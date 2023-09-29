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Делегация "Талибана"* потеряла паспорта в российском супермаркете

Делегация "Талибана"* потеряла паспорта в российском супермаркете

Автор:
29 сентября 2023 19:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Афганистан   Видео   гости   паспорта   полиция   потеря   супермаркет   талибы   
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Сходили за хлебушком.

Вчера в Россию прибыла делегация движения "Талибан"(запрещённая террористическая организация), возглавляемая исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Пятеро талибов заселились в "Президент-Отель" на Большой Якиманке и, видимо, в целях экономии послали самого младшего, 25-летнего Сапаи Маххамада Файсали, в магазин за продуктами.


Файсали взял кошелёк, в котором помимо денег были три паспорта членов делегации, и отправился за покупками. Он зашёл в торговый центр "Европейский", нашёл там супермаркет "Перекрёсток" и сделал покупки. Но вернулся к своим коллегам он уже без кошелька. Как выяснилось, он забыл его на кассе. Вернувшись в "Перекрёсток", Файсали найти кошелька с паспортами не смог. Очевидно, его кто-то умыкнул. Как сообщают СМИ, полиция сейчас прилагает все усилия, чтобы найти пропавшую вещь.

Известно, что талибов пригласили в Россию на заседание московского формата консультаций, который проходит в Казани. Участники мероприятия обсудят с региональными угрозами и создание инклюзивного правительства в Афганистане. По итогам ожидается принятие совместного заявления сторон, пишет ТАСС.

Что касается вопроса о террористах из "Талибана", которые запрещены в России, но продолжают приезжать в страну по приглашению властей, спецпредставитель спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов ответил журналистам, что официальные лица России не считают их террористами и запрещённый статус их движения — чисто формальный.


"Мы не считаем их террористами по существу. Это доказано самим ходом жизни. “Талибан” эволюционировал, объявив себя национальным движением", — заявил Кабулов.

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Метки: Афганистан   Видео   гости   паспорта   полиция   потеря   супермаркет   талибы   
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12  комментариев
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11k
Juli Час назад
я так понимаю Спецпредставителя Путина по Афганистану выбирали по фамилии)
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62k
doker 10 минут назад
Карпину подумать...
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21
Сергей 12 минут назад
Организация запрещена, но в Казань приглашают) Как так?
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149
AndrushaVictorovich 20 минут назад
Если они прогнали пендосов и уничтожают плантации опиума, так ли они плохи?
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21
Сергей AndrushaVictorovich 11 минут назад
Они не прогнали пендосов. Плантации не уничтожают, просто такая организация , которая пока не за нас, но не против нас. Хотя запрещена в России) удивительно конечно, но факт)
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32k
Юрий 45 минут назад
"послали самого младшего... в магазин за продуктами." - талибовщина, одним словом.
У наших воинов дедовщине научились?


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9k
Бритва Час назад
чисто "формальный" статус вызывает ещё больше вопросов
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32k
Ego sum qui sum Час назад
талибан, талибан, кто позвал, тот уе...
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118k
parallax 2 часа назад
Может он не случайно. " потерял"? Без паспорта на родину не вернёшься, на то видимо и расчёт. ))
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