Талибы* похвастались первым афганским суперкаром

Представитель находящегося у власти в стране движения «Талибан» Забиулла Муджахид похвастался в соцсетях первым прототипом афганского суперкара под названием Mada 9, заявив, что разработка является гордостью для его страны.



Местный телеканал ToloNews сообщает, что над созданием автомобиля в течении 5 лет трудились 30 инженеров из Кабульского профессионально-технического института (ATVI).