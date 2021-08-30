FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2025 постов • 766 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Талибы показали "захваченную" американскую технику

Талибы показали "захваченную" американскую технику (4 фото + 3 видео)

Автор:
30 августа 2021 13:38
Сообщество : Военное
Метки: автомобили   афганистан   вертолеты   видео   захваченная техника   оружие   политика   талибан   
1630
4
3

По подсчетам американского сенатора, штаты "подарили" террористам оружия на 85 миллиардов долларов.

Представители запрещенного в России движения "Талибан" похвастались в афганских социальных сетях техникой, которая им досталась после ухода американцев. Видео с позирующими террористами на фоне брошенных ангаров, вертолетов и броневиков опубликовал пакистанский телеканал Geo TV.


На одном из фрагментов можно увидеть множество военных автомобилей Humvee, в одном из которых сидит счастливый террорист. Во второй части ролика, заснятого с вертолета, талибы осматривают крупнейшую американскую базу Баграм в пригороде Кабула.

Член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС Джим Бэнкс вчера заявил, что по его подсчетам, террористы из движения "Талибан" захватили американское оружие и технику на сумму более 85 миллиардов долларов.


Бэнкс уточнил, что среди большого количества оставленной военнослужащими США техники и оружия есть 7500 различного типа военных автомобилей, 200 самолетов и вертолетов, а также не менее полумиллиона единиц стрелкового оружия.

«Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена», - добавил Джим Бэнкс.


Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: автомобили   афганистан   вертолеты   видео   захваченная техника   оружие   политика   талибан   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
649
X Æ A-12 52 минуты назад
С хамви все ясно, а вот с вертолётами, что обезьяноиды могут сделать, набить взрывчаткой и взорвать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Александр Зотов 8 минут назад
интересно, на дром выставят?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Сергей Викторович 11 минут назад
И надолго ли им это счастье? Для эксплуатации такого количества техники потребуется много запчастей, расходников и квалифицированного обслуживания. Так что думаю, что скоро у талибов будет много брошенной, не работающей техники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
Миша 11 минут назад
Я даже догадываюсь откуда появятся инструкторы и советники, чтобы помочь братьям по исламу освоить эти трофеи, за долю малую...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
MatveiVainrub 23 минуты назад
Теперь , после захвата такого колличества вооружения , Талибан стала самой сильной армией в регионе . Американцы - Засранцы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 38 минут назад
Ну да,а российский МИД с этими талибами тоже нормально так обосрался.слышал я как они объясняли что с ними надо разговаривать.эй ,это террористы!а как же мочить в сортире?горедипломаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 39 минут назад
А говорят в США нет коррупции. Лихо они бабло "отмыли". 2 с лишним триллиона долларов. Вот это размах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Masterskoi 42 минуты назад
До Америки это оружие не достанет. Но создаст горячий регион. Соседям можно тоже продать какую нибудь технику получше. Да и устаревшии автоматы надо же куда то списывать. Щас новые начнут производить. А производство - деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мистер Фикс 42 минуты назад
Тревожит это. Неспроста янки смылись и оставили арсенал... Талибы могут развязать бойню с Таджикистаном. Тогда нам придется впрягаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
Молодцы конечно. Инструкторов отправим, трофеи заберём. Опасную для нас технику обменяем на наши системы вооружения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
224
Сигизмунд Лазаревич zloykoyot 21 минуту назад
Так потому что [мат] был ваш Саша. Вот и выхватывал. Да и ситуации сейчас иная. Одно дело с голой задницей по горам ползать и вообще за жизнь не цепляться, другое дело обрасти жирком и благами. У пуштунов сейчас на старте техники на 85 ярдов, плюс полезные ископаемые. Так что побоку им будет весь халифат и прочая голожопая движуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Прав и свобод: в Афганистане прошла первая, после смены власти, женская манифестация Прав и свобод: в Афганистане прошла первая, после смены власти, женская манифестация Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту Опубликовано видео крушения афганского вертолета Ми-17 со спецназом на борту Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар Американский транспортник эвакуировал 640 афганцев в Катар Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет флаги, уже несуществующего государства Apocalypse Now: всё брошено, людей нет, и только ветер колышет флаги, уже несуществующего...
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

413696



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
2
168
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
Почему мячики для тенниса пушистые
3
42
Почему мячики для тенниса пушистые
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#фотографии#искусство#прикол#позитив#подборка#фильм#дети
#интересно#история#картинки#кино#сша#страна#сарказм#жизнь#актеры#комментарии
#Юмор#животные#СССР#Россия#прикольные#милота#познавательно#природа#город#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться