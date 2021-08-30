Талибы показали "захваченную" американскую технику

По подсчетам американского сенатора, штаты "подарили" террористам оружия на 85 миллиардов долларов.
Представители запрещенного в России движения "Талибан" похвастались в афганских социальных сетях техникой, которая им досталась после ухода американцев. Видео с позирующими террористами на фоне брошенных ангаров, вертолетов и броневиков опубликовал пакистанский телеканал Geo TV.
На одном из фрагментов можно увидеть множество военных автомобилей Humvee, в одном из которых сидит счастливый террорист. Во второй части ролика, заснятого с вертолета, талибы осматривают крупнейшую американскую базу Баграм в пригороде Кабула.
طالبان امریکی ہمویز چلاتے ہوئے— افغان اردو (@AfghanUrdu) August 28, 2021
دنیا کا سب سے بہتر اسلحہ سمجھے جانے والے امریکی ہتھیار اور سازوسامان طالبان نے قبضے میں لیے ہیں۔ ایسا شاید دنیا میں کہیں اور نہیں ہوا ہوگا pic.twitter.com/KiSHcZXuNd
Некогда принадлежавшие властям Афганистана ударные вертолеты Ми-24 тоже в руках "Талибана"
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Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС Джим Бэнкс вчера заявил, что по его подсчетам, террористы из движения "Талибан" захватили американское оружие и технику на сумму более 85 миллиардов долларов.
Бэнкс уточнил, что среди большого количества оставленной военнослужащими США техники и оружия есть 7500 различного типа военных автомобилей, 200 самолетов и вертолетов, а также не менее полумиллиона единиц стрелкового оружия.
Сейчас у боевиков больше вертолетов Black Hawk ("Черный ястреб"), чем у 85 процентов стран мира, заявил сенатор
«Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена», - добавил Джим Бэнкс.
Талибы, к слову, могут и не стесняются пользоваться захваченной техникой. Террористы на борту военно-транспортного вертолета Ми-17:
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И сколько террористических актов на территории РФ они организовали?
И мы сейчас посмотрим кого Российский МИД будет считать официальной властью - устроивших вооруженный переворот, признанных всем миром террористами, «вменяемых» талибов, или собирающихся под командованием Ахмад Масуда вернуть власть сторонников вице-президента Салеха.