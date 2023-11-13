На Филиппинах установили мировой рекорд по «матрасному домино»

Представители книги рекордов Гиннесса опубликовали в сети видео с новым мировым рекордом по «матрасному домино». В съемках ролика поучаствовали 2355 сотрудников компании, производящей матрасы.
Фирма, производящая матрасы, собрала 2355 человек, чтобы побить зрелищный и довольно забавный мировой рекорд. Участники должны были воссоздать массовый принцип домино, который отличался от обычного тем, что на пол падали не костяшки из популярной игры, а люди на матрасах. Все участники «человеческого» принципа домино просмотрели видео с инструкциями по безопасному падению, а после провели две тренировки.
После первой неудачной попытки никто не отчаялся, и второй заход оказался успешным— примерно через 20 минут после старта все 2355 «доминошек» оказались на полу. Вернее, на полу и на матрасах.
Кстати, количество участников символично. Первые две цифры означают 2023-й год, а последние — 55-летие компании, которое празднуется в этом году. Когда мировой рекорд был зафиксирован, все матрасы были переданы благотворительным организациям.
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