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Воровки унесли из магазина косметику на 10 000 долларов

Воровки унесли из магазина косметику на 10 000 долларов

Автор:
14 ноября 2023 11:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   в мире   воровка   криминал   люди   магазин косметики   
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Две жительницы Альгамбры (Калифорния, США) пришли в магазин косметики и устроили себе щедрый шопинг.


Но беда в том, что предприимчивые дамы вовсе не собирались платить за понравившиеся товары. То есть они были воровками. Набрав приглянувшееся добро, преступницы покинули магазин и уехали на машине, но вскоре были остановлены полицейскими.


Представители власти опубликовали фото, показывающее богатую добычу этих криминальных дам — всё оценивается на сумму около 10000 долларов.


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Метки: Видео   США   в мире   воровка   криминал   люди   магазин косметики   
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6  комментариев
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62k
hpgjzsorqzo4 39 минут назад
В штате Калифорния кражи на сумму меньше $950 не считаются серьезным преступлением. Могли бы и не за раз все выносить .
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Понять, простить и ....отпустить. Ведь у их предков были невыносимые условия жизни. И да! Помойте ноги!
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3k
Оксид Бетона 36 минут назад
Ролик не смотрел, но ставлю на чёрное! Я прав?
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Olxi

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