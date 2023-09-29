Делегация "Талибана"* потеряла паспорта в российском супермаркете

Сходили за хлебушком.
Вчера в Россию прибыла делегация движения "Талибан"(запрещённая террористическая организация), возглавляемая исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Пятеро талибов заселились в "Президент-Отель" на Большой Якиманке и, видимо, в целях экономии послали самого младшего, 25-летнего Сапаи Маххамада Файсали, в магазин за продуктами.
Файсали взял кошелёк, в котором помимо денег были три паспорта членов делегации, и отправился за покупками. Он зашёл в торговый центр "Европейский", нашёл там супермаркет "Перекрёсток" и сделал покупки. Но вернулся к своим коллегам он уже без кошелька. Как выяснилось, он забыл его на кассе. Вернувшись в "Перекрёсток", Файсали найти кошелька с паспортами не смог. Очевидно, его кто-то умыкнул. Как сообщают СМИ, полиция сейчас прилагает все усилия, чтобы найти пропавшую вещь.
Известно, что талибов пригласили в Россию на заседание московского формата консультаций, который проходит в Казани. Участники мероприятия обсудят с региональными угрозами и создание инклюзивного правительства в Афганистане. По итогам ожидается принятие совместного заявления сторон, пишет ТАСС.
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Что касается вопроса о террористах из "Талибана", которые запрещены в России, но продолжают приезжать в страну по приглашению властей, спецпредставитель спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов ответил журналистам, что официальные лица России не считают их террористами и запрещённый статус их движения — чисто формальный.
"Мы не считаем их террористами по существу. Это доказано самим ходом жизни. “Талибан” эволюционировал, объявив себя национальным движением", — заявил Кабулов.
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