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В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват

В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват

Автор:
14 ноября 2023 14:58
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   милфа   смех   
4775
14

Вы наверное замечали, что сейчас огромное количество молодых парней, которые зачем-то хотят найти себе милф. Вы искали - мы нашли! Перед вами анкеты одиноких женщин 35+, находящихся в активном поиске.

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Метки: Прикол   Юмор   девушки   женщины   знакомства   милфа   смех   
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32  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Кому интересны старухи 34-36 лет? Геронтофилам?
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1k
Илья 2 минуты назад
Эти уже на счастья не рассчитывают , только на финансовую помощь. Их лодка любви давно разбилась о скалы .
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92k
sapér Vodička 9 минут назад
Здесь Вам не тут !
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1k
Илья 11 минут назад
Отличные варианты нажраться и вонзится
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11k
Vacony 16 минут назад
а почему так страшно, что аж в глазах потемнело ?
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4k
ProstoBoBka 22 минуты назад
Комментарий к фото
Нифига себе запрос! С доходом от 2 000 000! Тетя вы не тянете на 2 000 000...
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1k
Kra 23 минуты назад
Ну, Што Ш... в 40 лет жизнь только начинается...
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3k
VPJ Полчаса назад
Ну, а чё.... "...и да же пень, в весенний день, березкой трымбывлымбымбым стать мечтааааает.". Ну....или снегурочками по вызову.
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92k
7guest 44 минуты назад
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6k
jnkbxybr 50 минут назад
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6k
alex 51 минуту назад
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18k
MarkovAlexandr 53 минуты назад
"Нужен мужчина спортивного телосложения, ... холостой, веселый, с доходом 2+ млн." - И это же на полном серьёзе написано! Ведь мужики спортивного телосложения, с чувством юмора, доходом 2+ млн. руб. и холостые по улицам просто табунами ходят! Проходу от них нет просто, шляются везде.
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33k
Teodor 57 минут назад
Ёп твою мать, если мужик холостой, брутальный, весёлый, да с доходом в пару лямов в месяц, то ты то ему нахера..!?
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23
Patiot Teodor 43 минуты назад
А как же любовь?
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38k
russger Час назад
Колхозанки с завышенными требованиями
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62k
pynh 2 часа назад
Кому милфы, а кому молодухи
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
Я так полагаю, ПТС у них дубликат.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Не нашёл ни одной милфы. Если автор вдул бы всем этим тётям, у меня для него плохие новости.
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84k
Доктор Джонс 2 часа назад
Очень сильно б/у...
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23
Patiot Доктор Джонс 42 минуты назад
Все там будем...
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