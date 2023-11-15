Амурские тигры радуются первому снегу

Тигрята – хоть и весьма крупные, но все же котята. Этот факт в очередной раз доказал один из двоих детенышей тигрицы Принцессы, попавший на кадры фотоловушки Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, расположенного на востоке Приморского края. На молодого хищника напало игривое настроение, и он решил пошалить, используя в качестве «мишени» свою родительницу.

Впрочем, Принцесса совсем не против поиграться, ведь это очень важный этап взросления и обучения молодых тигров. В таких играх они учатся добывать себе пищу и налаживать социальное взаимодействие со своими сородичами.