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Талибы* похвастались первым афганским суперкаром

Талибы* похвастались первым афганским суперкаром

Автор:
12 января 2023 16:49
Сообщество : Автомир
Метки: Афганистан   Производство   видео   суперкар   талибан   фото   
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"Лошадка" бегает даже быстрее американцев, заявил представитель запрещённого в России радикального исламского движения по фамилии Муджахид.

Представитель находящегося у власти в стране движения «Талибан» Забиулла Муджахид похвастался в соцсетях первым прототипом афганского суперкара под названием Mada 9, заявив, что разработка является гордостью для его страны.

Местный телеканал ToloNews сообщает, что над созданием автомобиля в течении 5 лет трудились 30 инженеров из Кабульского профессионально-технического института (ATVI).

Технические характеристики суперкара не разглашаются, но известно, что в автомобиле установлен модифицированный двигатель Toyota Corolla. Также создатели планируют оснастить машину электрической трансмиссией.

Кузов Mada 9 изготовлен из лёгких композитных материалов, а силовой агрегат установлен под водителем. Есть слухи, что суперкар частично получит характеристики внедорожника — будет адаптирован под холмистый ландшафт страны.

Глава ATVI Хайдар Шахамат сообщил, что прототип афганского суперкара в скором времени протестируют для оценки ходовых качеств.

Создатели автомобиля лелеют надежду о выходе на мировой рынок. По словам Шахамата с их стороны «предпринимаются усилия для демонстрации автомобиля на международных выставках».

*— Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России.

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Метки: Афганистан   Производство   видео   суперкар   талибан   фото   
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19  комментариев
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1k
Потому что я Алёша Час назад
Слава тебе Боже! Да в начинаниях им поможи!
Пусть еще и корабли начнут строить. Уж чем бы соседи не тешились, лишь бы героин больше не толкали.
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2k
Артур Будкин Минуту назад
можно батер замутить, на Аурусы
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7k
Natrogrii 17 минут назад
не Mada 9 надо было называть, а Maga 9
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40k
turyst Полчаса назад
Чтобы "суперкар частично получит характеристики внедорожника", его надо на раму от шишиги поставить.

Иначе, куда он там с таким клиренсом?

Там как не лифтуй подвеску, ничего толкового не получишь.
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7k
Pravednik84 38 минут назад
Как только они запустят свой завод по массовому производству "народных" авто (да хоть ВАЗ-2101, да хоть запорожец), с расчётной мощностью хотя бы 20_000 авто/год (ЛАДА в 2021г выпустила 300_000 авто) и локализацией хотя бы в 80% (в идеале 100, но это практически недостижимо для большинства стран), вот тогда я подумаю о своём к ним уважении.
Пока что не впечатлило.
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16k
Андрей 45 минут назад
Движок от ГАЗ 66 поставили.
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17k
Илларион Забродов 53 минуты назад
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7k
Nikolay Час назад
Ишаков сколько в стандартной комплектации?
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2k
Pogost Час назад
Прочитал заголовок.....думал так как то будет....
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а бомба в нем где заложена?
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2k
DarkSkat 2 часа назад
А много интересно там афганских технологий? Или это такой же Франкенштейн как многие подобные суперкаров?
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414
Knives22 DarkSkat Час назад
"модифицированный двигатель Toyota Corolla" вот и вся Афганская технология.
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