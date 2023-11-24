10 сильных ролей Мерил Стрип, которые затронули сердца миллионов

Играя Карен Силквуд в фильме "Силквуд", Мерил Стрип доказала, как точно может передать сложный характер своего персонажа. Она сыграла работницу фабрики по очистке плутония и профсоюзную активистку, которая скончалась при невыясненных обстоятельствах и чья смерть вызвала большой резонанс. В фильме она вступает в борьбу с администрацией фабрики, виноватой во многих нарушениях технологии, а также в радиоактивном заражении сотрудников. Сцена в фильме с дезактивационным душем считается одной из самых жестоких в кино, и здесь Мерил удалось передать ужас и уязвимость, не прибегая к мелодраме.