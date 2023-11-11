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30 актёров, у которых нет "химии" с экранными партнёрами

30 актёров, у которых нет "химии" с экранными партнёрами

Автор:
11 ноября 2023 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   игра актёров   кино   подборка   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
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Актёрская игра — это многогранное, интересное и крайне сложное искусство. Им часто приходится играть экранные чувства в романтических сценах, что тоже очень непростая задача. Иногда химия между актёрами ярко прослеживается в игре, а порой не чувствуется и намёка на искренность. Пользователи форума поделились, какие актёры для них самые "деревянные" в плане романтических сцен.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   игра актёров   кино   подборка   фильм   фильмы   фото   шоу бизнес   
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7k
Mixalych 2 часа назад
Бля, что за бред? Какие искры? Какая химия? Что вы там хотите увидеть или чего вам там не хватает? Вбили в голову стереотипы об отношениях и проявлениях эмоций и свои фантазии проецируют на любую пару на экране? А любовь должна выглядеть так! Интересно, а что скажете за немецкий кинематограф про сантехников, чистильщиков бассейнов и завсегдатаев саун?
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10k
hairov Час назад
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4k
Taf Taffus Час назад
№15 П....жь и провокация. В "Война бесконечности. Финал" в 2-секундной сцене дал такую химию чувств, которую сопливые сериалы и за 1000 серий не могут повторить.

№18 Скажите, зачем персонажу Крейга пускать слюни на мокрощелку, которая в его жизни максимум до финальных титров конкретного фильма, а в следующем у него уже будет другая?

№19 Тут вообще какой-то бред. Чувство фальшивости окружающей обстановки и семейного счастья в том числе, это важный движущий элемент сюжета.

№22 Тоже подмена теплого мягким. ГГ там, по-сути, даун в медицинском понимании термина. Какие там еще фонтаны чувств ждать?

№26 Какая игра? Какие чувства? Какая химия? На тот момент уже весь актерский состав тупо скатился к отбывания навязанной контрактом повинности и тупо халтурил на оте...сь. Сейчас даже не так жалко, что Шон Бин отчалил с этого мероприятия еще в первом сезоне.
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