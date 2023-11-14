Воровки унесли из магазина косметику на 10 000 долларов

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Две жительницы Альгамбры (Калифорния, США) пришли в магазин косметики и устроили себе щедрый шопинг.
Но беда в том, что предприимчивые дамы вовсе не собирались платить за понравившиеся товары. То есть они были воровками. Набрав приглянувшееся добро, преступницы покинули магазин и уехали на машине, но вскоре были остановлены полицейскими.
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Представители власти опубликовали фото, показывающее богатую добычу этих криминальных дам — всё оценивается на сумму около 10000 долларов.
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