Талибы* похвастались первым афганским суперкаром

"Лошадка" бегает даже быстрее американцев, заявил представитель запрещённого в России радикального исламского движения по фамилии Муджахид.
Представитель находящегося у власти в стране движения «Талибан» Забиулла Муджахид похвастался в соцсетях первым прототипом афганского суперкара под названием Mada 9, заявив, что разработка является гордостью для его страны.
Местный телеканал ToloNews сообщает, что над созданием автомобиля в течении 5 лет трудились 30 инженеров из Кабульского профессионально-технического института (ATVI).
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Технические характеристики суперкара не разглашаются, но известно, что в автомобиле установлен модифицированный двигатель Toyota Corolla. Также создатели планируют оснастить машину электрической трансмиссией.
Кузов Mada 9 изготовлен из лёгких композитных материалов, а силовой агрегат установлен под водителем. Есть слухи, что суперкар частично получит характеристики внедорожника — будет адаптирован под холмистый ландшафт страны.
Глава ATVI Хайдар Шахамат сообщил, что прототип афганского суперкара в скором времени протестируют для оценки ходовых качеств.
Создатели автомобиля лелеют надежду о выходе на мировой рынок. По словам Шахамата с их стороны «предпринимаются усилия для демонстрации автомобиля на международных выставках».
*— Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России.
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Пусть еще и корабли начнут строить. Уж чем бы соседи не тешились, лишь бы героин больше не толкали.
Иначе, куда он там с таким клиренсом?
Там как не лифтуй подвеску, ничего толкового не получишь.
Пока что не впечатлило.
но молодцы - проявили так инициативу, а не просто бегают с калашами и улюлюукая стреляют в небо, как я их себе до этого стереотипно представлял