории кинематографа. Эта работа раскрыла её талант, и принесла ей премию "Оскар".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мерил Стрип   актрисы   актёры   знаменитости   интересное   кино   кинозвезды   факты   фото   шоу бизнес   
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5k
Alex Час назад
"Мосты округа Медиссон"
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Мерил Стрип везде классная! Отличная актриса с породистым лицом....Мне вот этот трилерок с ней вспомнился!
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16k
куджо Час назад
Охотник на оленей но там она не в главных
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Х-хронология
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