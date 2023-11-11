30 актёров, у которых нет "химии" с экранными партнёрами

Актёрская игра — это многогранное, интересное и крайне сложное искусство. Им часто приходится играть экранные чувства в романтических сценах, что тоже очень непростая задача. Иногда химия между актёрами ярко прослеживается в игре, а порой не чувствуется и намёка на искренность. Пользователи форума поделились, какие актёры для них самые "деревянные" в плане романтических сцен.