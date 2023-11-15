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Амурские тигры радуются первому снегу

Амурские тигры радуются первому снегу

Автор:
15 ноября 2023 07:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   заповедник   милота   тигрица   тигры   тигрёнок   
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Фотоловушкиа в Сихотэ-Алинском заповеднике запечатлела тигрицу Принцессу и её детёныша. Животные радовались первому снегу и играли друг с другом.

Тигрята – хоть и весьма крупные, но все же котята. Этот факт в очередной раз доказал один из двоих детенышей тигрицы Принцессы, попавший на кадры фотоловушки Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, расположенного на востоке Приморского края. На молодого хищника напало игривое настроение, и он решил пошалить, используя в качестве «мишени» свою родительницу.

Впрочем, Принцесса совсем не против поиграться, ведь это очень важный этап взросления и обучения молодых тигров. В таких играх они учатся добывать себе пищу и налаживать социальное взаимодействие со своими сородичами.

«Это тоже своего рода обучение, во время которого у малыша закладываются важные социальные навыки, необходимые во взрослой жизни. Тигрята останутся с мамой до двух лет, пока не научатся незаметно передвигаться по лесу, распознавать метки на маркировочном дереве, охотиться, избегать опасностей и многому другому», — отмечают специалисты заповедника.

Сейчас детям Принцессы около десяти месяцев от роду. К слову, Принцесса хорошо знает, как готовить к взрослой жизни своих детей – она опытная мама, воспитывающая уже четвертый выводок.

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Метки: Видео   в мире   животные   заповедник   милота   тигрица   тигры   тигрёнок   
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1  комментарий
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Десантура 48 секунд назад
Где-то уже снег лежит, а у нас дожди и слякоть. Бесконечная осень...
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