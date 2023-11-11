30 актёров, у которых нет "химии" с экранными партнёрами

Актёрская игра — это многогранное, интересное и крайне сложное искусство. Им часто приходится играть экранные чувства в романтических сценах, что тоже очень непростая задача. Иногда химия между актёрами ярко прослеживается в игре, а порой не чувствуется и намёка на искренность. Пользователи форума поделились, какие актёры для них самые "деревянные" в плане романтических сцен.
1. "Думаю, что Дуэйн Скала Джонсон плохо играет чувства в романтических сценах. Да, он харизматичный парень, но в его игре чувствуется нулевая романтическая связь с партнёршами по фильмам"
2. "Для меня самый неискренний актёр в романтических сценах - Том Круз. Особенно в сценах с Деми Мур в фильме "Несколько хороших парней", не чувствуется никакой искры между актёрами"
3. "Я сразу подумал про Кристен Стюарт. Она всегда крайне плохо изображает чувства на экране"
4. "Натали Портман. Она хорошая актриса, но кажется, что она презирает всех своих коллег мужского пола"
12. "Энн Хэтэуэй в "Тёмном рыцаре". Она очень хорошая актриса с невероятной харизмой, но мне кажется, что у неё никогда не было искры в отношениях с экранными партнёрами"
13. "Не чувствую "искры" с партнёршами у Николаса Кейджа. Кажется, что этот парень живёт в своей отдельной реальности"
14. "Для меня Хоакин Феникс плох в романтических сценах. Он настолько сосредоточен на своей игре, Он слишком сосредоточен на своей игре"
16. "Не чувствую никакой искренности у Дениз Ричардс, особенно в фильмах "И целого мира мало" и "Звёздный десант"
19. "Арнольд Шварценеггер и Шэрон Стоун в фильме "Вспомнить всё". Не увидела "химии" в игре актёров, всё было достаточно сухо"
20. "А мне кажется не очень искренним Лео ДиКаприо. Он как будто всегда смотрит на своих партнёрш немного свысока"
21. "Я выдвину Джейсона Бейтмана. У него могут быть хорошие отношения с партнёршами, но он играет отстранённо"
25. "Джоди Фостер и Мэттью Макконахи в фильме "Контакт". По отдельности они отлично играют, но всякий раз, когда они появляются в сцене вместе, это выглядит ужасно неискренне"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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№18 Скажите, зачем персонажу Крейга пускать слюни на мокрощелку, которая в его жизни максимум до финальных титров конкретного фильма, а в следующем у него уже будет другая?
№19 Тут вообще какой-то бред. Чувство фальшивости окружающей обстановки и семейного счастья в том числе, это важный движущий элемент сюжета.
№22 Тоже подмена теплого мягким. ГГ там, по-сути, даун в медицинском понимании термина. Какие там еще фонтаны чувств ждать?
№26 Какая игра? Какие чувства? Какая химия? На тот момент уже весь актерский состав тупо скатился к отбывания навязанной контрактом повинности и тупо халтурил на оте...сь. Сейчас даже не так жалко, что Шон Бин отчалил с этого мероприятия еще в первом сезоне.