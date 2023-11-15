Талибы* патрулируют улицы, катаясь на роликах

В сети появилось видео, на которых представители движения "Талибан" патрулируют улицы Кабула на роликах.
На опубликованных кадрах видно, как вооруженные мужчины в военной форме едут на роликах по дороге, ухватившись за автомобиль. Другие участники движения уступают им путь.
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Видео опубликовали чинoвники министерства информации и культуры Афганистана. По их словам бойцы таким образом демонстрируют местным жителям готовность служить "всегда и везде" на территории государства.
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В 2021 году подобную практику ввели власти Пакистана. Талибы оценили инициативу и решили внедрить патрулирование на коньках у себя.
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*— Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России.
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