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Талибы* патрулируют улицы, катаясь на роликах

Талибы* патрулируют улицы, катаясь на роликах

Автор:
15 ноября 2023 10:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Афганистан   Видео   в мире   кабул   талибан   талибы   
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В сети появилось видео, на которых представители движения "Талибан" патрулируют улицы Кабула на роликах.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные мужчины в военной форме едут на роликах по дороге, ухватившись за автомобиль. Другие участники движения уступают им путь.

Видео опубликовали чинoвники министерства информации и культуры Афганистана. По их словам бойцы таким образом демонстрируют местным жителям готовность служить "всегда и везде" на территории государства.


В 2021 году подобную практику ввели власти Пакистана. Талибы оценили инициативу и решили внедрить патрулирование на коньках у себя.

*— Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России.

Источник:

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Метки: Афганистан   Видео   в мире   кабул   талибан   талибы   
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9  комментариев
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ArtKr 7 минут назад
те дорожное покрытие улиц Кабула позволяет патрулировать на роликах? так Кабул же после амеров это полуразрушенная деревня?
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
А прикольно, наверное, из "калаша" очередь выдать, стоя на роликах? Ну, или из гладкого 12-го калибра дуплетом врезать горизонтально.
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84k
Доктор Джонс 52 минуты назад
А Шариат это шайтанство одобряет?
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64k
doker 57 минут назад
Удобно головы рубить.
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