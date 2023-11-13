На Филиппинах установили мировой рекорд по «матрасному домино»

Фирма, производящая матрасы, собрала 2355 человек, чтобы побить зрелищный и довольно забавный мировой рекорд. Участники должны были воссоздать массовый принцип домино, который отличался от обычного тем, что на пол падали не костяшки из популярной игры, а люди на матрасах. Все участники «человеческого» принципа домино просмотрели видео с инструкциями по безопасному падению, а после провели две тренировки.