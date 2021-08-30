Талибы показали "захваченную" американскую технику

Представители запрещенного в России движения "Талибан" похвастались в афганских социальных сетях техникой, которая им досталась после ухода американцев. Видео с позирующими террористами на фоне брошенных ангаров, вертолетов и броневиков опубликовал пакистанский телеканал Geo TV.





На одном из фрагментов можно увидеть множество военных автомобилей Humvee, в одном из которых сидит счастливый террорист. Во второй части ролика, заснятого с вертолета, талибы осматривают крупнейшую американскую базу Баграм в пригороде Кабула.