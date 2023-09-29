Делегация "Талибана"* потеряла паспорта в российском супермаркете

Вчера в Россию прибыла делегация движения "Талибан"(запрещённая террористическая организация), возглавляемая исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Пятеро талибов заселились в "Президент-Отель" на Большой Якиманке и, видимо, в целях экономии послали самого младшего, 25-летнего Сапаи Маххамада Файсали, в магазин за продуктами.





Файсали взял кошелёк, в котором помимо денег были три паспорта членов делегации, и отправился за покупками. Он зашёл в торговый центр "Европейский", нашёл там супермаркет "Перекрёсток" и сделал покупки. Но вернулся к своим коллегам он уже без кошелька. Как выяснилось, он забыл его на кассе. Вернувшись в "Перекрёсток", Файсали найти кошелька с паспортами не смог. Очевидно, его кто-то умыкнул. Как сообщают СМИ, полиция сейчас прилагает все усилия, чтобы найти пропавшую вещь.